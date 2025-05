Miguel Ángel Russo, un piloto en la tormenta: un DT para calmar las aguas de Boca

Lo que era un secreto a voces terminó de confirmarse este lunes por la tarde. Miguel Ángel Russo acordó de palabra su salida de San Lorenzo y será anunciado entre martes y miércoles co­mo nuevo entrenador de Boca. El técnico de 69 años, que este domingo dirigió el partido entre el Ciclón y Platense, por las semifinales del Torneo Apertura, asumirá su tercer ciclo en el club de la Ribera, donde fue campeón de América en 2007 y sumó otros dos títulos entre 2019 y 2021.

Tras una breve reunión con Julio Lopardo, vicepresidente del Ciclón, Russo comunicó su decisión de dejar el cargo y este martes pasará por la Ciudad Deportiva a despedirse de los jugadores. Aún resta definir la letra chica. En principio, Boca pagaría un pequeño resarcimiento por los seis meses que al técnico le quedaban de contrato, aunque también cabe la posibilidad que Russo logre rescindir su vínculo a cambio de una deuda. En Boca, en tanto, esperan que resuelva su situación lo antes posible.

El entrenamiento de este martes estaría a cargo de Silvio Rudman y Roberto Pompei, aunque la dirigencia no descarta atrasar la práctica para la tarde para que Russo haga a tiempo de dirigir su primera práctica. El flamante DT tendrá tres semanas de trabajo previo al debut en el Mundial de Clubes ante Benfica, el próximo 16 de junio: dos en el predio y una en Miami.

29Enero 2021. Entrenamiento de Boca en Ezeiza. Miguel Angel Russo. Carlos Tevez, Salvio Foto: Telam TELAM

Boca encontró en Russo su mejor piloto de tormenta. Un técnico probado y con más de 1.000 partidos dirigidos que buscar aportar su sapiencia y sacar a flote a un equipo que naufragó en la cancha durante buena parte de este año. Si bien las encuestas no lo favorecen (en las redes, alrededor de los 80% de los hinchas se manifestaron en contra de su llegada al club), Juan Román Riquelme apostó por un DT de la casa, con buen manejo del vestuario y conocimiento del Mundo Boca. Un entrenador que, según la óptica del presidente, fue el que mejor se adaptó a la política deportiva del club, en la que la dirigencia tiene voz y voto a la hora de elegir los refuerzos y se arroga además el derecho a sugerir determinadas decisiones futbolísticas.

Lo más llamativo del caso es el momento en el que Russo regresa a Boca: a punto de cumplir 70 años (será el técnico más longevo en la historia del club) y en medio de un estado de salud que requiere de controles periódicos. Por ese motivo, en parte, es que la primera opción que barajó Riquelme para el banco de Boca fue la de Gabriel Milito, de 44 años, pero el exdefensor de Independiente y la selección argentina decidió declinar la oferta del Xeneize y continuar su carrera en el fútbol mexicano. Tras la negativa, Román tanteó la situación de Russo en San Lorenzo y decidió volver a ofrecerle el cargo pese a haber sido él mismo quien lo despidió en 2021.

Gol de Tevez para el Boca campeón de Russo en 2020

Russo llegaría con el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en San Lorenzo, con Claudio Úbeda y el colombiano Juvenal Rodríguez como ayudantes de campo; Adrián Gerónimo como preparador físico y Juan Carlos Docabo como entrenador de arqueros. A la par, Boca avanzó en estas horas en la rescisión del vínculo de Fernando Gago, quien dejó el cargo el pasado 29 de abril pasado.

Anoche, pese a que muchos medios dieron cuenta de una supuesta reunión entre Russo y Riquelme, el DT estuvo presente en la sede del club Lanús para participar de un homenaje al plantel que ascendió a Primera en 1992. Miguel ya había confirmado su presencia y fue parte del panel de oradores junto a dirigentes y futbolistas de la época. El encuentro se dará seguramente este martes y tendrá como eje principal la confección de la lista de buena fe para el Mundial de Clubes (podrá viajar un máximo de 35 jugadores) y el repaso de las posibles altas y bajas del plantel de cara al semestre que se viene.

“A Boca es difícil decirle que no”, dijo Russo en 2018. En 2006, de hecho, decidió rescindir su contrato con Vélez, donde había sido campeón, para calzarse por primera vez el buzo azul y oro. Esta vez, el llamado de Román le llegó en la víspera de la semifinal del Apertura pero con la decisión ya tomada de dejar San Lorenzo una vez que finalizara el campeonato. ¿Razones? Varias: los problemas institucionales del Ciclón, la deuda que el club mantiene con jugadores y cuerpo técnico y el posible desguace del plantel con vistas al torneo que viene. Según pudo averiguar LA NACION, a Russo ya le habían comunicado que el Ciclón se desprendería de al menos seis futbolistas (entre ellos, Johan Romaña, Iker Muniain y posiblemente el arquero Orlando Gil) para afrontar la segunda parte del 2025.

Russo, en su último partido como DT de San Lorenzo, ante Platense, por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025

En San Lorenzo ya había llamado la atención que Russo no saliera a desmentir lo rumores que lo vinculaban con Boca y que tampoco haya asegurado su continuidad en el club en la conferencia de prensa de este domingo, cuando no aseguró -ni descartó- su continuidad al frente del equipo: “No respondo nada, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo lo diga, lo quiera y cumpla con todo lo que tenga que pasar (sic). Yo no escucho nada ni me interesa. Hay que saber hablar y decir las cosas. Lo que tenga para decir lo diré personalmente, no en público”. Luego, en un acto fallido señaló que, debido a la gran cantidad de bajas por lesión y convocatorias por la fecha FIFA, “a San Lorenzo” le iba a costar mucho el partido de Copa Argentina frente a Quilmes, casi que dando por sentado su salida.

Este lunes, desde Boedo hicieron un pedido a la AFA para postergar ese encuentro y todo hace pensar que se aplazará finalmente para después del receso por el Mundial, aunque Russo convocó igualmente a sus jugadores para este martes por la mañana para agradecerles por el esfuerzo realizado y contarles de su propia boca los motivos de su adiós.

Miguel Angel Russo en 2007, antes de jugar la final del Mundial de Clubes ante Milan, en Japón Reuters

Aunque no estuvo de acuerdo con su salida en 2021, Russo siguió en diálogo con Riquelme y en más de una oportunidad esperó el llamado desde Don Torcuato para hacerse cargo del plantel. Miguel esperaba esta oportunidad y mucho más la posibilidad de dirigir a Boca en un nuevo Mundial de Clubes. La última participación del club fue justamente en 2007, con Russo como DT, cuando cayó 4 a 2 en la final con el Milan de Ancelotti.

Será, para Russo y para Boca, un volver a comenzar, con el desafío de hacer un buen papel en el Mundial y devolverle al club la paz y parte de la grandeza perdida.