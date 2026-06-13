El guiño de Anya Taylor-Joy a la selección argentina durante el Mundial que revolucionó las redes

Oficialmente, el Mundial 2026 ya está en marcha. Durante la noche del viernes 12 de junio se realizó la tercera y última ceremonia inaugural en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California, seguido por el debut de los Estados Unidos, que goleó 4 a 1 a Paraguay. El partido contó con la presencia de varias celebridades: desde Leonardo DiCaprio, Tom Cruise y Sofía Vergara hasta Katy Perry —quien formó parte del show de apertura—, Justin Bieber y Owen Wilson, entre otras. Pero, sin duda, la que se robó toda la atención fue Anya Taylor-Joy. La actriz estuvo en uno de los palcos junto a su marido, el músico Malcolm McRae, y se lució con un outfit que emocionó a los fanáticos argentinos.

En las redes se viralizó un video en el que se pudo ver a la protagonista de Gambito de dama charlar animadamente con su esposo en una de las ubicaciones VIP mientras compartían una bebida. La actriz se mostró sonriente y alegre y los fanáticos a su alrededor no tardaron en reconocerla. Pero lo que más sorprendió fue su outfit: lució un top de un solo hombro celeste y blanco con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su esposo también tenía una remera de manga corta con la palabra “Argentina” estampada en el frente.

Anya Taylor-Joy lució una camiseta argentina para presenciar el partido de los Estados Unidos y Paraguay (Foto: Captura de video)

En lugar de una simple indirecta al país en el que vivió durante su infancia, la actriz decidió demostrarle todo su apoyo y revolucionó las redes. “Amo que Anya Taylor-Joy fue a ver el partido de Estados Unidos y Paraguay con la camiseta de la Argentina. Ella dijo: ‘Viva el mate, el dulce de leche y el asado’”; “Me encanta que nunca se olvide de Argentina” y “La tipaza Anya Taylor-Joy cayó al partido de Estados Unidos - Paraguay con la casaca argentina. Otra coronación de gloria”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

Los fans quedaron encantados con la vestimenta de la actriz (Foto: Captura de X)

Cabe mencionar que Taylor-Joy nació en Miami, Florida, pero a los dos meses de vida se mudó a la Argentina, tierra natal de su padre, Dennis Alan Taylor. Hasta los seis años vivió en Buenos Aires y, de hecho, sus primeras palabras fueron en español. Aunque tras la crisis del 2001 la familia se mudó a Londres, ella siempre consideró a la Argentina como su hogar. Además de realizar varias visitas durante el año, aseguró que le gustaría en algún momento vivir en el país.