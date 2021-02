Oscar Ruggeri y la soledad que vive el futbolista: "Te aislás" Crédito: Captura TV

8 de febrero de 2021

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, confesó que el futbolista vive encerrado y muchas veces en soledad por la alta visibilidad que tiene su carrera. En ese sentido, el "Cabezón" relató su propia experiencia, y cómo esa forma de vida impactaba en su vida y su familia.

"Mientras jugamos, tenemos un lugar dónde golpear e ir a hablar con alguien. Cuando dejamos de jugar, no tenemos ese lugar. Nos vamos y nos quedamos a casa", explicó Ruggeri. Al mismo tiempo, contó los prejuicios que existen en el mundo del fútbol para abordar estos temas de manera profesional.

"Muchas veces, no vamos a golpear las puertas de los tipos profesionales que saben. Pensamos que lo podemos hacer, porque como era el central y por ahí digo: yo soy así. Somos reacios", admitió.

Luego, el exentrenador reveló las actividades familiares que se perdió a lo largo de su vida por ser futbolista y cómo se lamentaba por ello: "¿Te acordás del Parque de la Costa? ¿Sabés las veces que fue mi señora con mis hijos y yo me quedé cerrado? Cuando volvían me decían: no sabés cómo la pasaron, y yo por dentro pensaba: que pedazo de hijo de puta que soy. Me pierdo estas cosas por esto. Me verán a mí y dirán: este que hace que no viene con nosotros. Ellos no entienden eso, quieren estar con vos".

Por otra parte, Ruggeri contó una anécdota que le tocó vivir ayer con el conductor del programa, Sebastián Vignolo: "El fin de semana me mandaste un mensaje y me dijiste vamos a ir al shopping, venite con Nancy, yo voy con mi señora y nos tomamos un café. ¿Sabés cuánto hace que no voy a los shoppings? Nos aislamos de eso. ¿Qué shopping voy a ir a caminar, si están con los teléfonos ahora? No la pasas bien. Me voy aislando, voy saliendo, y de pronto, te encontrás en un encierro".

Finalmente, explicó el rol fundamental que tuvo su familia a lo largo de su carrera: "Jamás entre a mi casa y no había nadie adentro. Un día, me vendieron a Italia y Nancy (NdeR: su pareja) dijo: armamos la valija y vamos todos. Mi familia aceptó todo lo que yo hacía, que era negativo para los chicos. Si yo no tuviera el respaldo tan grande que tengo de mi familia, no sé qué hubiese pasado conmigo, si estaría tan bien así", concluyó.