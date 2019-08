Keenan, Cicileo y Casella, tres que suman crédito para viajar a Tokio 2020 Fuente: AP

LIMA.- Si el hockey argentino no respira la atmósfera olímpica, siente que nada vale la pena. Por eso es que cuando se presenta la oportunidad, tantos ellas como ellos buscan apoderarse del ticket para los Juegos con su habitual voracidad competitiva. A la clasificación de las Leonas se les sumó el pasaje de los Leones, que en el supersábado dorado para el país vapulearon 5 a 2 a Canadá, con goles de Leandro Tolini (2), Martín Ferreiro, Maico Casella y Lucas Martínez.

Así, se garantizaron la chance de defender el título en Tokio 2020. De esta manera, el deporte de los córners cortos ofrecerá el talento y el hambre de gloria de ambas ramas, después de un paso por Lima que evidenció pura contundencia en los dos seleccionados y ante el mismo rival.

"No hay que subestimar a nadie, aunque estamos convencidos de que vamos a llegar a la final y a ganarla", comentaba Germán Orozco hace unos días, en referencia al recorrido de sus dirigidos en este torneo. Cuando oscurecía en la sede de Villa María del Triunfo, el ex capitán de la selección disfrutó la sensación de la misión cumplida. Y por supuesto que se prendió en la celebración de este conjunto que agregó su cuota a esta increíble cadena de éxitos nacionales en los deportes de equipo.

El grito de Casella para la goleada por 5 a 1 ante Canadá, disminuido respecto de otros Juegos Panamericanos Fuente: AP

¿Qué significan Los Panamericanos en esta disciplina? Son la carta de presentación para los Juegos Olímpicos a nivel regional. Cuando una selección confirma nuevamente el ingreso al mundo de los cinco anillos tras la obtención de esta cita, exhibe credenciales y da un golpe sobre la mesa diciendo: "Aquí estoy, soy el mandamás continental". Después del gran tropiezo en Río 2007, que terminó con la ausencia en los Juegos de Pekín 2008, el seleccionado masculino logró tres panamericanos consecutivos con el mejor desenlace, siempre con Canadá como víctima en el partido decisivo.

El oro panamericano en Los Leones ya se convirtió en una sana costumbre, un desembarco natural hacia los Juegos Olímpicos que cristaliza un importante objetivo cumplido. Sin embargo, este equipo de Germán Orozco no la estuvo pasando bien en los últimos tiempos. Al ex capitán de la selección le tocó heredar al campeón olímpico de Río 2016, envuelto en la gloria y con el brillo de las figuras en sus momentos de explosión y madurez. Pero la primera mala señal de esta nueva etapa se produjo en el Mundial 2018, una actuación que estuvo por debajo de las expectativas y que concluyó en el séptimo lugar (habían sido terceros en La Haya 2014). Después, en enero pasado, cuando faltaban días para el arranque de la Pro League estalló un conflicto con el as de espadas, Gonzalo Peillat, que decidió dar un paso al costado por cortocircuitos con el DT luego de un Tres Naciones disputado en Chile.

El rostro visible de Matías Paredes, uno de los históricos que buscará la defensa del título en Tokio 2020 Fuente: Reuters

El portazo de la figura parecía momentáneo, pero se extendió durante toda la Pro League. "Para los primeros partidos seguramente no va a estar. Le daremos tiempo de pensar bien las cosas. Para los Panamericanos trataremos de conversar con él para que sí esté", había especulado a principios de año Orozco, que pese a sus intenciones no pudo contar con el mejor tirador de córners cortos del mundo. Más allá de otros grandes valores del equipo (Juan Manuel Vivaldi, Pedro Ibarra, Matías Paredes, Lucas Vila, Juan Martín López) y varias piezas importantes de recambio, Peillat resultó insustituible en su rol y su ausencia colaboró para que Argentina se quedara fuera del Final Four de la Pro League por diferencia de goles. Esa meta incumplida bien podría considerarse un fracaso, teniendo en cuenta los más próximos antecedentes de la selección de la era Retegui.

Peillat continuó en pie de guerra hacia fines de junio y lo manifestó en Twitter, al apuntarles a los dirigentes de la Confederación Argentina de Hockey entre acusaciones e ironías ("Tendrían que renunciar por exceso de calentamiento de sillas"). Luego, se fue de vacaciones a las islas baleares junto con su novia, la leona Florencia Habif, un viaje que dejó en claro su decisión de no estar y deterioró aún más el vínculo del goleador con esta selección en todos los niveles.

Germán Orozco consiguió su primer título con los Leones Fuente: AP

Ahora, con la clasificación a los Juegos en el bolsillo, quedará mucho por pulir para llegar como candidato a Tokio 2020. Resta destrabar el Caso Peillat -una situación clave para darle valor agregado al equipo-, pero el tema es si realmente hay interés en hacerlo, considerando la actitud distante del jugador. Por otra parte, son estos jugadores y no el defensor formado en Mitre quienes pusieron el hombro en Lima y reconfirmaron su compromiso con la selección argentina. Se habla de jugadores ya consagrados que, sin nada que demostrar, vinieron a esta ciudad para disputar una mayoría de partidos que fueron menos exigentes que un entrenamiento con conos. Ellos mismos hablaron de lo difícil que les resultó adquirir ritmo de juego ante tan poca exigencia.

El camino de acá a Tokio es delicado. Orozco deberá extraer el máximo provecho de los históricos, para que agoten allí sus últimas reservas de su potencial hockístico, como prolongación de la proeza en Río y en otros torneos. Además, el pulso del DT consistirá también en foguear lo más posible a los que pujan desde abajo y buscan acumular partidos internacionales. Son aquellos que, de a poco, fueron abriéndose paso dentro del equipo por los espacios dejados por algunos retirados (Lucas Rossi, Lucas Rey) y la falta del propio Peillat.

El mandato es recuperar el status que esta selección gozaba hasta hace menos de tres años, para disponer de reales chances de defender el oro de 2016 en Tokio. Por lo pronto, la meta principal de 2019 está cumplida, más allá de los sinsabores aquí y allá, en la Pro League y en la interna del plantel. Ahora, arrancó definitivamente la carrera hacia la defensa del título olímpico.