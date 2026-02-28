Argentina perdió contra Uruguay por 17 puntos en la eliminatoria para el Mundial de básquetbol

Una noche como esta, o muy parecida, dejó a la selección argentina afuera del Mundial de 2023. Es imposible no trazar paralelos con aquella derrota como local contra Venezuela en 2022 (58-71 y en el mismo estadio, el de Obras), en la primera rueda de aquella eliminatoria. Porque éste fue uno de esos juegos que ponen al equipo de cara frente a la realidad. Y no hay explicación o excusa que pueda disimularlo. No es reproche: es que no hay más. Y si lo hay, está prohibido.

La verdad, por dura que sea, es que el básquetbol nacional está ante una generación de menor jerarquía y a la que le falta mucho desarrollo, comparada con las que tuvo en los últimos 30 años. El buen augurio del subcampeonato de la Americup del año último se esfumó bastante antes de completarse los 40 minutos. Aún se está lejos de salir de aquel trauma que la dejó fuera de la máxima cita después de cuatro décadas. Un equipo uruguayo sin grandes figuras, pero con oficio y determinación, le ganó por 61 a 44 y la dejó inmersa en dudas. Otra vez. El camino a Qatar 2027 será, así, tortuoso.

Falta muchísimo, por supuesto. Hay tiempo suficiente para reaccionar y cambiar el rumbo, claro que sí. Las ausencias a montones debilitaron al plantel, indudable. Justamente por eso, porque aquí no sobra nada, es que ceder puntos como local es un pecado que puede costar carísimo. En la última eliminatoria, apenas cuatro derrotas sobre 12 partidos dejaron fuera a la Argentina. Cada caída se suma a esa cuenta que, en un razonamiento lógico, sumará números en la segunda rueda, cuando los tres rivales surjan de cuatro adversarios mucho más poderosos que los actuales (Canadá, Jamaica, Bahamas y Puerto Rico). El próximo compromiso tendrá lugar este lunes, a las 18.30, cuando también en el estadio de Obras Sanitarias la selección reciba a Panamá.

Juani Marcos tomó el vuelo a tiempo, llegó menos de 24 horas antes del partido. Fue a la concentración y saludó a Agustín Cáffaro, a quién conocía por la relación con su hermano, Francisco. Pero jamás había compartido siquiera una práctica con él. Unas horas antes de jugar contra Uruguay se dieron los primeros pases en la práctica de tiro. Y por la noche salieron a jugar juntos un encuentro determinante para la clasificación de la selección nacional. Por la llegada del base de Barcelona fue que Franco Baralle, que estaba entre los 12 citados, a último momento se quedó sin su chance en el equipo.

Joaquín Rodríguez, figura de Uruguay con 20 puntos, se escapa entre Gonzalo Corbalán y Gonzalo Bressan. Prensa FIBA AMERICAS

Durante la entrada en calor, Gabriel Deck y Facundo Campazzo, que la noche anterior jugaron por Real Madrid ante Bayern en la Euroliga, miraron todo desde un costado Habían llegado a Obras a las 18, directamente desde el aeropuerto. Por supuesto, no podían jugar después de semejante viaje, Madrid-Buenos Aires.

Todas esas referencias podrían hablar de un equipo improvisado, descontrolado, sin conducción. Es todo lo contrario. Es una nueva muestra del amor de un grupo de jugadores por la selección. Que luchan contra un sistema infame de la FIBA, que superpone los calendarios de las principales competencias del mundo (NBA, Euroliga) con las eliminatorias mundialistas. Argentina superó el primer filtro, en 2019, pero fracasó en 2023.

Los jugadores buscan autorizaciones ante sus empleadores europeos. Algunos consiguen el permiso, otros no. Nadie los defiende. ¿Cómo afrontar tamaña injusticia? Porque seleccionados como Uruguay, Venezuela y Dominicana no tienen tantas figuras en la elite pero llegan completos a estos duelos. Nadie lo dice en el equipo argentino ni lo usa como excusa. Y la mayoría lo asume, porque no hay alternativa.

Se dice, con persistente malicia, que la queja no es pertinente, porque el formato de disputa es igual al del fútbol. En realidad el calendario puede serlo, pero no el sistema. Basta imaginar una eliminatoria del equipo de Scaloni sin los jugadores de la Champions League. Afuera Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez... y se puede seguir. Está claro que no se parecen en nada.

Cuando aquello salió tan mal, había que cambiar la estrategia con miras al Mundial Qatar 2027. Si se los pone en lista de importancia, se puede mencionar posibles planes.

José Vildoza no fue factor en ofensiva; apenas anotó 6 puntos y la selección lo sufrió en la cancha de Obras Sanitarias. Prensa FIBA AMERICAS

Plan A , imposible: jugar con los mejores no se puede. La FIBA, se dijo, no lo permite.

, imposible: jugar con los mejores no se puede. La FIBA, se dijo, no lo permite. Plan B, fracasado: jugar con los mejores de la Liga Nacional, como lo hizo el DT Néstor García en la eliminatoria para 2023 frente a Venezuela. Argentina cayó en Obras y esa derrota costó la eliminación al final.

Plan C, promisorio pero interrumpido: Prigioni organizó concentraciones en los meses de vacaciones de los jugadores para sumar figuras jóvenes, de modo que se conocieran y armaran un equipo que tuviera rodaje incluso sin las estrellas. Empezó muy bien y se obtuvo el subcampeonato en la Americup 2025, en Nicaragua. Pero las lesiones lo pusieron en pausa. Con una mala racha muy peculiar entre los pivotes. Los dos mejores jugadores, Francisco Cáffaro y Juan Fernández, quedaron afuera por problemas físicos. Se convocó a la segunda línea, pero Marcos Delía y Tayavek Gallizzi también sufrieron dolencias. Hubo que ir más atrás: por eso está Agustín Cáffaro, por eso se llamó a Javier Saiz. El único que sobrevive de la Americup es Gonzalo Bressan. Semejante cantidad de bajas impidió poner en práctica este plan.

Se echó mano, entonces, al plan D: las piezas de la Americup que quedaron sanas más tres o cuatro protagonistas de la Liga Nacional, llamadas de emergencia. Entonces, el seleccionado mostró a un grupo de basquetbolistas comprometidos y voluntariosos, pero carentes de juego y de talento. Es lo que hay. Dieron todo lo que podían. No alcanzó. Buena actitud, tensión competitiva, básquetbol insuficiente.

El valor de este partido se observó en los nervios de ambos en el primer cuarto. Tres minutos sin convertir, defensas concentradas y duras, ataques imprecisos, pocas acciones productivas por la falta de sintonía fina. Joaquín Rodríguez conisiguió los primeros 13 puntos de Uruguay, que se fue al frente por 16-15 al descanso corto.

En el segundo y el tercer cuartos la Argentina supo mantenerse a cuatro o seis puntos, una distancia corta. Pero aunque estaba a tiro en el marcador, estaba lejísimos en el semblante, en la determinación. Se transmitía una distancia mucho más grande. Y en el último cuarto, la lejanía se expresó también en números.

Bautista Lugarini contra a Gonzalo Iglesias; en un muy mal partido, la Argentina cayó ante Uruguay y recordó lo difícil que será la clasificación para el Mundial. Prensa FIBA AMERICAS

La ausencia de pivotes dominantes permitió que Uruguay extendiera su defensa sin preocupaciones cerca del aro. La presión ejercida contra José Vildoza y Gonzalo Corbalán hizo que ellos, los líderes ofensivos del perímetro, vieran recortado su margen de acción.

Los jugadores sintieron que el techo del estadio empezaba a aplastarlos. No tenían cómo remontar la situación por mucho ahínco que ofrecieran.

Duele la derrota. Duele la diferencia en el juego. También la que hubo en puntos, que puede determinar posiciones en futuros empates. En el fondo, lo que más duele es aceptar la realidad.