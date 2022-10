Abierto de Hurlingham: el clásico del polo no se dará en finales este año, pero La Dolfina y Ellerstina aún brillan y prometen un gran cruce

La Dolfina y Ellerstina no dirimen un título entre sí desde la final de Tortugas 2021. Tampoco lo harán esta temporada. Eso no implica que no habrá clásico. Lejos de eso, habrá dos. Si la lógica impera, los dos equipos que hegemonizaron el polo en los últimos 17 años y se enfrentaron en la gran mayoría de las finales volverán a hacerlo dos veces este año, no ya con el título en juego, sino para decidir el finalista de los dos torneos más importantes.

La lógica imperó en la presentación de los dos tanques en el Abierto de Hurlingham, con sendas goleadas. Ellerstina superó por 16-5 a La Irenita III en un partido accidentado y La Dolfina arrasó por 15-5 con La Ensenada-RS Murus Sanctus, en un duelo que insinuaba a priori más paridad. Después de un 2021 peculiar para ambos y de volver de Tortugas con las manos vacías, dieron un buen paso camino a recuperar su mejor forma. El domingo intercambiarán rivales y una semana más tarde chocarán por primera vez con el pase a la final en juego.

El regreso de Juan Martín Nero y la incorporación de Adolfo Cambiaso (nieto), “Poroto”, y con Adolfo Cambiaso jugando en nivel excelso a los 47 años, generaron en el público la expectativa de una reencarnación de aquel dream team que ganó todo entre 2011 y 2020. No está Pablo Mac Donough, una pieza fundamental en la conducción, pero Poroto no se queda atrás en calidad y despliegue.

Al contrario de lo acontecido en la jornada inaugural, este miércoles hubo poco público en el predio de la AAP en Pilar pese a estas dos presencias estelares. En el partido más esperado, el que cerró la doble jornada, se esperaba mayor paridad entre La Dolfina y La Ensenada-Murus Sanctus, compuesto por cuatro jugadores que ya saben lo que es vencer al equipo de Cambiaso. Sin embargo, La Dolfina sacó una ventaja rápida que lo encaminó a una victoria holgada.

Seis penales convertidos en los primeros dos chukkers por Poroto Cambiaso adelantaron a La Dolfina 6-0. Con ese colchón logró mayor soltura y llegó a marcar algunos goles de buena factura, haciendo valer la superioridad de su caballada. El rival, en cambio, siguió enredado, se excedió en fouls innecesarios y estuvo errático frente a los mimbres del rival. El tercer gol llegó recién a mediados del penúltimo chukker.

“De entrada estuvimos concentrados y les sacamos una buena diferencia. Más que nada fue actitud y concentración y le pegamos bastante mejor a la pelota, que es lo que faltó en Tortugas”, analizó David Stirling. “En Tortugas vimos que todavía faltaba, pero también que estamos ahí. Dependemos de nosotros. Ya estamos empezando a encontrar nuestro nivel. Ahora que sacamos la caballada buena hay que seguir mejorando. La Dolfina siempre espera ganar. El año pasado quedamos en blanco, fue algo raro. Hay que apuntar todo a ganar algún torneo”.

Ellerstina, con goles y un susto

Ellerstina también cumplió con su cuota goleadora con un éxito de punta a punta sobre La Irenita III, un equipo nueve goles inferior en handicap y que ya lo había padecido en Tortugas en un encuentro que terminó por la misma diferencia (18-7). Como en lo que iba de la temporada, Facundo Pieres jugó en un nivel excelso y lideró a su equipo. Anotó 10 goles, sólo dos de ellos de penal, en un encuentro en que lo más saliente fue el golpe que se pegó su hermano Gonzalo.

Un año después de que Nicolás Pieres sufriera una caída que asustó a todos y le costó perderse el resto de la temporada y una operación en la zona medular, también por el Abierto de Hurlingham y también en el predio de la AAP en Pilar (aunque en otra cancha), fue Gonzalo el que hizo que los corazones de los presentes se detuvieran por un segundo. A los dos minutos del quinto chukker, su yegua se pialó luego de un choque con Santiago Loza y él salió despedido varios metros hacia adelante, con la fortuna de que el vuelco de su montado no llegó a tocarlo. Sólo sufrió un golpe en un hombro y siguió jugando.

La caída de Gonzalo Pieres y la expulsión a Loza

Aunque no fue una jugada violenta, los referís Matías Baibiene y Rafael Silva decidieron la expulsión a Loza al aplicar una de las modificaciones reglamentarias que introdujo la AAP para esta temporada. El inciso c del artículo 4, “Sanción jugada peligrosa + juego imprudente”, estipula: “Si en la metida de patas/manos además de contacto se cae el jugador, se sanciona con tarjeta roja y penal de 40 yardas como mínimo”. En consecuencia, Loza fue echado, La Irenita III jugó dos minutos con tres jugadores y luego ingresó Mariano González (h.) en su lugar. La comisión de Disciplina decidirá ahora si dispone una sanción al jugador de La Irenita.

“Estoy contento de estar bien. Fue sin mala intención, pero estuvo bien cobrado. Agradezco que estoy acá”, dijo Gonzalo Pieres tras el partido. “Dentro de todo salió bien. Se pudo aplicar la regla. Fue un buen ejemplo con un buen final. Los jueces aplicaron bien el reglamento. Más peligro que eso no hay”.

Al final del día primó la alegría en Ellerstina por el triunfo y el buen rendimiento. Buena forma de paliar el golpe que le dio La Natividad el sábado en la definición de Tortugas. Falta una fecha, pero ya se palpita el primer superclásico del año.

Ellerstina 16 vs. La Irenita III 5

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 38.

La Irenita III: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá (h.), 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29.

Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá (h.), 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29. Incidencias: a los 2 minutos del 5º chukker, fue expulsado Loza por equitación peligrosa, y a los 4 lo reemplazó Mariano González (h.), 7; en el mismo período fue amonestado Bocchino, por la misma causa.

a los 2 minutos del 5º chukker, fue expulsado Loza por equitación peligrosa, y a los 4 lo reemplazó Mariano González (h.), 7; en el mismo período fue amonestado Bocchino, por la misma causa. Progresión: Ellerstina, 3-1, 4-1,5-3, 10-3, 14-3, 15-3 y 16-5.

Ellerstina, 3-1, 4-1,5-3, 10-3, 14-3, 15-3 y 16-5. Los tantos para Ellerstina: Facundo Pieres, 10 (2 de penal); H. Ulloa, 1; G. Pieres, 3, y N. Pieres, 2. Para La Irenita III: Dabas, 5 (2 de penal).

Facundo Pieres, 10 (2 de penal); H. Ulloa, 1; G. Pieres, 3, y N. Pieres, 2. Dabas, 5 (2 de penal). Jueces: Matías Baibiene y Rafael Silva. Árbitro: José Ignacio Araya.

Matías Baibiene y Rafael Silva. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 6 de AAP, Pilar.

La Dolfina 15 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 5

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10, David Stirling (h.), 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39.

La Ensenada-RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 34.

Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 34. Progresión: La Dolfina, 3-0, 7-0, 8-2, 9-2, 11-2, 13-4 y 15-5.

La Dolfina, 3-0, 7-0, 8-2, 9-2, 11-2, 13-4 y 15-5. Los tantos para La Dolfina: Cambiaso (h.), 2 (1 de córner); Stirling, 2; Cambiaso (n.), 9 (8 penales), y Nero, 2. Para La Ensenada-RS Murus Sanctus: Sola, 2; Caset, 2 (ambos, de penal), y Del Carril, 1.

Cambiaso (h.), 2 (1 de córner); Stirling, 2; Cambiaso (n.), 9 (8 penales), y Nero, 2. Sola, 2; Caset, 2 (ambos, de penal), y Del Carril, 1. Incidencias: fueron amonestados Bigatti, en el 1er chukker, y Stirling, en el 5º.

fueron amonestados Bigatti, en el 1er chukker, y Stirling, en el 5º. Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Martín Aguerre.

Gastón Lucero y Martín Pascual. Martín Aguerre. Cancha: Nº 2 de AAP, Pilar.

Todos los resultados

Zona A

Primera fecha

La Natividad 11 vs. La Irenita II 9

vs. La Irenita II La Irenita 12 vs. Cría La Dolfina 9

Segunda fecha

La Irenita vs. La Irenita II

La Natividad vs. Cría La Dolfina

Tercera fecha

Cría La Dolfina vs. La Irenita II

La Natividad vs. La Irenita

Zona B

Primera fecha

Ellerstina 16 vs. La Irenita III 5

vs. La Irenita III La Dolfina 15 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 5

Segunda fecha

La Dolfina vs. La Irenita III

Ellerstina vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus

Tercera fecha

La Ensenada-RS Murus Sanctus vs. La Irenita III

La Dolfina vs. Ellerstina