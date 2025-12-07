Abierto de Palermo: la final de polo que todos querían, con mucha juventud y el regreso de un viejo clásico

Una temporada que parecía guionada de antemano llega al último episodio con final abierto. La Natividad La Dolfina sigue siendo el favorito, pero el buen funcionamiento de Ellerstina Indios Chapaleufú a lo largo de toda la Triple Corona, más la emoción que brindaron las semifinales disputada entresemana, volvieron a despertar la intriga. La definición del 132º Campeonato Argentino Abierto, este domingo a las 16.30 en la cancha principal del Campo Argentino de polo, se anticipa vibrante hasta el desenlace.

El devenir dirá si se trató de un año de transición o del inicio de una tendencia que se sostendrá en el tiempo. La aleación entre los dos equipos de Cañuelas al final de 2024 revolucionó el mundo del polo de tal manera que todos los equipos se reestructuraron. La fórmula se replicó en la mayoría de las nuevas formaciones: una porción integrada por jugadores consagrados que unen fuerzas con otra compuesta por jóvenes talentosos que dan sus primeros pasos.

Cambiaso con la bocha en la final de Tortugas, que La Natividad La Dolfina ganó por un gol, peleando la posesión con Gonzalito Pieres, un viejo conocido Rodrigo Néspolo

El rincón de La Natividad La Dolfina encuentra al cincuentenario Adolfo Cambiaso en procura de más gloria (siempre más: persigue su 19° título y la quinta Triple Corona) junto con el futuro de este deporte, que ya saben lo que es llegar a lo más alto: sus sobrinos Bartolomé (24) y Camilo Castagnola (22) y su hijo homónimo, alias Poroto (20). Enfrente, dos eternos rivales de Cambiaso como Gonzalo (42) y Facundo Pieres (39), que también saben cuánto pesa la copa forjada por la River Plate Polo Association, que también apostaron al futuro al reunirse con los primos Cruz y Antonio Heguy (ambos de 22). Medio clásico, podría decirse. O un doble duelo generacional. Lo relevante es que en esta temporada, quienes asumieron el protagonismo en los dos equipos, los responsables de haber llegado a esta instancia son los más chicos. Etiquetas al margen, promete ser un partidazo.

La Natividad La Dolfina llega con los títulos de Hurlingham y Tortugas a cuestas y busca ser el sexto equipo en ganar la Triple Corona. Sus cuatro integrantes protagonizaron las últimas cuatro finales en la Catedral (tres fueron para el lado de los Castagnola, una para los Cambiaso). Tuvo un rendimiento ascendente en la temporada, en la que ganó sus 11 encuentros, pero trastabilló en la semifinal y debió sufrir hasta el final para vencer a UAE Polo. Apeló a su aura ganadora, aunque también dio muestras de ser vulnerable.

La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú entrando a jugar la final de Tortugas: fue vibrante hasta la campana Rodrigo Néspolo

Ellerstina Indios Chapaleufú entró en sintonía muy rápido. Enfrentó dos veces al dream team II y fue el que mejor le jugó. Lo llevó hasta chukker suplementario en la semifinal de Hurlingham (13-12) y tuvo la última bocha para empatar en el cierre en Tortugas, pero falló y terminó perdiendo otra vez por uno (12-11).

En estos dos antecedentes, como en la semifinal del miércoles, resultó determinante en los minutos finales Camilo ‘Jeta’ Castagnola. Marcó el gol de oro en Hurlingham y tres de los últimos cuatro en Tortuguitas. Contenerlo durante los ocho chukkers es la misión del equipo rosa. El responsable: Cruz Heguy, el back que replica cabalmente los genes de su padre Eduardo.

Jeta, la obsesión

“Concentración, intensidad los ocho chukkers, los caballos también van a ser muy importantes en la segunda entrada y en el final”, enumeró Cruz en diálogo con LA NACION respecto a las claves para tener posibilidades. “Tenemos que estar ordenados y no perder la marca. Los cuatro son unos animales, tienen todo, pero tenemos que estar muy cerca especialmente del Jeta. Él es el más importante”.

Jeta Castagnola festejando su último gol en la semifinal ante UAE Polo: un jugador desequilibrante Santiago Filipuzzi

Aunque intermitente, el número 1 de La Natividad La Dolfina resultó determinante en los momentos clave de esta temporada. Dos goles suyos de antología definieron una semifinal parejísima.

“Me encanta jugar este tipo de partidos y hasta que no toca la campana final no está nada decidido”, había dicho Jeta tras vencer a UAE Polo. “No estoy preocupado por cómo jugamos. Podemos hacerlo mejor, pero sabemos que va a ser un partido que se defina en el último chukker”.

Que se cumplan sus predicciones es el anhelo de los 14.000 espectadores que colmarán la Catedral. Hasta anoche sólo quedaban disponibles plateas A laterales a $180.000.

“Las dos semifinales se resolvieron por detalles. La Natividad La Dolfina respondió muy bien al final, pero eso también nos da una chance a nosotros, que estuvimos cerca en los dos partidos anteriores. Jugando bien les podemos ganar”, confía Cruz.

Ellerstina Indios Chapaleufú no depende de un solo jugador, pero para estar a la altura de los galácticos necesita la solvencia del back, la experiencia de Gonzalo, el talento de Facundo (sobre todo en momentos decisivos) y la omnipresencia de Antonio, su mejor valor este año.

Ellerstina-Indios Chapaleufú la pasó mal en la semifinal con La Irenita-La Hache y lo dio vuelta en los tres últimos chukkers; en acción, Cruz Heguy Rodrigo Néspolo

Fue una preparación atípica para ambos, después de un partido de máxima intensidad y calor agobiante y con muy pocos días de recuperación para las “máquinas”, lo que no es habitual. Cómo lleguen los montados puede marcar la diferencia para uno u otro.

La Natividad La Dolfina corre con la ventaja de tener un día más de descanso, que puede ser un factor cuando hubo sólo 72 horas entre la semifinal y la final para su rival. “Estoy tranquilo, pero ansioso”, reconoció Cruz. “Ni llegué a darme cuenta de lo que logramos. Estar en la final es un sueño cumplido. No nos pusimos ningún objetivo más que pasarla bien y jugar lo mejor posible”.

Además, el equipo de Cañuelas tiene más experiencia en este tipo de partidos. Cambiaso, sin ir más lejos, jugará la 21ª definición en forma consecutiva, la 29ª en su carrera. Para Cruz y Antonio, en cambio, será su primera vez. Claro, no sólo tienen a los Pieres sino también a sus padres (Eduardo y Alberto -h.-), ganadores de cuatro Abiertos, para recibir consejos. “Nos vamos a juntar por primera vez por la tarde para hablar de la final, alguna pregunta voy a hacer”, decía Cruz en la mañana. “Más allá de que estuve en otras finales, Palermo es una experiencia única”.

Barto Castagnola, uno de los mejores de La Natividad La Dolfina en la temporada Rodrigo Néspolo

El dream team II está invicto, aunque evidenció ser falible. Ellerstina Indios Chapaleufú ya sabe cómo jugarles. Cambiaso y los Pieres reeditarán un viejo clásico, es cierto. Esta vez, los chicos controlan el destino.

Las formaciones