Abierto de Palermo: Ellerstina-Indios Chapaleufú sufrió para superar su primer examen

Apremiado en el juego, corriendo de atrás hasta el sexto chukker en el marcador, y con temple en el tramo final, Ellerstina-Indios Chapaleufú consiguió superar por 11-9 a La Dolfina II, equipo proveniente de la clasificación. Los Heguy y los Pieres arrancaron con susto, pero lograron resolver de manera favorable su primer compromiso en el Abierto de Palermo. Al cabo, hicieron los méritos para llevarse la victoria.

En el partido disputado en la cancha 2 de Palermo, correspondiente a la primera fecha de la zona B, el ganador no logró reflejar la diferencia existente en el hándicap de cada uno: 36 goles de valorización para el vencedor y 31 para el vencido. Un dato repetido en el comienzo del Abierto Argentino, donde se acumulan las sorpresas y los marcadores ajustados.

Criado se apresta a impactar ante la marca de Antonio Heguy AAP / MATIAS CALLEJO

El restante encuentro del grupo, desarrollado el pasado domingo, es un ejemplo de la incertidumbre inicial en el torneo más importante del mundo. La Hache Cría y Polo (32 goles y precedido de actuaciones irregulares) necesitó del chukker suplementario para derrotar por 18-17 a La Ensenada (34, potenciados gracias a la concreción de varios marcadores positivos). La Irenita-La Hache, el equipo de mayor hándicap de este grupo B, tuvo el fin de semana libre y se presentará el próximo domingo, a las 14, en la cancha 2, ante La Dolfina II. En tanto que Ellerstina-Indios Chapaleúfú, enfrentará a La Hache Cría y Polo, a continuación del juego del cuarteto de Pablo Mac Donough e Hilario Ulloa. La Ensenada dispondrá de una jornada libre.

Lo mejor del partido

El finalista del Abierto de Tortugas no funcionó como pretende. Respeta el estilo de polo clásico que promueve la flamante unión de los hermanos Pieres y los primos Heguy, desde el comienzo de la temporada: corta posesión, pases rápidos, largos, y a correr hacia adelante. Sin embargo, en la tarde del lunes, hubo pocas combinaciones, abundantes imprecisiones y apresuramiento. La fórmula simple que la nueva unión de familias ejecuta con naturalidad no resultó en el debut.

La Dolfina, con entusiasmo, despliegue y buenas prestaciones individuales, puso en jaque a Ellerstina-Chapaleufú. Le faltó serenidad en los momentos álgidos y una dosis de experiencia que solamente el rodaje le dará.

La jornada del lunes contó con buena presencia de público en Palermo; en la imagen; Strada pega ante la mirada de Facundo Pieres AAP / MATIAS CALLEJO

La síntesis

Ellerstina-Indios Chapaleufú (11): Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 36.

La Dolfina II (9): Lucas Criado (h.), 7; Gonzalo Ferrari, 8; Mariano González (h.), 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31.