Abierto de Palermo. Debutó a los 32 años, casi no lo conocían y se dio el gusto de convertir dos goles: “No tengo idea de lo que hice”

escuchar

La bronca era tan visible como audible en el palenque de La Irenita II. Por el debut con derrota en el Abierto de Palermo, un 14-13 ante Cría La Dolfina peleado hasta la última bocha, pero también por una muy discutida decisión arbitral: un tanto concedido al ganador que, en la vereda de enfrente, juran y perjuran que fue rechazado antes de cruzar los mimbres y que, visto el marcador final, resultó vital para el resultado.

Se movía inquieto Facundo Fernández Llorente, se quejaba Bautista Bayugar, hundía su cabeza entre las manos Isidro Strada, mascullaban rabia los allegados. Todos, sin embargo, coincidían en un punto: felicitar a Benjamín Urquiza, el reemplazante del sancionado Tomás Fernández Llorente, un 6 de handicap que tuvo su estreno como titular en un partido de Triple Corona con dos goles y una convincente actuación.

Benja Urquiza y su momento soñado: jugar el Abierto de Palermo Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Tengo el mismo sabor amargo que el resto porque sentimos que podíamos haberlo ganado, pero por otro lado cumplí el sueño de cualquier polista. Si me decían que me iba a pasar alguna vez no lo hubiera creído”, dice este pergaminense que se dio el gusto debutar en el torneo más importante del mundo a los 32 años, el doble que Poroto Cambiaso, por tomar un caso concreto. Al igual que el hijo de Adolfito, que por primera vez jugó con su papá el torneo más importante del mundo (debut con triunfo frente a La Esquina por 15-7), Urquiza cumplió el sueño de su vida.

De alguna manera, el ayer número 2 de La Irenita II rompió el molde. Había tenido sus primeros minutos en el último cotejo disputado en Hurlingham, casualmente ante el mismo rival, luego de la tarjeta roja que vio Tomasito Fernández Llorente. Esta vez jugó todo el partido y no defraudó en la difícil tarea encomendada: marcar al talentoso Tomás Panelo, uno de los cracks de la nueva generación.

Lo mejor de Cría La Dolfina vs. La Irenita II

“¿Te digo la verdad? No me acuerdo del partido, no tengo ni idea de lo que hice, si hasta en los dos goles que metí le pegué mal a la bocha”, confiesa este jugador que juega al polo desde chico –”con mi viejo y mis hermanos en el campo, en el Pergamino Polo Club y después en El Trébol-, se hizo profesional recién a los 24 años y desarrolló prácticamente toda su carrera en el exterior, sobre todo en Inglaterra y Francia.

El buen hacer de Urquiza, la intensidad y el fervor puesto en cada choque y en cada carrera explican de alguna manera las dificultades que encontró Cría La Dolfina para saldar con triunfo su presentación en el torneo. Porque aunque siempre estuvo por delante en el marcador nunca despegarse del todo, y en los últimos tres minutos (ya con el 14-13 en la chapa) anduvo varias veces cerca de ver que se le escurría la victoria.

Al galope: Benja Urquiza disfrutó de su debut oficial en el torneo más importante del mundo Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Ellos saben mantener su sistema, juegan bien y Benja encajó fenómeno en el equipo. Fue un partido muy complicado”, comentó Alejo Taranco, el back del vencedor. En su buen trabajo defensivo, en la eficacia de Diego Cavanagh en los penales y en el perfecto aprovechamiento de los momentos favorables se asentaron los de Cañuelas para sostener una ventaja que siempre fue corta.

Sonrió Cría La Dolfina en el debut y masticó bronca La Irenita II. Pero tal vez, el único que tuvo un motivo auténtico para celebrar fue Benjamín Urquiza, el hombre que a los 32 años fue por primera vez titular en el Abierto de Palermo, con dos goles incluidos.

Diego Cavanagh, de Cría La Dolfina, pega un backhander ante Benjamín Urquiza Rodrigo Nespolo - LA NACION

Síntesis del encuentro

Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h) 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco 8. Total: 33..

Guillermo Terrera (h) 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco 8. Total: 33.. La Irenita II: Facundo Fernández Llorente 8; Benjamín Urquiza 6; Bautista Bayugar. 8, e Isidro Strada, 8. Total: 30.

Facundo Fernández Llorente 8; Benjamín Urquiza 6; Bautista Bayugar. 8, e Isidro Strada, 8. Total: 30. Progresión : Cría La Dolfina 3-1, 4-3, 4-3, 6-6, 11-7, 11-10, 13-11 y 14-13.

: Cría La Dolfina 3-1, 4-3, 4-3, 6-6, 11-7, 11-10, 13-11 y 14-13. Goleadores de Cría La Dolfina: Terrera, 2; Panelo, 2; Cavanagh, 7 (6 penales y 1 córner), y Taranco, 3.

Terrera, 2; Panelo, 2; Cavanagh, 7 (6 penales y 1 córner), y Taranco, 3. De La Irenita II: Facundo Fernández Llorente, 2; Urquiza, 2; Bayugar, 8 (6 penales), y Strada, 1 (de penal).

Facundo Fernández Llorente, 2; Urquiza, 2; Bayugar, 8 (6 penales), y Strada, 1 (de penal). Jueces: Gonzalo López Vargas y Guillermo Villanueva (h).

Árbitro: José I. Araya.

Cancha: Nº 1 de AAP, Pilar.