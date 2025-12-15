Agustín Tapia y Arturo Coello cerraron un año perfecto: el título en Barcelona y un show de casi tres horas en el Palau Sant Jordi

Resultó un cierre perfecto. Una escenario ideal con una definición a la altura. La coronación de Agustín Tapia y Arturo Coello en el Master Finals de Barcelona fue la ratificación de que juntos conforman la mejor pareja del pádel mundial, que el número 1 del ranking por tercer año consecutivo es una consecuencia lógica, y que cada duelo en el que se enfrentan con Alejandro Galán y Federico Chingotto, los número 2, son auténticos shows con un abanico de puntos increíbles. En el Palau Sant Jordi se vivió una batalla de casi tres horas (6-7, 6-3 y 7-6) y el público estalló con el espectáculo.

Coello y Tapia abrazaron la gloria conquistando el único título que les faltaba. Habían ganado todo, e incluso en esta temporada acumularon 13 coronas, pero este trofeo se les resistía. Tapia lo había obtenido junto a Fernando Belasteguín en 2020, en Menorca, pero nunca lo había podido hacer con Coello. Esa espina, por fin, se la quitaron en Barcelona, en un escenario que consagra su hegemonía: campeones del mundo, número uno del ranking asegurado, y ahora también Maestros.

Arturo Coello y Agustín Tapia celebran el título en Barcelona, el número 13 de la temporada. instagram.com/premierpadel

Así coronaron una temporada 2025, ante la pareja que más veces enfrentaron, ya que acumulan 14 finales ante Galán y Chingotto. Pero los números de Tapia y Coello son de colección. “Los adjetivos para definir la grandeza y magnitud de Agustín Tapia y Arturo Coello se van agotando poco a poco. El de Catamarca y el vallisoletano revalidaron el número 1 del mundo por tercera temporada consecutiva”, escribieron en el medio español Mundo Deportivo.

Para tomar dimensión de lo que están haciendo: con tan sólo 3 temporadas juntos, acumulan 42 títulos: 15 en 2023, 14 en 2024 y 13 en 2025. Con estos logros, se ubican como la tercera pareja más ganadora de todos los tiempos, sólo por detrás de Fernando Belasteguín-Juan Martín Díaz (115 títulos) e igualaron a Ari Sánchez-Paula Josemaría (42 títulos).

Para comprender mejor entre World Padel Tour y Premier Padel, los número uno jugaron 55 finales en 67 torneos disputados. Es decir que han alcanzado la última ronda en el 82% de los certámenes. Además, la eficacia de Tapia y Coello en las grandes citas es también asombrosa: han ganado 42 de esas 55 finales, lo que equivale a un 76% de victorias.

Todo lo que están logrando juntos es realmente impactante. Porque no sólo se trata del título que alzaron en Barcelona, sino que sus registros presentan un dominio inapelable. Ya en 2023 fueron capaces de romper un récord histórico, con 15 torneos ganados para convertirse en la pareja en levantar más títulos en una sola temporada.

Año tras año sorprenden. Otro de los registros más impactantes de la pareja es la racha de éxitos que mantuvieron en el tramo final de 2024, ya que entre julio y diciembre del año pasado, Tapia y Coello encadenaron 47 partidos consecutivos sin perder. Un buen momento que terminó con la derrota ante Coki Nieto-Jon Sanz en la final del Tour Finals de Barcelona.

“No sé muy bien qué decir, porque se acaba el año, porque son demasiadas las cosas que siento. Para nosotros era muy importante poder cerrar un año muy lindo y muy duro. Y fue de una forma ideal, con este título en el Masters. Estoy feliz del equipo que tenemos con Agustín y agotado por haber luchado todo el año para dar nuestra mejor versión. Y que empiecen las vacaciones, jo...”, dijo Arturo Coello, tras la coronación en Barcelona.

De su lado, Agustín Tapia explicó: “Sólo tengo que agradecerle a todo el equipo. Vivimos momentos muy lindos cuando confirmamos el número 1 después de Acapulco y pensé que no podía estar más emocionado. Sin embargo, después de esta conquista es todavía más especial. Porque cerramos un año muy duro por la lucha que se dio con Ale (Galán) y Chingo (Federico Chingotto), que son unos fenómenos. Y es un placer luchar a la par de este animal (por Coello). Todo lo que conformamos adentro y afuera de la cancha es la clave de lo que estamos viviendo”.