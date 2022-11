Abierto de Palermo: Cría La Dolfina venció a Ellerstina en una batalla y pone dramatismo en la definición del segundo finalista

escuchar

Dramatismo. Por la lluvia, por los golpes que sufrieron algunos jugadores, y por la resolución del segundo finalista. El segundo partido de este domingo en el Abierto de Palermo de polo fue deslucido, entrecortado, de pocos goles. Pero a la vez tuvo un desenlace de ésos que mantienen al espectador al borde del asiento, como suele pasar entre los dos rivales que lo protagonizaron. Y se dio la sorpresa con la que tanto amenaza el equipo de menor handicap (33 goles contra 38): Cría La Dolfina superó por 9-8 a Ellerstina y dio un golpe en la zona B del Campeonato Argentino Abierto.

La formación B de La Dolfina, que dos veces (2017 y 2020) había estado al borde de vencer en Palermo al equipo de los Pieres, logró que esta vez no fuera falsa alarma y se impuso a un conjunto al que siempre complica. Le había ganado en Hurlingham 2021 (10-9, el día de la preocupante caída de Nicolás Pieres) y complicado en Tortugas 2022 (empate al comienzo del último chukker, aunque derrota final por dos tantos en una semifinal), y ahora lo puso tanto en una crisis de confianza como en un real problema de resultado: la Z debe ganar por al menos tres tantos de ventaja el último partido del grupo, el clásico con La Dolfina, anotando al menos siete, para ser finalista de Palermo. No es difícil conseguir siete goles en ocho chukkers; lo difícil es vencer a La Dolfina, que está embalado, y por más de un gol.

Diego Cavanagh, revolcado de dolor por un golpe en la rodilla izquierda causado por una fricción con Facundo Pieres; el encuentro fue accidentado y entrecortado, pero el desenlace fue vibrante. LA NACION/Fabian Marelli

No es difícil conseguir siete goles en ocho chukker salvo cuando se está en un día como el de este domingo de Ellerstina. Flojo en taqueo, irresoluto ante la –conveniente– baja de ritmo que proponía Cría La Dolfina, el cuadro azul sufrió todo el partido. Tras la primera mitad llevaba anotados escasos penas tres tantos. Y de sus ocho totales, apenas dos fueron de bocha viva. Es cierto que tuvo siete claras jugadas no convertidas ante los arcos, pero La Dolfina no tendrá conmiseración de eso el próximo domingo.

Cría La Dolfina festejó eufórico este triunfazo. Todavía puede ser finalista de Palermo. Estuvo al borde en 2020, cuando Diego Cavanagh se perdió un gol en el chukker suplementario y Nico Pieres castigó del otro lado a bordo de su gran Guillermina. Esta vez se le dio. Es casi imposible que acceda a la definición del certamen, porque necesita una victoria de la Z en el clásico por hasta 6-5, un resultado casi imposible. Pero se sacó una espina en Palermo. Y pone dramatismo donde estaba faltando un poco de imprevisibilidad.

Cavanagh maniobra entre Gonza Pieres y Guillermo Terrera; la lluvia, intensa, interrumpió por varios minutos el partido al final del sexto chukker. LA NACION/Fabian Marelli

Síntesis de Cría La Dolfina 9 vs. Ellerstina 8

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 38.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 38. Cría La Dolfina: Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33. Progresión: Cría La Dolfina, 1-1, 3-1, 3-2, 4-3, 6-4, 7-6, 8-7 y 9-8.

Cría La Dolfina, 1-1, 3-1, 3-2, 4-3, 6-4, 7-6, 8-7 y 9-8. Goleadores de Cría La Dolfina: Terrera, 1; Panelo, 3, y Cavanagh, 5 (3 de penal). De Ellerstina: F. Pieres, 6 (5 de penal y 1 de córner); G. Pieres, 1, y N. Pieres, 1.

Terrera, 1; Panelo, 3, y Cavanagh, 5 (3 de penal). F. Pieres, 6 (5 de penal y 1 de córner); G. Pieres, 1, y N. Pieres, 1. Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Martín Pascual. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Gonzalo y Facundo Pieres, Hilario Ulloa y Nicolás Pieres, en "asamblea" en un descanso; Ellerstina no viene jugando bien en esta temporada, y este traspié ante Cría La Dolfina agrega incertidumbre sobre su posibilidad de ser campeón argentino este año. LA NACION/Fabian Marelli

Todos los resultados del Abierto de Palermo

Zona A

La Irenita 14 vs. La Hache 10

vs. La Hache La Ensenada-RS Murus Sanctus 20 vs. La Irenita III 17

vs. La Irenita III La Ensenada-RS Murus Sanctus 19 vs. La Hache 12

vs. La Hache La Natividad 23 vs. La Irenita III 12

vs. La Irenita III La Natividad 21 vs. La Hache 5

vs. La Hache La Irenita 13 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 11

vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus La Irenita 15 vs. La Irenita III 9

vs. La Irenita III La Natividad 19 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 12

Zona B

La Dolfina 15 vs. La Esquina 7

vs. La Esquina Cría La Dolfina 14 vs. La Irenita II 13

vs. La Irenita II Cría La Dolfina 9 vs. La Esquina 5

vs. La Esquina Ellerstina 16 vs. La Irenita II 8

vs. La Irenita II Ellerstina 19 vs. La Esquina 7

vs. La Esquina La Dolfina 10 vs. Cría La Dolfina 6

vs. Cría La Dolfina La Dolfina 23 vs. La Irenita II 4

vs. La Irenita II Cría La Dolfina 9 vs. Ellerstina 8