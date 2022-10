Abierto de Hurlingham: una nueva tarjeta roja muestra que el rigor de los referís este año va en serio

escuchar

La sucesión de desplomes de polistas con consecuencias muy negativas para la salud a lo largo de los últimos dos años indujo a la Asociación Argentina de Polo (AAP) y a los jugadores a acordar castigos severos para quienes provocan caídas, más allá de la intención del infractor. Toda imprudencia en el contacto que conlleve la ida al piso de un adversario es sancionada en esta temporada con expulsión y penal de, como mínimo, 40 yardas.

Había ocurrido en Ellerstina 16 vs. La Irenita III 5, por el Abierto de Hurlingham, cuando Santiago Loza, del conjunto perdedor, recibió la tarjeta roja por un peligroso cruce que envió al suelo a Gonzalo Pieres (h.). Este viernes sucedió algo similar en la cancha 6 del predio de Pilar de la AAP, con un integrante de otra formación de La Irenita, la II: Tomás Fernández Llorente (h.) fue eyectado del partido jugado frente a Cría La Dolfina, por el mismo torneo. Con la diferencia de que esta vez, el equipo del jugador expulsado terminó venciendo.

El gol decisivo de La Irenita II

A los 4 minutos y 39 segundos del sexto parcial, durante una jugada en la que no estaban directamente involucrados, ya que Tomás Panelo corría para ofrecer una alternativa de pase a un compañero y Fernández Llorente lo marcaba a cierta distancia de la bocha, el número 2 de Cría La Dolfina sufrió un revolcón y quedó tendido. No muchos vieron la situación, porque la acción principal involucraba a otros protagonistas. Pero los jueces Martín Aguerre y Rafael Silva, después de otorgar un rato a Panelo para que recuperara, tomaron la decisión de echar a Fernández Llorente justo antes de la reanudación del juego con el penal de 30 yardas. El árbitro, Federico Martelli, no pudo recurrir a un video, porque las cámaras no tomaron el incidente, pero los referís no necesitaron una revisión para decidir la pena.

Ganaba La Irenita III por 9-6 y con la ejecución de Diego Cavanagh el tanteador quedó 7-9 para Cría La Dolfina, que luego se puso a un gol de distancia, 8-9, a fines de ese penúltimo período, favorecido por tener un hombre más durante dos minutos (otra consecuencia de una expulsión). Más tarde, ya con el debutante absoluto en Triple Corona Benjamín Urquiza, de 6 tantos de handicap, en lugar de Tomás Fernández Llorente, su equipo se sostuvo y terminó consiguiendo un 11-9 en su último compromiso en la zona A. Fue la primera victoria de La Irenita II en el circuito mayor, muy valiosa para colectar puntos para el ranking, que determinará los clasificados para la serie Tortugas-Hurlingham-Palermo de 2023.

Compacto del triunfo de La Irenita II

El grupo, y el primer finalista de Hurlingham, se resolverán este sábado, cuando La Natividad (39) y La Irenita (36) se enfrenten en la cancha 1 del club de origen inglés (avenida Roca 1411, Hurlingham), organizador del certamen.

Síntesis de La Irenita II 11 vs. Cría La Dolfina 9

La Irenita II: Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Bautista Bayugar. 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32.

Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Bautista Bayugar. 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32. Cría La Dolfina: Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33. Incidencias: a los 4m39s del 6º chukker fue expulsado T. Fernández Llorente por juego peligroso; luego de 2 minutos, ingresó Benjamín Urquiza (6; La Irenita II quedó con 30 de handicap).

a los 4m39s del 6º chukker fue expulsado T. Fernández Llorente por juego peligroso; luego de 2 minutos, ingresó Benjamín Urquiza (6; La Irenita II quedó con 30 de handicap). Progresión: La Irenita II, 2-2, 3-3, 5-4, 8-4, 9-5, 9-8 y 11-9.

La Irenita II, 2-2, 3-3, 5-4, 8-4, 9-5, 9-8 y 11-9. Goleadores de La Irenita II: F. Fernández Llorente, 2; T. Fernández Llorente, 1; Bayugar, 6 (4 de penal), y Strada, 2. De Cría La Dolfina: Terrera, 1; Panelo, 3 (1 de penal); Cavanagh, 4 (3 de penal), y Taranco, 1.

F. Fernández Llorente, 2; T. Fernández Llorente, 1; Bayugar, 6 (4 de penal), y Strada, 2. Terrera, 1; Panelo, 3 (1 de penal); Cavanagh, 4 (3 de penal), y Taranco, 1. Jueces: Martín Aguerre y Rafael Silva. Árbitro: Federico Martelli.

Martín Aguerre y Rafael Silva. Federico Martelli. Cancha: Nº 1 de AAP, Pilar.

Nº 1 de AAP, Pilar. Zona: A.

La victoria ¿insuficiente? de La Ensenada-Murus Sanctus

También en Pilar, La Ensenada-RS Murus Sanctus completó su actuación en el grupo B con un 11-5 a La Irenita III que le permite conservar chances matemáticas de pasar a la final del Abierto de Hurlingham. Pero depende de la cantidad de goles que anoten La Dolfina y Ellerstina entre sí este domingo. Con apenas tres que consiga el equipo de los Cambiaso, quedará fuera de carrera.

Resumen del triunfo de La Ensenada-RS Murus Sanctus

En su último partido de la zona, La Ensenada-Murus Sanctus superó con holgura pero sin avasallar al cuarteto de menor handicap (28) de la Triple Corona y cumplió lo previsto. Nadie espera el milagro de que La Dolfina haga menos de cuatro tantos en la definición del grupo y sería raro que Ellerstina marcara menos de ocho, por lo cual el conjunto azul ya se enfoca en el próximo objetivo, el Campeonato Argentino Abierto, que comenzará el martes 1 de noviembre en el mismo predio, Alfredo Lalor, de Pilar.

Síntesis de La Ensenada-Murus Sanctus 11 vs. La Irenita III 5

La Ensenada-RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 34.

Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 34. La Irenita III: Segundo Bocchino, 7; Mariano González (h.), 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 28.

Segundo Bocchino, 7; Mariano González (h.), 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 28. Incidencias: a los 2m50s del 6º chukker, Sola, lesionado, fue suplido por Santiago Cernadas (7; La Ensenada-RS Murus Sanctus quedó en 33 de handicap); en el 3er período fue amonestado Bigatti; en el 5º lo fue Bocchino, y en el 7º, Cernadas.

a los 2m50s del 6º chukker, Sola, lesionado, fue suplido por Santiago Cernadas (7; La Ensenada-RS Murus Sanctus quedó en 33 de handicap); en el 3er período fue amonestado Bigatti; en el 5º lo fue Bocchino, y en el 7º, Cernadas. Progresión: La Ensenada-RS Murus Sanctus, 1-1, 1-1, 5-2, 7-2, 9-2, 9-3 y 11-5.

La Ensenada-RS Murus Sanctus, 1-1, 1-1, 5-2, 7-2, 9-2, 9-3 y 11-5. Goleadores de La Ensenada-RS Murus Sanctus: Bigatti, 2; Caset, 4 (3 de penal); Del Carril, 3, y Cernadas, 2. De La Irenita III: Bocchino, 2 (1 de penal); González, 2, y Dabas, 1.

Bigatti, 2; Caset, 4 (3 de penal); Del Carril, 3, y Cernadas, 2. Bocchino, 2 (1 de penal); González, 2, y Dabas, 1. Jueces: Matías Baibiene y Martín Pascual. Árbitro: Hernán Tasso.

Matías Baibiene y Martín Pascual. Hernán Tasso. Cancha: Nº 6 de AAP, Pilar.

Nº 6 de AAP, Pilar. Zona: B.

LA NACION