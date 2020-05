Leonardo Farinella pidió disculpas por sus expresiones del viernes sobre el fútbol de ascenso. Crédito: captura

25 de mayo de 2020 • 12:21

El periodista de TyC Sports, Leonardo Farinella , realizó un descargo este mediodía en Superfútbol , programa del que participa en los mediodías de la señal, tras su exabrupto del último viernes.

La semana pasada, el exdirector del diario deportivo Olé había dicho: " Hay clubes de ascenso que no tienen razón de ser , salvo en lo sentimental. Hay una cantidad de campeonatos y de equipos que son inviables desde hace quince años en la Argentina".

Luego de ello, la cuenta de redes sociales Código de Barras compartió el fragmento del video y escribieron: "Desde Código de Barras repudiamos el comentario de Leonardo Farinella en TyC Sports donde declaró el fútbol del ascenso no tiene razón de ser ".

En el comienzo de la emisión de este lunes, entonces, el periodista hincha de River pidió la palabra y dijo lo suyo: "Hubo mucha repercusión el fin de semana respecto de las cosas que yo dije sobre le ascenso el viernes pasado sobre la reestructuración del ascenso. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque hubo mucha gente que se sintió dolida por lo que yo dije. No fue ni de cerca mi intención. Tengo un profundo cariño por el esfuerzo y el vínculo sentimental que genera la mayoría de los clubes de ascenso en su gente"

Además, Farinella admitió su responsabilidad, ya que, según explicó, como "comunicador", tiene que procurar que se entienda bien lo que quiere decir. Sin embargo, reafirmó su posición: "Sigo pensando que el fútbol de ascenso merece y necesita obligatoriamente una reestructuración, y que probablemente, las circunstancias que vivimos sean el impulso que obliga a hacer las cosas que muchas veces no se quieren o pueden hacer".

Al mismo tiempo, consideró que "la función social de todos los clubes es muy importante". "Mi opinión estaba más vinculada al fútbol profesional que a lo social. Y también lo que expliqué y pienso es que el fútbol profesional es profesional en los lugares en los que debiera ser amateur".

Y concluyó: "Me gustaría aprovechar la cuarentena en la que no tenemos fútbol para repensarnos. Para que los dirigentes del ascenso, incluido el Chiqui Tapia, den su opinión, discutan, debatan, que entre todos se puedan sacar una conclusión. Porque evidentemente hay una crisis, no la inventé yo".