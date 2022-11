Abierto de Palermo de polo: el comienzo del torneo del centenario de la AAP, con otro campeón defensor, nuevas reglas y un recambio general que se consolida

escuchar

El 14 de septiembre de 1922 hubo un Pacto de la Moncloa en el polo nacional. La rama británica, que había traído el deporte a las pampas y lo había organizado y jugado mayoritariamente durante unas seis décadas, y la local, que ganaba protagonismo y éxito, decidieron unirse tras el cisma del año anterior. No fue fácil: había intereses opuestos, heridas, convicciones firmes, orígenes distintos. Pero anglosajones y criollos lograron un acuerdo, y de la fusión de la Polo Association of the River Plate (PARP) y la Federación Argentina de Polo nació la Asociación Argentina de Polo (AAP). Hace un siglo.

La reunión fundacional tuvo lugar en Hurlingham, el más tradicional, importante y británico de los clubes del suelo nacional. Sucedió a la tarde, después de la fecha inaugural del Polo Association of the River Plate Championship. El último PARP Championship: al año siguiente, el torneo máximo del país pasaría a ser el Campeonato Argentino Abierto. Que, como el polo nacional, no tardaría mucho en convertirse en el mejor del mundo en lo suyo. Y que este martes inaugurará, entonces, su 99ª versión (no se lo jugó en 1945), más allá de que el marketing lo presente como el 129º.

Todos quieren lo que Ignatius Du Plessis tiene: the Championship Cup; La Natividad es el primer campeón diferente a La Dolfina y Ellerstina en 17 años del Abierto de Palermo. Ricardo Pristupluk - La Nacion

Será el Abierto del centenario de la AAP, que lo festejará este miércoles con toda pompa: carruajes, glorias del pasado y del presente, muchos invitados y camisetas de sus numerosos clubes engalanarán el predio Alfredo Lalor, que a su vez cumple 50 años. Allí, en Pilar, se pondrá en marcha hoy el certamen más conocido como “Abierto de Palermo”, que por segundo año seguido tendrá acción en las canchas contiguas a la ruta provincial 34, durante dos fechas. A partir del fin de semana, todo se concentrará en el Campo Argentino de Polo, que recibe al torneo desde hace 93 años.

Dos novedades trae en esta temporada el Abierto. Una es sugerida por la propia foto de presentación: el jugador más cercano a The Championship Cup no pertenece a La Dolfina ni a Ellerstina, porque por primera vez en 17 años hay un campeón defensor diferente. En diciembre último La Natividad rompió ese duopolio que ostentaban el cuadro de Adolfo Cambiaso y el de los Pieres (13 conquistas del primero, tres de los hermanos) y ahora el más estricto favoritismo ya no es una cosa de dos, sino de tres. Hay estupendos equipos como cuarto y quinto en handicap, pero los dos de Cañuelas y la Z aparecen un paso delante. No invulnerables, por cierto: el loco Palermo 2021 mostró que en la elite cualquiera puede derrotar a cualquiera, como cuando el futuro monarca perdió en su estreno contra el clasificado Chapaleufú.

El video de presentación del certamen

DIBUJEN MAESTROS.



Arranca el 129° Abierto Argentino de Polo HSBC 🏆 Vení a ver a estos artistas del polo en acción del 1/11 al 2/12 🐎



Conseguí tus entradas en @ticketekar 🎟️ pic.twitter.com/3z5YPeY4iC — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) October 27, 2022

La otra modificación sustancial es el retoque reglamentario por el cual se pretende aumentar la seguridad en el juego. La serie de caídas graves que hubo en los últimos dos años –riesgo para la vida, polistas internados durante meses, consecuencias neurológicas, retiros forzados– llevó a la AAP a tomar medidas más rigurosas, en acuerdo con los propios jugadores. Los cambios normativos apuntan a reducir aun más las posibilidades de accidentes en un reglamento que de por sí tiene como alto objetivo preservar la salud de los protagonistas: pechazos solamente en paralelo (ya no a hasta 45°), penal de 30 yardas a partir de la octava infracción individual, expulsión en caso de cruzarse delante de las manos de un caballo rival si hay desplome, castigos más severos a fouls muy peligrosos e imprudentes, entre otros.

Esas nuevas normas deberían, adicionalmente, mejorar el espectáculo, porque estarán más protegidos quienes ataquen. Tendría que haber menos faltas, y por ende, más continuidad del juego, otra gran meta de la organización. Por lo pronto, que haya partidos más parejos, y sobre todo, de resultado imprevisible, viene dándose naturalmente, junto a una renovación generacional que aporta frescura. Y récords de precocidad, como el que Camilo Castagnola estableció en diciembre de 2021: llegó al 10 de handicap un día antes de cumplir 19 años.

The Championship Cup, el trofeo de polo más ambicionado del planeta; fue hurtado, se hizo una réplica, fue recuperado, desapareció uno de los dos ejemplares y no se sabe si el actual es el original o la copia. Ricardo Pristupluk - La Nacion

Él y su hermano Bartolomé, de 21, son grandes figuras en un campeón de Palermo que brilló en el Abierto de Tortugas y tuvo un inesperado bajón en Hurlingham. Hoy por hoy, La Dolfina aparece como el principal retador, también refrescado por ese recambio etario: Poroto Cambiaso consiguió a los 16 años su primer trofeo de Triple Corona este sábado y le cumplió un anhelo a su padre, Adolfo, que a los 47 sigue vigente y cumple 30 años de su debut absoluto en el Argentino.

Ellerstina intentará una vez más conseguir lo que lo obsesiona y se le niega desde hace diez años. Rindió bien en Tortugas, patinó en Hurlingham y encara Palermo esta vez con Nicolás Pieres, que se perdió el torneo hace once meses por una de aquellas feas caídas. En crecimiento llega La Irenita, que viene de un muy buen desempeño en el segundo certamen de la serie. Y debe encontrar su identidad, pero va progresando, La Ensenada-RS Murus Sanctus, el quinto en cuestión, aunque un par de pasos atrás respecto a los más poderosos.

RANKING 2022



Tras el cierre del 129° Abierto RUS de Hurlingham presentado por cerveza Imperial y a días de comenzar el 129° Abierto Argentino HSBC, así están los puntajes de cara a la Triple Corona 2023. pic.twitter.com/c5UpVcL4wN — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) October 30, 2022

Cría La Dolfina y La Irenita II están como para asustar a cualquiera de los fuertes, y La Irenita III y los dos clasificados, La Esquina y La Hache, se proponen ganarse sus lugares para la Triple Corona de 2023 a fuerza de victorias sorpresivas.

Un nuevo mapa deportivo del campeonato, más seguridad para los protagonistas, un juego posiblemente más vistoso y más chicos: eso trae este año el Argentino Abierto, el acontecimiento más digno para celebrar el centenario de la Asociación Argentina de Polo.

Diez de los 40 actores del campeonato entre la copa y la cancha 2 de Palermo; se espera un certamen parejo y de resultados abiertos. Ricardo Pristupluk - La Nacion

El programa de partidos

No sólo la Asociación Argentina de Polo cumple en 2022 un número redondo de años: su campo de 12 canchas en Pilar completa su primer medio siglo de existencia como tal. Y allí, en el predio Alfredo Lalor (el nombre homenajea al presidente que decidió adquirirlo y desarrollarlo), efectuará sus primeras dos jornadas el Campeonato Argentino Abierto.

No es novedad que se juegue en Pilar el “Abierto de Palermo”; ya el año pasado tuvo un par de fechas ahí. Y lo hará también este martes y este miércoles, celebrando los primeros cuatro partidos. Todo será trasmitido por la plataforma Star+, y la final, también por ESPN.

La zona A reúne al campeón, La Natividad (39 goles de handicap), más La Irenita (36), La Ensenada-RS Murus Sanctus (34), La Irenita III (29) y el clasificado La Hache (28). El defensor del cetro estará libre en el día inicial, cuyo primer throw-in será disputado a las 13 por La Irenita y La Hache; luego se cruzarán La Ensenada-Murus Sanctus y La Irenita III.

El grupo B congrega a La Dolfina (39), Ellerstina (38), Cría La Dolfina (33), La Irenita II (32) y el clasificado La Esquina (29). Su fuego se abrirá este miércoles, cuando descansarán los hermanos Pieres.

Las seis fechas iniciales del fixture del Campeonato Argentino Abierto; más adelante, la Asociación Argentina de Polo comunicará el resto del programa.

El resto del certamen tendrá lugar en Palermo, con acción en un par de días laborables: el viernes 25 de noviembre se definirá la zona A y el viernes 2 de diciembre se realizará la final. ¿Por qué? El sábado 26 jugará el seleccionado argentino de fútbol en el Mundial, y el sábado 3 puede tener que afrontar un octavo de final en Qatar.

Los diez formaciones del Argentino Abierto

Zona A

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39.

Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39. La Irenita: Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36. RS Murus Sanctus-La Ensenada: Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 34.

Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 34. La Irenita III: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29.

Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29. La Hache: Juan Ruiz Guiñazú, 8; Carlos María Ulloa, 6; Santiago Cernadas, 7, y Joaquín Pittaluga, 7. Total: 28.

El grupo A, de menor a mayor: La Hache, representado por Carlos María Ulloa; La Irenita III, por Santiago Loza; La Ensenada-RS Murus Sanctus, por Jerónimo Del Carril; La Irenita, por Juan Martín Zubía, y La Natividad, por Nachi Du Plessis. Ricardo Pristupluk - La Nacion

Zona B

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39. Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 38.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 38. Cría La Dolfina: Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Guillermo Terrera, 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33. La Irenita II: Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Bautista Bayugar, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32.

Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Bautista Bayugar, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32. La Esquina: Pascual Sainz de Vicuña, 6; Cristián Laprida (h.), 8; Lucas James, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 29.

La zona B, de mayor a menor: La Dolfina, representado por Pelón Stirling; Ellerstina, por Gonza Pieres; Cría La Dolfina, por Guillermo Terrera; La Irenita II, por Bautista Bayugar, y La Esquina, por Magoo Laprida. Ricardo Pristupluk - La Nacion

La palabra de 10 protagonistas

Ignatius Du Plessis (La Natividad)

“A la gente le gusta La Natividad. Jeta, Barto y Polito son buena gente, sinceros, y juegan con todo. Es lo que la gente quiere ver”.

El sudafricano Ignatius Du Plessis, back del campeón de Palermo. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Sólo puedo felicitarlos por un evento que ha llegado a este nivel. Es un logro enorme para los argentinos y para el polo, mundialmente”.

Juan Martín Zubía (La Irenita)

“Está muy parejo todo. Cualquier equipo puede ganarle a cualquiera. Va a estar bueno para los espectadores”.

Juan Martín Zubía fue la figura de la final del Abierto de Hurlingham, que La Irenita perdió por un gol contra La Dolfina. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Está buenísimo que después de varios años de La Dolfina y Ellerstina haya aparecido un equipo nuevo con chicos. Da motivación para tratar de estar ahí”.

Jerónimo Del Carril (La Ensenada-RS Murus Sanctus)

“La expectativa es llegar a una ‘semifinal’, y como objetivo mayor, llegar a la final. Y en lo personal, ayudar al equipo a hacer un buen papel”.

Jerónimo Del Carril es uno de los dos polistas de La Ensenada que se fusionaron con dos de RS Murus Sanctus para formar un equipo que tiene potencial. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“¡Feliz cumpleaños para la Asociación! Gracias por organizar esto. Es lo que uno, como jugador, soñó toda la vida y lo que espera todo el año”.

Santiago Loza (La Irenita III)

“La idea es quedar entre los 7 equipos que van a jugar Palermo el año que viene, no ir al repechaje”.

Santiago Loza admite que su expulsión en el Abierto de Hurlingham fue correcta y está en favor de las nuevas reglas en pro de la seguridad. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Me tocó ser el primer expulsado por las nuevas reglas, que están muy bien. En mi caso fue bien aplicado el reglamento. La idea es que no nos pase nada y se den partidos lindos”.

Carlos María " Toly” Ulloa (La Hache)

“Está muy parejo. Cualquier equipo puede ganarle a cualquiera. Es sólo una cuestión de actitud y de jugar bien. Creo que a se un torneo muy lindo”.

Carlos María "Toly" Ulloa, hijo del famoso domador "Polito2 Ulloa, es debutante absoluto en el Argentino Abierto; La Hache es el club de su hermano Hilario. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Lo de los 100 años es tremendo. Encima, voy a hacer mi debut, así que va a ser doblemente especial”.

David Stirling (La Dolfina)

“La Dolfina no puede esperar otra cosa que ganar. El año pasado quedamos segundos y nos dolió. Nos dolió mucho”.

David "Pelón" Stirling es el extranjero más veces campeón del Argentino Abierto: el uruguayo conquistó ocho veces el "mundial" de clubes del polo. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Hay que disfrutarlo. Es un espectáculo único. Yo siempre invito al que no conoce, porque seguro que la pasa muy bien y vuelve”.

Gonzalo Pieres (h., Ellerstina)

“Juega gente a la que queremos mucho. Es un deporte de mucho riesgo. La idea del polo seguro es importante”.

Gonzalo Pieres (h.), de Ellerstina, está cumpliendo su 24ª temporada en la Triple Corona; solamente Adolfo Cambiaso lo supera entre los protagonistas actuales, con 30. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Son bastantes años. De esos 100 habré jugado 25... Debemos mantener Palermo ahí, arriba. Estas dos canchas tienen que ser las mejores de la Triple Corona”.

Guillermo Terrera (Cría La Dolfina)

“Si se cumplen las expectativas del equipo, se cumplen las personales. En Palermo hemos tenido buenos rendimientos; nos falta ganarle a uno de los de arriba”.

Con 9 goles, Guillermo Terrera es el jugador de más alto handicap entre los equipos de hasta 33 del Abierto de Palermo. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“No soy muy partidario de cambiar reglas. Las reglas están; hay que afilar el criterio”.

Bautista Bayugar (La Irenita II)

“Lo de las reglas es difícil. Todos quieren un polo seguro, que nadie se lastime, pero pienso que el polo es un deporte de riesgo. Va a ser peligroso siempre”.

El talentoso Bautista Bayugar da un salto y está en una formación, la de La Irenita II, que tiene buenas chances de quedarse en la Triple Corona en 2023. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“La Natividad es una máquina, juega muy bien. Tanto talento le hace bien al polo. Marca el fin de una era”.

Cristián “Magoo” Laprida (La Esquina)

“Las reglas apuntadas a la seguridad me parecen buenísimas. Pero se va a tardar un tiempo en que se pula bien cómo se debe cobrar”.

Cristián "Magoo" Laprida vuelve al Abierto, ahora en La Esquina, que se ganó un lugar desde el torneo clasificatorio. Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Me parece espectacular que aparezcan chicos como los Castagnola. Humildes, callados. Son un ejemplo y le hacen mucho bien al polo”.