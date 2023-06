Master de Marbella de padel: el toque mágico de Sanyo Gutiérrez para sacarla la pelota por la puerta

escuchar

La elite de World Padel Tour puede ofrecer momentos increíbles y en determinadas instancias hay definiciones que impactan. El Master de Marbella se robó las miradas con una genialidad de Momo González, con una contrapared lateral increíble, en los cuartos de final, pero en las semifinales, todavía tenían más el español y su compañero Carlos Sanyo Gutiérrez. Es que el argentino, con un toque mágico, sacó una pelota por la puerta después de un rally increíble ante nada menos que Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno. La cuenta oficial de la competencia invitó a sus seguidores a dejar todo para ver “esta locura”.

En la definición del partido, en el tercer set, Sanyo Gutiérrez, el puntano de 38 años, resolvió uno de los puntos más magníficos del torneo. Con el partido 5-4, con el saque para el rival, después de 63 golpes y después de que la pelota dieran contra la malla de la red, el argentino sacó a relucir todo su talento y con un toque delicado, el 64, la sacó por la puerta con suavidad sin que Di Nenno pudiese llegar a rescatarla.

🤯 PARA TODO LO QUE ESTÉS HACIENDO.



😱 ¡TIENES QUE VER ESTA LOCURA!#WPTMarbellaMaster🌟 pic.twitter.com/bELy8aO3Ke — World Padel Tour (@WorldPadelTour) June 3, 2023

La gente se puso de pie para aplaudir lo que hicieron los cuatro jugadores en un momento tan determinante y disfrutaron de una victoria de Sanyo Gutiérrez-Momo González, que en la final ante el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, volvieron a dejar puntos magníficos.

Incluso, en la definición de la competencia, que quedó en manos de Tapia-Coello, el noveno título consecutivo y 42 victorias para los número uno del mundo, el que puso el toque mágico a la final del Master de Marbella, fue justamente Sanyo Gutiérrez, que en un duelo de contraparedes ante su ex compañero, Agustín Tapia, de 23 años, le dejó en claro quién tiene toda la experiencia.

Tapia anunció que parará por una lesión

El catamarqueño, número uno delmundo junto con su compañero Arturo Coello, tras la consagración en Marbella confirmó que se tomará un descanso y no estará en el Abierto de Francia, ya que pretende recuperarse de los dolores que lo incomodan en su codo derecho: “Fue hermoso ganar en Marbella, pero ahora hay que parar un par de semanas, porque no puedo seguir jugando con un dolor, pensando en una lesión. La verdad que llevo dos torneos que si no fuera por mi compañeros que me ayuda, se hubiera hecho muy difícil. Ahora quiero descansar, hacerme estudios y recuperarme bien para poder volver lo más rápido posible”.

Si bien no fue confirmado qué torneos podría perderse, está casi seguro que no estará en Francia y queda pendiente saber cómo será su evolución para poder participar de la competencia del 25 de junio próximo, que se disputará en Valladolid, la tierra de su compañero, Arturo Coello.

El “golpe del siglo” de Momo González

El golpe del siglo. DE TODOS LOS SIGLOS.#WPTMarbellaMaster🌟 pic.twitter.com/nsXVMDPbFX — World Padel Tour (@WorldPadelTour) June 2, 2023

LA NACION

Temas Padel