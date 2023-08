Mendoza Premier Padel: los dos espectaculares puntos en los que Mike Yanguas se convirtió en Superman

escuchar

MENDOZA.- Habrá sido la presión de jugar junto a una leyenda en su tierra, de mostrar que es una promesa que quiere convertirse en realidad. O el empuje de miles de personas en las tribunas. O todo eso junto, como para que Miguel Yanguas Diez se calzara la capa de Superman y ganara no uno sino dos puntos surcando el aire como un superhéroe. Su metro ochenta y nueve de estatura, totalmente horizontal; la mirada, clavada en la pelota, y su paleta, sentenciando la jugada. Para luego aterrizar a lo largo sobre el césped sintético de la cancha de padel, quizás un poco golpeado, pero con la felicidad de la proeza consumada.

“Mike” Yanguas, nacido hace 21 años en Málaga, entraba a la cancha con Fernando Belasteguín y todo un estadio coreaba “Bela, Bela”, el nombre artístico de la leyenda de Pehuajó. Enfrente tenían al argentino Juan Cruz Belluati y el español Javier Ruiz, en uno de los octavos de final del Mendoza Premier Padel. Y Mike y Bela empezaron mal, muy mal, el partido.

El español Yanguas y el eterno argentino Fernando Belasteguín, que parece incrédulo de las acrobacias de su compañero en el Mendoza Premier Padel. Marcelo Alvarez

Estando 0-3 sacó por primera vez el hombre que supo pasarse tres años sin perder un partido, 16 temporadas como número 1 del mundo, y que ahora veía que la cosa empezaba fea. Comenzaron la remontada de Yanguas y Bela, y llegó un momento cinematográfico.

Al saque Mike y ya 2-3 en games, pero 0-15 en el tanteador, sirvió Yanguas. En promedio, un punto de pádel dura 16 segundos. En este caso, la pelota pasó la red ¡91 veces! durante ¡1 minuto y 56 segundos! Luego de ese largometraje de suspenso, Mike se calzó la capa, se despegó del piso y voló para que todo el estadio se pusiera de pie.

La primera jugada de “Superman” Yanguas

Mendoza Premier Padel

“Esto no se puede hacer en los entrenamientos”, reconocería luego Yanguas. “Principalmente porque no hay 3000 personas alentando. Ha sido por la gran afición que hay aquí y me ha hecho dar mi mejor versión”, aclaró y sonrió el joven malagueño.

De todos modos, el partido recién empezaba y todavía seguían abajo. Tuvieron que continuar exponiendo su mejor versión para dar vuelta la tendencia. Ganaron ese primer set por 6 a 4 y en el segundo se pusieron 3 a 0 arriba. Puso en juego la bola Fernando Belasteguín, en ventaja. Cuando ya el resultado parecía encaminarse y la lógica sugería que era cuestión de seguir tranquilos para el pehuajense y el español, Mike contradijo la lógica y volvió a ponerse la capa voladora.

Miguel Yanguas Diez es 23 años menor que Belasteguín, que lo cargó con un chiste por micrófono. Marcelo Alvarez

Sacó Bela, reciente campeón del mundo en Dubái, y todos pegaron brillantemente. Mike sacó la pelota por una pared lateral y pareció terminar el tanto, pero Javier Ruiz salió de la cancha y logró devolverla. Y no sólo eso: cuando ingresó a la caja de blíndex atrapó una pelota de volea ni bien pisó el sintético. Luego aprovechar un globo de Belasteguín que se quedó corto y lanzó un smash que sacó la pelota por el lateral opuesto al de Yanguas. Éste salió despedido, surcó esos diez metros de ancho de la cancha en un segundo y cuando la bola le cambió la trayectoria al tocar el borde superior del alambrado, hizo una contramarcha y, nuevamente, se calzó la capa, se despegó del piso y voló. Todo el público se puso de pie. Esta vez acertó desde fuera desde la cancha y metiendo la pelota por la puerta.

La segunda gran jugada de Yanguas

Mendoza Premier Padel

“No llegás a pensar nada. El momento es «tengo que llegar como sea»”, explicaría para LA NACION Mike. “Me quedó la pelota tocando arriba de la reja, la vi, me tiré y salió. No había tiempo para nada más”.

Su compañero, 23 años mayor, como leyendo una hoja del Manual de Cómo Jugar al Pádel –que no escribió pero debería escribir–, puso el foco en el lado opuesto, el que no celebra el público, el que la gran mayoría ni siquiera ve. Belasteguín tomó el micrófono. “Yo creo que esas jugadas, que luego salen en los highlights, las de hacer puntos desde fuera de la cancha, suceden porque hay que corregir, por lo general, un mal globo que uno tira. En ese caso, el que tiré yo”, dijo el hombre que lleva 230 torneos ganados (en 286 finales). “Yo le digo a Mike que cuanto menos puntos haga desde afuera, eso ocurre porque mejor jugamos. Ser eficiente es lo que me ha llevado a ser muy sólido y constante. Cuando hago un punto desde afuera, por supuesto lo festejo, pero sucede porque no tiré bien el globo. Cuanto más puntos gano desde la cancha, estoy haciéndolo mejor”. Y miró a Mike y lo chicaneó: “Vos ganas un montón de puntos desde afuera”.

Belasteguín y Yanguas se impusieron por 6-4 y 6-1 en 68 minutos a Belluati y Ruiz y accedieron a cuartos de final, en los que se se enfrentarán con Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja más dominante este año.

El Mendoza Premier Padel es tranmitido por Star+.