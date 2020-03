El exarquero de Boca Juniors visitó el programa de TyC Sports Crédito: Instagram

6 de marzo de 2020 • 17:38

"Perdió una final en tres minutos, ¿no va a perder un campeonato en seis fechas?" dijo Pablo Migliore y encendió el debate en Superfútbol , el programa de los mediodías de TyC Sports. "Es River están cagados y ellos lo saben. Vos hablás con un hincha de River y te dice: 'Ojalá que Gimnasia le gane a Boca'. No es la cancha de ellos. En Tucumán, no gana River", pronosticó el exarquero de Boca Juniors y actual boxeador.

Después, Migliore contó algunas anécdotas sobre cómo se vive el fútbol en esa ciudad: "En Tucumán, se te vienen abajo y te tiran con gente. ¿Sabés lo que es ir a la cancha de Atlético Tucumán? Las callecitas son así, parece Bagdad. Siempre hay algún utilero alguno que está dando vueltas. El micro para doblar hace trescientas maniobras. Tenés tucumanos que se te tiran al micro", concluyó Migliore.

Luego, Migliore siguió atacando a su histórico rival : "Hay que reconocerle algo a Crespo: que hizo cantar a la gente de River". Y sobre la enfermedad de Gallardo, dijo que "estaba afónico de pedir aliento" a los hinchas millonarios. "Esta es una racha que favorece al folclore del fútbol. La historia es la historia y esa mancha no te la sacás más. ¿Cuándo se profesionalizó el fútbol? Hace 90 años que Boca lo tiene de hijo a River. Boca no se fue al descenso, ponelo ahí abajo", pidió Migliore.

"¿Hay algo más terrible que la final de la Copa Libertadores?", preguntó Mariano Iúdica, invitado al programa y por unos minutos conductor de Superfútbol. "Irse al descenso no te la sacás nada. Yo prefiero perder finales toda la vida antes que irme al descenso", respondió Migliore. Luego, Martín Souto dio su visión de los hechos: "La derrota en la final de Madrid fue un tropiezo para el mundo Boca. Porque antes de esa final, la discusión estaba muy despareja", consideró. Leo Farinella, en tanto, opinó que "le vino bien a River irse al descenso. Si ustedes no han tenido ningún tropiezo en la vida, sepan que no aprendieron a vivir".

En otro tramo del programa, Migliore habló sobre el posible incentivo que tendrían Atlético Tucumán y Gimnasia para derrotar a River y Boca respectivamente. "¿Sabés cómo deben estar las valijitas ahora? Yendo para acá, para allá.". "La verdad a mí me tocó hace como veintipico de años participar en el fútbol. Hoy estando todo tan expuesto, ¿estas cosas igual pasan?" preguntó Diego Díaz. Y Leo Farinella respondió con una historia desconocida: "Cuenta la leyenda de un partido en el entretiempo que hubo un llamado telefónico porque el equipo estaba mal. Iba perdiendo y tenía que perder. ¿Cuánto hay para nosotros? No, nada. Listo, ganaron". "Se la han pasado jugadores de un plantel al otro en una estación de servicio", concluyó Martín Souto para dar cierre a la discusión.