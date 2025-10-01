LA NACION

Abierto de Hurlingham: el nuevo UAE festejó con un Polito Pieres inspirado y desafía al Dream Team

Derrotó a La Irenita-La Hache con autoridad por 13-9 y disputará la final del certamen contra los Castagnola y los Cambiaso

Juan de Dios Vera Ocampo
Polito Pieres pegando un cogotazo, seguido por Lukín Monteverde: la dupla de ataque de UAE Polo tuvo un alto rendimiento
La organización de polo UAE (Emiratos Árabes Unidos), que desde sus orígenes apuntala la carrera profesional de Lucas Monteverde (n.), pensó y diseñó un equipo para pelear bien arriba esta temporada en la Argentina. Arrancó firme con un triunfo, 21-13, sobre el aguerrido La Ensenada. Y este miércoles, en la cancha 6 de la Asociación, en Pilar, y por la instancia semifinal del 132° Abierto de Hurlingham, batió 13-9 a la poderosa combinación surgida de la alianza entre La Irenita y La Hache. El próximo sábado, en la cancha principal del club del oeste del Gran Buenos Aires, Lukín y su lujosa compañía (Polito Pieres, Tomás Panelo y Juanma Nero) disputarán el primer título de la Triple Corona con La Natividad La Dolfina como oposición. Los Cambiaso y los Castagnola consiguieron el mismo derecho al vencer, 13-12, en chukker suplementario, a Ellerstina-Indios Chapaleufú.

La Irenita-La Hache, formación de 37 goles, como UAE, no convenció del todo en su estreno. Tampoco lo hizo en esta oportunidad. Con apremios superó 14-11 a Sol de Agosto en el partido presentación, dejando más dudas que certezas. No obstante, se tratan de los primeros chukkers oficiales juntos, hecho que puede tomarse como atenuante a sus erráticas performances. El potencial de la fusión Mac Donough-Ulloa es enorme y su meta, ambiciosa: levantar copas, sobre todo la del Argentino Abierto. Por eso es un rival de temer.

La destreza de Lukín Monteverde para buscar los mimbres; Hilario Ulloa queda fuera del radio de acción
Y era un rival de temer para UAE. Perfectamente podría ser un seleccionado internacional: Hilario Ulloa, Fran Elizalde, Pablo Mac Donough y el sudafricano Ignatius du Plessis. Bueno, a ese conjunto de celebridades, que de todas formas debe levantar su nivel colectivo, dejó UAE en el camino de la Copa Ayrshire. Y lo hizo con autoridad, dentro de un desarrolo engorroso, de marcas pegajosas y poca claridad en el manejo de la bocha. De a ratos UAE impuso su juego (principalmente en el quinto y sexto chukkers) y, encimando y anticipando, le hizo pagar con goles los errores de taqueo del rival cerca del arco.

Alma y vida: Tomás Panelo se esfuerza para tratar de frenar el ataque de Pablo Mac Donough
UAE le ganó bien a La Ensenada, funcionando parejo. Y ante La Irenita-La Hache repitió el óptimo desempeño, en un contexto más complejo, contra una fuerza equivalente. Tomás Panelo, lúcido en el centro del campo, condujo a su equipo, y marcó distancias, sobre todo en el sexto chukker, donde la diferencia de 3-0 empezó a definir el duelo. Los compañeros le facilitaron la faena a Panelo. Gravitó la temible dupla de ataque: Pieres-Monteverde, dos fieras en el mano a mano, ardillas para escabullirse de las marcas, y gacelas para huir hacia el gol. Y también colaboró invalorablemente, Juanma Nero, con su estilo sereno, barriendo la zona baja.

Con el sello de Polito Pieres

Ante un rival de alto riesgo, UAE mejoró su nivel. Polito Pieres descolló con su velocidad supersónica y jerarquía descomunal para definir (marcó 10 goles). UAE aprobó y sacó adelante un partido tenso, caliente, de ritmo lento. Volvió a ganar y ahora va por el título. No lo asusta el Dream Team.

Lukín, una topadora

La victoria de UAE Polo

  • UAE Polo: Pablo Pieres 9, Lucas Monteverde (n) 9, Tomás Panelo 9 y Juan M. Nero 10. Total: 37.
  • La Irenita La Hache: Hilario Ulloa 9, Francisco Elizalde 9, Pablo Mac Donough 10 e Ignatius du Plessis 9. Total: 37.
  • Progresión: UAE Polo, 1-2, 4-2, 5-4, 7-5, 8-7, 11-7, 13-7 y 13-
  • Goleadores de UAE Polo: Pablo Pieres, 10 (3 penales); Lucas Monteverde (n), 3.
  • De La Irenita La Hache: Hilario Ulloa, 1; Francisco Elizalde, 4 (2 penales); Pablo Mac Donough, 3, y Du Plessis, 1. Total: 37.
  • Incidencias: fueron amonestados Pablo Pieres (en el primere chukker) e Hilario Ulloa (en el cuarto chukker).
  • Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Martín Pascual.
  • Árbitro: Matías Baibiene.
  • Cancha: N°6 de la AAP, en Pilar.

Semifinal Copa Drysdale

  • La Ensenada: Rufino Bensadón, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Juan Britos (h.), 8, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 33.
  • Sol de Agosto: Facundo Sola, 8; Paco de Narváez, 7; Benjamín Panelo, 8, y Juan Martín Zubía, 9. Total: 32.
  • Progresión: La Ensenada: 2-2, 3-5, 5-6, 9-9, 14-9, 15-12, 18-14 y 19-17.
  • Goleadores de La Ensenada: Bensadón, 3; Ferrari, 3; Britos (h.), 4 (1 de penal), y del Carril, 9 (6 de penal).  
  • De Sol de Agosto: Sola, 2; B. Panelo, 12 (7 de penal), y Zubía, 3 (1de penal).
  • Jueces: Gastón Lucero y Hernán Tasso. 
  • Árbitro: Martín Inchauspe.
  • Cancha: N° 4 de la Asociación Argentina de Polo (Pilar)
