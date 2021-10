Papu Gómez recibió un regalo y se puso exigente: “¿Me podés mandar ocho para mañana?”

La Selección argentina se prepara en Ezeiza para el encuentro contra Perú por las Eliminatorias del Mundial. Mientras entrenan, los jugadores deben mantenerse aislados en su burbuja, por lo que no pueden ver ni a familiares ni a amigos. Por eso, quienes quieren hacerles algún regalo, tienen que enviárselos al predio de la AFA en lugar de dárselos en persona.

Así lo hizo Martín Reich, quien además de periodista es muy amigo de Alejandro “Papu” Gómez. En Expreso Doble, el programa de radio que conduce junto a Clemente Cancela y Diego Della Sala en Congo FM, contó la particularidad que se dio después de que le envió un detalle al futbolista.

“Me pasó algo no buscado pero lindo ayer. Hace bastante digo: ‘¿qué le regalo a Papu?’. Porque es difícil regalarle a un jugador de la Selección. Más o menos están hechos en cuanto a lo económico, viven en lugares lindos de Europa; a Papu lo conozco más”, manifestó en el comienzo del programa del miércoles.

Reich le envió a su amigo unas remeras de la marca Maldito Paparazzo, que hace indumentaria con motivos personalizados, muchas de ellas de fútbol. “Elegí dos o tres fotos de Papu con la Selección, con algunos de sus compañeros y le mando, moto mediante, de la que se ocuparon ellos, al predio que la AFA posee en Ezeiza”, relató el periodista.

“Ayer le llega la bolsa y le aviso: ‘Che, Papu te mando un regalo, fijate, ojalá te guste”. A las horas me manda un audio muy feliz. No solo le encantaron, sino que me dice: ‘Tincho, acá se las mostré a los pibes, ¿me podés mandar para mañana como ocho de tal foto?’. Y me manda algunas fotos que están Leo Messi, viste la banda de siete, ocho o 10 que andan juntos”, añadió Reich sobre la anécdota.

Si bien Gómez le hizo el pedido sin mucha esperanza, el dueño del local se entusiasmó con la solicitud de los jugadores de la albiceleste y le dijo a Reich: “Más tarde van a ir para allá”.

Según detalló, el periodista le mandó al Papu una remera con una foto en la que se está riendo con Messi y otra con la imagen que se viralizó de él junto a Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi bajando del ómnibus en su llegada a Ezeiza para esta triple fecha.

A su vez, el jugador del Sevilla le pidió más prendas con otras dos postales de todos los jugadores de la Selección juntos. “Van a ir varias remeras hoy para allá si se puede. Después te cuento qué pasó con eso”, prometió Reich.