Una vidente brasileña predijo la aparición de ovnis durante el partido entre Brasil y Escocia

El Mundial 2026 transita el final de la etapa de grupos para definir los cruces de los 16avos. Sin embargo, un encuentro particular acapara las miradas por motivos ajenos al deporte. El partido entre Brasil y Escocia, programado para este miércoles 24 de junio, despertó una inusual expectativa a raíz de una teoría viral que circula en internet sobre la supuesta aparición de naves espaciales en el estadio durante la transmisión en vivo.

El origen de este relato se encuentra en las declaraciones de Vó Bahiana, una influencer brasileña que se dedica a compartir contenidos vinculados con la espiritualidad. Según detalló en diversos posteos, la mujer experimentó sueños recurrentes en los cuales divisaba una gigantesca nave sobrevolando el campo de juego.

La influencer contó que soñó con este hecho (Foto: X)

“Tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de ella cuando se levantaba. Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, mucho sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con eso. Este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en el estadio en Miami”, expresó Vó Bahiana y señaló que entre los jugadores afectados estarían los brasileros Neymar y Vinícius Jr.

De acuerdo con su testimonio, el suceso no se limitaría a un solo objeto volador, sino que luego aparecerían varias naves, lo cual generaría una situación de caos y desconcierto entre los deportistas, el público presente y los organizadores del evento deportivo.

La predicción escaló en gravedad durante las últimas horas a través de las plataformas digitales. Miles de usuarios empezaron a subir memes sobre esta supuesta abducción de jugadores, mientras que otros eligieron creerle a la vidente y manifestaron su temor.

La cuenta oficial del aeropuerto de Miami publicó esta tarde un tuit haciendo referencia a la predicción de la influencer. “La FAA acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes de... actividad aérea inusual en la región”, bromeó junto con un emoji de una nave espacial.

The FAA has just issued an official airspace restriction for tonight’s Scotland vs. Brazil match due to reports of... unusual aerial activity in the region. 🛸 pic.twitter.com/yWKuJaccvA — Miami Int'l Airport (@iflymia) June 24, 2026

Estas afirmaciones de Vó Bahiana provocaron un gran impacto en los usuarios de redes sociales que comparten fragmentos de sus videos, pero carecen de cualquier tipo de evidencia verificable que las respalde. La vidente sostiene su versión exclusivamente en su experiencia personal onírica.

Los usuarios recrearon la escena descrita por la vidente con IA (Foto: X)

Ante la viralización del tema, algunos usuarios intentaron vincular este presunto evento con las profecías de Baba Vanga, la famosa clarividente búlgara a quien la cultura popular suele atribuir anticipaciones de grandes hitos históricos. No obstante, diversos especialistas y verificadores de información analizaron los registros existentes y concluyeron que no hay pruebas ni documentos confiables que confirmen que la vidente búlgara haya predicho una invasión alienígena durante el Mundial 2026 o, más específicamente, durante el cruce entre Brasil y Escocia.

Mientras las redes sociales se llenan de comentarios y teorías sobre un posible contacto extraterrestre en el estadio, la comunidad científica y los responsables de la seguridad del torneo mantienen el foco en el desarrollo normal de la competencia. A pesar de la amplia difusión que alcanzó el relato de Vó Bahiana, el encuentro deportivo sigue su curso habitual. Brasil busca ganar frente a Escocia para asegurarse el primer puesto del Grupo C, por lo que Neymar y sus compañeros están poco preocupados por el contacto alienígena.