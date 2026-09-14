Polémica en una competencia de Hyrox: sufrió una incontinencia intestinal y siguió hasta ganar

Este sábado se desató un fuerte escándalo en el mundo del fitness cuando, durante una competencia de entrenamiento híbrido Hyrox, que combina 8 kilómetros de carrera y ocho estaciones de ejercicio funcional, en la ciudad china de Pekín, la atleta australiana Joanna Wietrzyk sufrió una incontinencia intestinal y aun así decidió no abandonar la prueba, incluso la ganó. El incidente provocó una fuerte reacción entre la comunidad deportiva por considerar que la materia fecal que la joven dejaba a su paso constituía un riesgo sanitario, situación que no estaba estipulada por el reglamento oficial.

De acuerdo con el registro de los testigos que participaban en la competencia de Hyrox, la deportista sufrió el percance de salud poco antes de cumplir la mitad del recorrido. Al continuar con ejercicios exigentes como burpees y zancadas, la mujer dejó restos fecales en la pista y las máquinas.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

Un video que circuló por redes permite ver a Wietrzyk con materia fecal escurriéndole por las piernas mientras participaba en la carrera, en la que los atletas se alternan entre completar ocho carreras de 1 kilómetro y ocho estaciones de entrenamiento en el menor tiempo posible.

Hubo incluso otros atletas que denunciaron haberse ensuciado. Wietrzyk, que competía en la categoría Elite Pro, llegó así hasta completar todos los objetivos, e incluso se consagró campeona mundial.

Algunos participantes reclamaron la devolución del importe de la inscripción, de cerca de 150 dólares, por considerar que estuvieron expuestos a condiciones sanitarias inadecuadas.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas

Hasta ese momento, el reglamento oficial de Hyrox estipulaba penalizaciones de tiempo e incluso descalificaciones por conductas higiénicas menores, como escupir sobre el suelo o arrojar agua. Moritz Fürste, cofundador de esa competencia, emitió un comunicado al respecto: “Pido disculpas a todos los que se vieron afectados directa o indirectamente, así como a todos los que sintieron que no manejamos la situación como debíamos haberlo hecho. Se cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

“Por supuesto, comenzamos a mejorar los procesos de los eventos, además de realizar cambios en el reglamento de inmediato. A partir de este momento, se implementaron nuevas reglas y procedimientos para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Aprendemos e intentamos mejorar cada día”, agregó.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas. @hyroxworld

Esto permitirá a los jueces detener y retirar de la pista (o descalificar por motivos de salud pública y seguridad colectiva) a cualquier atleta que experimente una situación similar.

La atleta, en tanto, publicó una foto suya hospitalizada tras la competencia. “Un triunfo es un triunfo”, escribió y extendió palabras de agradecimiento a quienes le enviaron mensajes de apoyo.