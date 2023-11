escuchar

Venían golpe a golpe. Cada uno con sus armas. La Hache siempre arriba en el marcador, pero con Cría La Dolfina agazapado, listo para dar el salto y amargarle la tarde. Era un partido crucial en la definición del grupo: el ganador se perfilaría como el principal competidor de La Dolfina, en la zona A. Y ganó La Hache, 15 a 9, sobre un laborioso y a la vez irregular, Cría La Dolfina.

La holgura en el tanteador se concretó avanzada la segunda parte. Hasta el cierre del quinto chukker el equipo de Hilario Ulloa no lograba despegarse de la escudería perteneciente a la organización de Adolfito Cambiaso. Incluso su triunfo corría peligro, porque el estilo aguerrido de los defensores de la camiseta celeste, bajo la sobria conducción de Diego Cavanagh, complicaban las intenciones y los movimientos de los vestidos con casacas verdes.

Francisco Elizalde y Tomás Panelo, en la persecución Rodrigo Nespolo - LA NACION

Pero algo falló en el plan de Cavanagh y asociados. A don Diego le faltó compañía y al cuarteto, contundencia. Guillermo Terrera arrancó bien arriba el encuentro, explotando su olfato de gol, y con el correr de los minutos, se diluyó, retrocedió su posición y el arco comenzó a quedarle lejos. El equipo se comprimió y no hubo lugar para los palos largos, quizás, por el estado algo pesado de la cancha (los jugadores no se quejaron del estado del campo). Ese retroceso del delantero celeste le dio aire y espacio al back Fran Elizalde. Aire para respirar aliviado y espacio para moverse cómodamente y salir jugando, sin la presión asfixiante ejercida desde el vamos por Terrera.

No resultó un trámite sencillo para La Hache. Al contrario. Le costó encontrar el funcionamiento adecuado y quebrar la resistencia adversaria. En la primera mitad, rindió por ráfagas: conducido a veces por el Sapo Caset, empujado en ocasiones por Ulloa, o las dos cosas juntas. Pero la diferencia real, la que aseguró el triunfo, la marcó Polito Pieres. Cuando Polito ingresaba en el circuito polístico y hacía pesar su poder de fuego, La Hache gritaba goles. El delantero jugó ayer su primer partido en el Abierto de Palermo 2023 (en la fecha anterior, victoria 18-7 ante La Esquina, lo reemplazó Tomás Beresford, de 7 goles de hándicap), es que arrastraba una lesión en su mano que no le dejaba en paz. Así lo explicó tras el encuentro: “Esta temporada no la pasé bien, hoy (por ayer) fue el primer día en que mi dedo estaba bien. Jugué otros partidos, pero siempre con dolor, lo que pasa es que no decía nada para no poner excusas. Y le agradezco a mis compañeros que me bancaron y me alentaron para que volviese.”

Todos detrás de la bocha; a La Hache le costó destrabar el duelo contra Cría La Dolfina Rodrigo Nespolo - LA NACION

Polito es el gol cuando hace falta, es la mano atrás cuando queda un agujero, es el auxilio del Sapo cuando se complica el medio juego, es el complemento ideal de Hilario adelante. P-H, Polito-Hilario, una exitosa sociedad que el Abierto Argentino recuperó tras los muy buenos momentos vividos en Alegría, aquel equipo del canadiense Frederick Mannix, que llegó a entreverarse con La Dolfina y Ellerstina.

Un sexto chukker demoledor de La Hache definió el asunto. Cría La Dolfina perdió concentración y lo pagó caro. Elizalde, Caset, Ulloa y Pieres volvieron a la esencia de su polo. El que les permitió dar la primera sorpresa de la temporada al voltear en esta misma cancha a La Natividad, por la semifinal de Hurlingham; aquel que los metió en la final de Tortugas, cuando transpiraron lo inimaginable para vencer a la otra Hache, la de Carlos “Toly” Ulloa. Ese estilo que les inculca Eduardo Heguy, el coach: jugar rápido y de primera. Rotando, subiendo, bajando… Acciones habituales del polo de hoy, donde no existen las posiciones fijas. Y bien montado, por supuesto. Porque sin caballos buenos, no hay habilidad de Polito, potencia de Hilario, conducción del Sapo, ni despliegue de Fran que valga. Y que permita imponerse a otro equipo que también sale al campo con yeguas de alto nivel.

Pablo Pieres, en duelo contra Alejo Taranco Rodrigo Nespolo - LA NACION

A La Hache le queda la otra Hache. ¿Tendrá ese duelo, del siguiente fin se semana, el ardor del cruce en Tortugas? Ahora Hilario contará con Polito para medirse con su hermano Toly. Y después… Después será el enfrentamiento contra La Dolfina. Un equipo que anda de goleada en goleada: venció 19-3 en el debut frente a La Hache Cría y Polo, y en esta fecha, se impuso 22-7 a La Esquina. Un equipo voraz, que a pesar del amplio margen logrado en el estreno, Adolfito Cambiaso se retiró con bronca de la cancha. En esta ocasión, ante La Esquina, repitió la goleada pero esta vez con funcionamiento.

La síntesis

La Dolfina 22 vs. La Esquina 7

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling (h.), 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total 40.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling (h.), 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total 40. La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña, 6; Juan Zubiaurre, 6; Cristian Laprida (h.), 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 28.

Pascual Sáinz de Vicuña, 6; Juan Zubiaurre, 6; Cristian Laprida (h.), 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 28. Progresión: La Dolfina: 4-0, 8-0, 10-0, 11-1, 13-2, 17-3, 19-5||| y 22-7. .

La Dolfina: 4-0, 8-0, 10-0, 11-1, 13-2, 17-3, 19-5||| y 22-7. . Goleadores de La Dolfina: A. Cambiaso (h.), 8 (1 de penal y 1 de córner); Stirling, 2; A. Cambiaso (n.), 10 (3 de penal), y Nero, 2.

A. Cambiaso (h.), 8 (1 de penal y 1 de córner); Stirling, 2; A. Cambiaso (n.), 10 (3 de penal), y Nero, 2. De La Esquina: Zubiaurre, 1; C. Laprida (h.), 1, e I. Laprida, 5 (todos de penal).

Zubiaurre, 1; C. Laprida (h.), 1, e I. Laprida, 5 (todos de penal). Jueces: Gonzalo López Vargas y Hernán Tasso.

Gonzalo López Vargas y Hernán Tasso. Arbitro: Matías Baibiene

Matías Baibiene Cancha: 2 de Palermo.

La Hache 15 vs. Cría La Dolfina 9

La Hache: Pablo Pieres (h.), 9; Hilario Ulloa, 9; Guillermo Caset (h.), 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36

Pablo Pieres (h.), 9; Hilario Ulloa, 9; Guillermo Caset (h.), 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36 Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h.), 9; Tomás Panelo, 9; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 9. Total: 35.

Guillermo Terrera (h.), 9; Tomás Panelo, 9; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 9. Total: 35. Progresión: La Hache: 2-1, 4-3 4-4, 7-5, 9-8, 13-8, 15-8 y 15-9. .

La Hache: 2-1, 4-3 4-4, 7-5, 9-8, 13-8, 15-8 y 15-9. . Goleadores de La Hache: P. Pieres (h.), 7 (3 de penal); H. Ulloa, 2 (un penal 1); G. Caset (h.), 4, y Elizalde, 2 (un córner y un penal 1).

P. Pieres (h.), 7 (3 de penal); H. Ulloa, 2 (un penal 1); G. Caset (h.), 4, y Elizalde, 2 (un córner y un penal 1). De Cría La Dolfina: Terrera, 2; Cavanagh, 6 (5 de penal), y Taranco, 1.

Terrera, 2; Cavanagh, 6 (5 de penal), y Taranco, 1. Jueces: Martín Aguerre y Guillermo Villanueva (h.).

Martín Aguerre y Guillermo Villanueva (h.). Arbitro: José Ignacio Araya.

José Ignacio Araya. Cancha: 1 de Palermo.