Pep Guardiola, indignado en medio de la guerra. “Estados Unidos, la OTAN, ¿dónde están? Son todos unos fracasados”

Desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, semanas atrás, Manchester City ha generado varias acciones en repudio a la guerra, que van desde gestos tanto dentro como fuera de la cancha por parte de sus jugadores hasta cancelar contratos con empresas rusas. En línea con eso, el afamado entrenador Pep Guardiola no se ha mantenido al margen, mostrando su descontento por la situación que se vive y la alteración de la paz mundial.

“¿Dónde está la OTAN? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está la Unión Europea a la hora de evitar esto? Ahora es tarde. Es un fracaso del ser humano. Es un fracaso de las instituciones políticas, que para eso están los políticos. Porque ellos están para que nosotros podamos vivir mejor. Son todos unos fracasados”, expresó el DT del City a un medio portugués en la previa del partido de su equipo ante Sporting, de Portugal, por los octavos de final de la Champions League.

Para Guardiola no hay vuelta atrás. Según él, cuando esto sucede, lo preocupante es la cantidad de odio que se genera en generaciones futuras algo que, según él, “puede llegar a durar más de un siglo, porque un ucraniano nunca va a olvidar lo que le han hecho.”

Pep Guardiola sobre a Guerra na Ucrânia ✊🇺🇦



🎙 “O Mundo está quieto, O Mundo continua calado”



📺 Quarta 20h00 | @ManCity x @Sporting_CP | Em EXCLUSIVO na ELEVEN 1#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/JxbvU8wCz4 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 8, 2022

Tanto el DT como el plantel del Manchester City han vivido desde el vestuario el conflicto, por su relación con el jugador ucraniano, Oleksandr Zinchenko, quién desde días previos a la invasión ha demostrado su descontento con la situación que se vive en su país.

“Queremos ayudar a Oleks y al pueblo ucraniano pero desafortunadamente son palabras, son gestos. El drama es que ahora siguen destruyendo países porque una persona decide que hay que aniquilar gente inocente. El mundo está parado, el mundo sigue callado. No la gente de pie, porque todos están en contra. Pero los gobiernos de todo el mundo, tienen que tomar decisiones para que esto no siga sucediendo”, argumentó el DT.

🥺💔 Zinchenko rompió en llanto durante el minuto de silencio por la guerra en la previa del Everton - Manchester City de la #PremierLeague pic.twitter.com/UXKRA255yg — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 26, 2022

Días atrás, en una rueda de prensa, Guardiola había expresado sobre la situación del jugador ucraniano de su plantel: “Zinchenko está preocupado, porque obviamente todos amamos el país donde nacimos. Y si matan a tu gente, gente inocente, ¿cómo se va a sentir? Nosotros y el club vamos a estar cerca y a ayudarlo con lo que haga falta”.

Hace unas semanas, el lateral de 25 años publicó una historia de Instagram con una foto de Putin donde expresaba: “Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo!”. Si bien, la red social borró el posteo, la captura de la publicación llegó a hacerse viral..

“Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. No me puedo quedar al margen y no posicionarme. En la foto se ve mi país, en el que nací y crecí. El país que defiendo en el deporte a nivel internacional. Un país que tratamos de glorificar y hacer grande. Un país cuyas fronteras deberían permanecer inviolables. Mi país pertenece a los ucranianos y nadie se va a apropiar de él. No nos rendiremos. Gloria a Ucrania”, expresó Zinchenko.