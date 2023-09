escuchar

No fue un día fácil el de este martes para comenzar la temporada grande de polo. Unas horas antes, a la noche del lunes, se conoció el fallecimiento de la leyenda Juan Carlos Harriott (h.), pero el crack con el que más se lo equipara salió a jugar en el predio de la AAP, en Pilar, y en su condición de mito viviente se encargó de difundir el legado a las nuevas generaciones.

Adolfo Cambiaso (h.), como es habitual en el Abierto del Jockey Club, que antecede a la Triple Corona y es coorganizado por Thai Polo, podía elegir al consagrado que desease para conformar su cuarteto, pero para esta versión de La Dolfina prefirió varios jóvenes. Y saltó a la cancha con Paco de Narváez, de 15 años; Tomás Panelo, de 23, y Mariano González (h.), de 24. Todos, agradecidos por la chance de compartir una formación con el máximo referente actual de este deporte.

Escuchando al maestro: los jóvenes González, Panelo y De Narváez rodean al veterano crack Cambiaso. Fabián Marelli - LA NACIÓN

Jugando esta vez como back, Adolfito desplegó su talento y su liderazgo en una jornada sensible, que comenzó con un minuto de silencio por la muerte de Harriott y en la que los protagonistas utilizaron brazaletes negros. La Dolfina venció por 17-9 a La Hache, el conjunto de los hermanos Hilario y Carlos Ulloa y Francisco Elizalde, y a Cambiaso se lo vio muy metido en el juego, al punto de que discutió algunos fallos. Pero sobre todo, se tomó el trabajo de enseñar, de marcar el camino. Y fundamentó con hechos por qué es el mejor de todos, aun a los 48 años.

Una vez consumada la victoria, el esta vez número 4, un poco en broma, miró a Paco de Narváez –así se llama; no es su apodo– y le preguntó en tono de broma por un acción en particular, sucedida sobre el final del juego: “¿Tenés alguna respuesta racional para decirme por qué no me la pasaste?”. El más joven, tímido, sonrió y aceptó la chicana, al tiempo que el resto del equipo se unió, cómplice, al planteo de Cambiaso.

Adolfito hizo un cuestionamiento divertido a Paco de Narváez, a quien lleva 32 años de edad: “¿Tenés alguna respuesta racional para decirme por qué no me la pasaste?”. Fabian Marelli

“Es un crack, estoy muy agradecido de jugar con él. Sí, me hizo un comentario, pero estaba medio complicado en esa jugada. Él me lo dice para que lo aprenda y en la próxima lo haga”, comentó el nieto del empresario Francisco de Narváez, que gusta de las matemáticas pero está decidido a ser polista profesional.

Los otros jóvenes están más formados, pero aún lejos de la consagración. Panelo ya tuvo alguna temporada de Triple Corona y anda por los 9 goles, bajo el paraguas de La Dolfina. Y González, nieto del ex 10 Daniel González, aún no llegó al máximo nivel pero se encuentra cada vez más cerca.

Un ramillete de polistas de La Dolfina y La Hache y la bocha en medio: De Narváez, Panelo, Cambiaso, Hilario Ulloa, González, Francisco Elizalde y Carlos Ulloa. Fabian Marelli

En la apertura de la fecha, La Ensenada no contó con Matías Torres Zavaleta, que se recupera de una fractura en la mano derecha, pero en su lugar tuvo a un as de espadas, Guillermo Caset, que anotó 8 tantos para un 11-10 en un chukker extra sobre Cañuelas, al que lideraron Pedro Zacharias y Miguel Novillo Astrada.

Hoy, a las 15, también en Pilar, Betania Argentina, que es encabezado por Alejo Taranco, se enfrentará con Monterosso, que dispone de David Stirling, Facundo Pieres y Juan Martín Nero. El encuentro será transmitido por Pololine.tv.

Minuto de silencio antes de La Ensenada vs. Cañuelas en el inicio de la jornada en el predio de Pilar, para homenajear al fallecido Juan Carlos Harriott (h.). Fabián Marelli - LA NACION

Síntesis de La Dolfina 17 vs. La Hache 9

La Dolfina: Mariano González (h.), 7; Paco de Narváez, 4; Tomás Panelo, 9, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 30.

Mariano González (h.), 7; Paco de Narváez, 4; Tomás Panelo, 9, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 30. La Hache: Carlos María Ulloa, 7; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Edward Banner-Eve, 5. Total: 30.

Carlos María Ulloa, 7; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Edward Banner-Eve, 5. Total: 30. Progresión: La Dolfina, 2-4, 5-5, 7-7, 8-8, 11-9 y 17-9.

La Dolfina, 2-4, 5-5, 7-7, 8-8, 11-9 y 17-9. Goleadores de La Dolfina: González, 5; De Narváez, 1; Panelo, 5; Cambiaso, 5 (2 de penal), y penal 1, 1. De La Hache: C. Ulloa, 1; H. Ulloa, 1, y Elizalde, 7 (5 de penal).

González, 5; De Narváez, 1; Panelo, 5; Cambiaso, 5 (2 de penal), y penal 1, 1. C. Ulloa, 1; H. Ulloa, 1, y Elizalde, 7 (5 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Gonzalo López Vargas.

Guillermo Villanueva (h.) y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Hernán Tasso.

Hernán Tasso. Cancha: Nº 4 de AAP (Pilar).

Cuerpo a cuerpo entre Pedro Zacharias y Alfredo Bigatti, en el triunfo de La Ensenada sobre Cañuelas en el comienzo del Abierto de Jockey. Fabián Marelli - LA NACION

Síntesis de La Ensenada 11 vs. Cañuelas 10

La Ensenada: Ernesto Gutiérrez, 0; Alfredo Bigatti, 9; Juan Britos, 9, y Guillermo Caset, 9. Total: 27.

Ernesto Gutiérrez, 0; Alfredo Bigatti, 9; Juan Britos, 9, y Guillermo Caset, 9. Total: 27. Cañuelas: Pedro Zacharias, 8; Gonzalo Ferrari, 6; Miguel Novillo Astrada, 8, e Hilario Figueras, 6. Total: 28.

Pedro Zacharias, 8; Gonzalo Ferrari, 6; Miguel Novillo Astrada, 8, e Hilario Figueras, 6. Total: 28. Progresión: La Ensenada, 0-2, 3-3, 5-5, 6-7, 8-9, 10-10 y 11-10 (en un chukker suplementario).

La Ensenada, 0-2, 3-3, 5-5, 6-7, 8-9, 10-10 y 11-10 (en un chukker suplementario). Goleadores de La Ensenada: Gutiérrez, 1; Bigatti, 2, y Caset, 8 (1 de penal y 1 de córner). De Cañuelas: Zacharias, 4; Ferrari, 2 (1 de penal); Novillo Astrada, 1, y Figueras, 3.

Gutiérrez, 1; Bigatti, 2, y Caset, 8 (1 de penal y 1 de córner). Zacharias, 4; Ferrari, 2 (1 de penal); Novillo Astrada, 1, y Figueras, 3. Jueces: Gastón Lucero y Matías Baibiene. Árbitro: Hernán Tasso.

Gastón Lucero y Matías Baibiene. Hernán Tasso. Cancha: Nº 5 de AAP (Pilar).

Las formaciones para este miércoles

Monterosso: Alessandro Bazzoni, 0; David Stirling, 10; Facundo Pieres, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 29.

Alessandro Bazzoni, 0; David Stirling, 10; Facundo Pieres, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 29. Betania Argentina Polo Gin: Manuel Calafell, 6; Tomás García del Río, 7; Alejo Taranco, 9, y Gerónimo Obregón, 6. Total: 28.

Manuel Calafell, 6; Tomás García del Río, 7; Alejo Taranco, 9, y Gerónimo Obregón, 6. Total: 28. Hora: 15.

15. Predio: Alfredo Lalor, de Pilar.

Alfredo Lalor, de Pilar. TV: Pololine.tv.