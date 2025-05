Video: un partido de pádel terminó en una pelea con paletazos, patadas y golpes

El deporte une, pero este no fue el caso. Una discusión entre jugadores de pádel, en un club de Costa Rica, terminó de la peor manera. La pelea se fue tornando cada vez más y más violenta hasta que uno de los deportistas le asestó un paletazo a otro hombre que estaba en la cancha lindera. El desmadre se volvió total y siete personas quedaron involucradas en el escándalo que fue capturado por un testigo y que se volvió viral.

La gresca tuvo lugar en el Club Volea Pádel Pickleball de la ciudad de Escazú. El diario local NCR, Noticias de Costa Rica, tuvo acceso al audio de uno de los protagonistas de la pelea. “Me tocó jugar con unos que solo golpeaban contra la pared. Estaban diciendo cosas, insultando. Yo intenté mantenerme al margen, pero cuando salimos de la cancha uno de ellos empezó a provocarme más”, contó el jugador.

Raquetazos, patadas y golpes por doquier: escándalo entre jugadores de pádel

“Cuando me di cuenta, ya estaba encima de él. No es excusa, pero estaba al tope”, reconoció. El deportista afirmó que la situación escaló cuando, según él, los otros involucrados hicieron comentarios personales ofensivos. “Me dijo cosas que no venían al caso, que se metía con mi esposa. Ahí se me fue todo, se me apagó el chip. Entré al túnel negro, se me olvidó quién era, dónde estaba, perdí el control”, agregó uno de los hombres que se salió de control.

En Escazú, Costa Rica, un grupo de hombres comenzó a golpearse con paletas de pádel tras una discusión. Captura

“Esta conducta contraviene los valores deportivos y de respeto que promovemos, además de violentar nuestro reglamento interno”, indicó la institución deportiva en un comunicado publicado en sus redes sociales y sumó que las personas involucradas enfrentarán sanciones disciplinarias que van de amonestaciones hasta sanciones.

El hecho no pasó de largo para el organismo que regula ese deporte en Costa Rica. Tras conocida la pelea, la Federación de Pádel de Costa Rica emitió un comunicado en el que rechazó, “de manera categórica”, cualquier manifestación de comportamiento antideportivo, dentro y fuera de la cancha. Dijo que ante este tipo de situaciones “se aplicarán sanciones severas, que pueden incluir la suspensión de la participación en eventos oficiales por un período no menor a un año”.