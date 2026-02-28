Horario de Boca vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026

Boca y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para las 17.45 (horario) en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Racing en este ecertamen, se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones con ocho puntos en seis partidos disputados (adeuda su compromiso ante Lanús correspondiente a la séptima fecha, de juega el miércoles 4 de marzo). El Lobo mendocino, por su parte, se ubica en el 13° lugar de la clasificación general de su zona con siete unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Independiente.

Boca encadena tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Torneo Apertura 2026 Manuel Cortina

La última vez que ambos equipos de vieron las caras fue hace casi 44 años, el 10 de abril de 1983, en un partido correspondiente al extinto Campeonato Nacional. En aquella oportunidad empataron 1 a 1 por los goles de Juan Gilberto Funes -G- y Carlos Alberto Mendoza -B-. En el historial, tras 19 enfrentamientos, Boca tiene ventaja con nueve victorias, contras cinco triunfos del equipo mendocino y cinco empates.

Boca vs. Gimnasia de Mendoza: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 28 de febrero.

: Sábado 28 de febrero. Hora : 17.45.

: 17.45. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Pablo Dóvalo.

: Pablo Dóvalo. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.46 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de Mendoza. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.03.

Las casas de apuestas ponen a Boca como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Gimnasia Copa Argentina

Posibles formaciones

Boca : Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Santiago Alejandro Rodríguez, Fermín Antonini; Valentino Simoni y Nicolás Linares.

Así se juega la fecha 8 del Apertura 2026

Sábado 28 de febrero

17.45: Boca vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports

20: Independiente vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

22.15: Talleres vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports

Domingo 1° de marzo

17: Newell’s vs. Rosario Central (Interzonal) - ESPN Premium

19.15: Argentinos Juniors vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

19.15: Instituto vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium

21.30: Tigre vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports

21.30: Defensa y Justicia vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium

Lunes 2 de marzo

19.15: Deportivo Riestra vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

19.15: Estudiantes de La Plata vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports

21.30: Independiente Rivadavia vs. River (Zona B) - ESPN Premium

21.30: Banfield vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

Martes 3 de marzo

19: Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports

19.15: Huracán vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

21.15: Atlético Tucumán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports