Horario de Boca vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026

El encuentro correspondiente a la fecha 8 se disputa este sábado en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión televisiva de TNT Sports
Boca y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para las 17.45 (horario) en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Racing en este ecertamen, se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones con ocho puntos en seis partidos disputados (adeuda su compromiso ante Lanús correspondiente a la séptima fecha, de juega el miércoles 4 de marzo). El Lobo mendocino, por su parte, se ubica en el 13° lugar de la clasificación general de su zona con siete unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Independiente.
La última vez que ambos equipos de vieron las caras fue hace casi 44 años, el 10 de abril de 1983, en un partido correspondiente al extinto Campeonato Nacional. En aquella oportunidad empataron 1 a 1 por los goles de Juan Gilberto Funes -G- y Carlos Alberto Mendoza -B-. En el historial, tras 19 enfrentamientos, Boca tiene ventaja con nueve victorias, contras cinco triunfos del equipo mendocino y cinco empates.
Boca vs. Gimnasia de Mendoza: todo lo que hay que saber
- Fecha 8 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.
- Día: Sábado 28 de febrero.
- Hora: 17.45.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- TV: TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.46 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de Mendoza. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.03.
Posibles formaciones
- Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
- Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Santiago Alejandro Rodríguez, Fermín Antonini; Valentino Simoni y Nicolás Linares.
Así se juega la fecha 8 del Apertura 2026
Sábado 28 de febrero
- 17.45: Boca vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports
- 20: Independiente vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
- 22.15: Talleres vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports
Domingo 1° de marzo
- 17: Newell’s vs. Rosario Central (Interzonal) - ESPN Premium
- 19.15: Argentinos Juniors vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- 19.15: Instituto vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
- 21.30: Tigre vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports
- 21.30: Defensa y Justicia vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium
Lunes 2 de marzo
- 19.15: Deportivo Riestra vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- 19.15: Estudiantes de La Plata vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports
- 21.30: Independiente Rivadavia vs. River (Zona B) - ESPN Premium
- 21.30: Banfield vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
Martes 3 de marzo
- 19: Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports
- 19.15: Huracán vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
- 21.15: Atlético Tucumán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
