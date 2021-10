Abierto de Hurlingham de polo: qué tiene La Dolfina que otros no y qué pasará con Nicolás Pieres en Ellerstina

Adolfo Cambiaso puede estar contento con dos factores en esta Triple Corona que está casi en su mediatriz: su apuesta por La Dolfina 2021 rinde, y las lesiones están permitiendo al equipo presentarse entero. Hasta ahora, todos sus minutos en la temporada fueron protagonizados por sus titulares. Nada extraordinario, si no fuera porque no pueden disfrutar lo mismo los dos mayores competidores del equipo de Cañuelas, Ellerstina y RS Murus Sanctus. La salud es importante, y aunque no es que sus jugadores hayan estado libres de daños físicos, por ahora La Dolfina zafa de ausencias en los partidos. Y sigue ganando.

Y jugando bien en buena parte. La Ensenada (33 de handicap), de muy buen 2021 a pesar de algunos baches (¿cuál no los tiene?), podía resultar una complicación para Cambiaso y compañía (38), pero La Dolfina lo zamarreó de entrada, se escapó a 12-2, se tomó un recreo hasta 12-7 y terminó con un 15-9 en la segunda fecha de la zona B del Abierto de Hurlingham de polo, garantizándose que el próximo domingo definirá mano a mano el grupo y el segundo finalista contra La Natividad.

Su club vecino anda por la misma: está invicto en cuanto a bajas en el año. La diferencia en su desempeño de este domingo, versus Alegría, es que su rato de inferioridad en el juego se dio al principio, hasta el 3-6 final del segundo chukker. Cuando se activó definitivamente barrió al adversario con un parcial de 17-5 en cinco períodos para un 20-11 global, también en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo (AAP). Como acostumbra, el superofensivo La Natividad se hizo un festín de goles con sus tres jugadores más adelantados, los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola y Pablo Pieres. Sobre 20 tantos, 17 fueron de bocha viva, casi dos y medio por período. Un espectáculo. Ante el rival más débil de la zona B, es cierto.

Parecido al tío Cambiaso: Bartolomé Castagnola (h.) pega en plena carrera saliéndose de la montura, en este caso, ante Agustín Merlos, en el holgado triunfo de La Natividad sobre Alegría. Sergio Llamera

Lo que es incierto, pero parece que se dará, es un lindo desenlace del grupo el domingo, ya en la cancha 1 de Hurlingham Club, porque los dos cuadros del barrio están jugando bien, sobre todo en ataque. Más allá de la derrota en la final del Abierto de Tortugas a manos de un Ellerstina un gol debajo en valorización, a Cambiaso viene resultándole bien por el momento su elección de compañeros para este año, que hizo una vez que supo que Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough ponían fin a 10 años maravillosos en conjunto. Francisco Elizalde muestra que es digno de un equipo grande, y Diego Cavanagh no desafina, aunque todavía guarda un considerable margen de mejora. David Stirling tiene sus muy buenos ratos. Pero el que parece haber dado un paso al frente es el propio Cambiaso, que ya sin Nero y Mac Donough atrás toma más intervención en el medio y está muy derecho para el arco. Montado hasta los dientes, como siempre. Y sobrellevando algunos percances físicos: la fisura en el pulgar izquierdo hace unos días, el golpe en un dedo de la mano derecha ante La Ensenada. Molestos, y más a sus 46 años, pero no graves.

En primer plano, Diego Cavanagh, y semitapado por él, su compañero Francisco Elizalde; los incorporados están aportando a un nuevo La Dolfina en lo que va de la Triple Corona. Sergio Llamera

La salud no es plena pero sí suficiente en Cañuelas, entonces. No pasa lo mismo en General Rodríguez, donde una fractura, dos desgarros y un sacudón cervical tuvieron y tienen a maltraer a Ellerstina y Murus Sanctus, los que el sábado resolverán el grupo A y el primer finalista de Hurlingham. El equipo francés recuperó a Facundo Sola (desgarro en el codo derecho) y tiene idea de que Mac Donough (ídem en un muslo) esté en la cancha 1 de Hurlingham frente a la Z, que a su vez espera por Hilario Ulloa (tras una fractura en la mano derecha, intentará jugar, pero probará el martes y el miércoles) y se resigna a que Nicolás Pieres no esté disponible este sábado, cuando el defensor del cetro deberá ganar por al menos dos tantos para seguir aspirando a la copa The Ayrshire.

La situación de angustia que se vivió mientras asistían a Nicolás Pieres tras su desplome frente a La Dolfina-Brava; el back de Ellerstina está reposando en su casa y bien, pero no actuará ante RS Murus Sanctus en la resolución del grupo B del Abierto de Hurlingham, este sábado. LA NACION/Sergio Llamera

¿Cómo está el back? En buen estado, ya descansando en su casa, después de las horas de observación en las que permaneció en el Hospital Austral tras la caída del sábado ante La Dolfina-Brava. Su cuerpo está bien, salvo por el dolor de cuello y de espalda, que continúan. Pero por ahora no está claro cuando podrá volver el back a la exigencia de este nivel. Su reducido canal vertebral donde se encuentra la médula espinal requiere cuidado cuando sucede un revolcón como el que sufrió y asustó a todos. Lo que es seguro es que este sábado nuevamente tomará su lugar Bautista Bayugar, de muy buen desempeño cuando lo suplió contra el conjunto de Poroto Cambiaso. Otra certeza: Nicolás anda de malhumor. Molesto por el accidente y sus consecuencias. Que hacen que Ellerstina tenga que, sin su back titular y 10 goles, superar por cierto margen a un Murus Sanctus que quizás esté ya completo.

El Abierto de Hurlingham continuará un día antes, el viernes, cuando en el predio de la AAP se enfrenten los cuartetos que ya no tienen posibilidades de avanzar al partido decisivo del torneo: La Dolfina-Brava y La Irenita, por la zona A y a las 14, y La Ensenada y Alegría, por la B y a las 16.30.

Síntesis de La Natividad 20 vs. Alegría 11

La Natividad: Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36.

Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36. Alegría: Agustín Merlos, 7; Pedro Zacharias, 7; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 28.

Agustín Merlos, 7; Pedro Zacharias, 7; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 28. Progresión: La Natividad, 2-3, 3-6, 9-7, 12-9, 14-9, 18-10 y 20-11.

La Natividad, 2-3, 3-6, 9-7, 12-9, 14-9, 18-10 y 20-11. Goleadores de La Natividad: C. Castagnola, 6 (2 de penal); Pieres, 7 (1 de penal); B. Castagnola, 5, y Du Plessis, 2. De Alegría: Merlos, 6 (4 de penal); Zacharias, 4 (1 de penal), y García del Río, 1.

C. Castagnola, 6 (2 de penal); Pieres, 7 (1 de penal); B. Castagnola, 5, y Du Plessis, 2. Merlos, 6 (4 de penal); Zacharias, 4 (1 de penal), y García del Río, 1. Jueces: Federico Martelli y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Rafael Silva.

Federico Martelli y Gonzalo López Vargas. Rafael Silva. Cancha: Nº 4 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

A sus 46 años, Adolfo Cambiaso resiste lesiones y dolores; a pesar de la fisura del pulgar izquierdo y de un golpe en un dedo derecho, el capitán de La Dolfina no se ha perdido ni un minuto de participación en esta Triple Corona. Sergio Llamera

Síntesis de La Dolfina 15 vs. La Ensenada 9