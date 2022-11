Abierto de Palermo. La Irenita dio el paso que faltaba y ahora le apunta los cañones al gran choque con La Natividad

escuchar

De aquel comienzo irregular de temporada en el Abierto de Tortugas, a un cambio rotundo. Finalista en Hurlingham y ahora, listo para pelear por acceder a la definición del torneo más importante del mundo de polo. La Irenita, el equipo de Pablo Mac Donough, mostró en cada compromiso que sus piezas encajaron como soñaba el capitán y que tiene con qué ilusionarse. De esa manera, enhebró tres victorias en Palermo y espera “su semifinal” ilusionado. ¡Cómo para no estarlo!

No avasalló rivales, pero sí les ganó claramente. Primero a La Hache, después a La Ensenada-RS Murus Sanctus (un partido crucial) y este sábado, en una jornada agobiante para jugadores y sobre todo para la caballada, derrotó a La Irenita III, otro de los equipos del club, por 15-9. Sin pasar sobresaltos, regulando el ritmo. Apelando al funcionamiento que adquirió y que administra con sapiencia el N° 3. Con un rol protagónico determinante.

El arte del backhander bien usado

Para no pasar sobresaltos, La Irenita aceleró de entrada, sorprendió a su entusiasta rival con precisas combinaciones y selló una ventaja de 6-0 que lo puso a resguardo de cualquier complicación. Porque más allá de que exigiera a fondo sus caballos o no, teniendo su compromiso más relevante el próximo viernes, muchas veces estos encuentros suelen presentar mayores dificultades a las imaginadas. De hecho, La Irenita III mostró que no se iba a entregar a una derrota catastrófica y se adjudicó tres chukkers del partido (tercero, sexto y séptimo). Tuvo nuevamente en gran nivel a Segundo Bocchino, que marcó cinco goles (4 penales) y ya se metió entre los más goleadores del torneo, con 22 (18 de ellos de penal).

Britos, de destacada labor, lleva la bocha de revés Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Pero La Irenita tiene mucho polo para ofrecer. Y no sólo de Mac Donough. Volvió a mostrarse activo y resolutivo Juan Britos, a la vez que la Topadora Francisco Elizalde volvió a desplegar movilidad y fortaleza. Un jugador que mueve al equipo, lo motoriza. Y Juan Martín Zubía cumple su rol defensivo sin renunciar a apariciones en araque. El resto, lo hace el 3: parar la bocha, mirar y elegir por dónde herir al adversario. Un Mac Donough que si alguna vez pensó que el sueño de brillar en Palermo con un equipo propio y de su club podía quedar postergado a los 40, en este 2022 comprobó que los sueños están para cumplirse. Y en esto anda.

Estaba duro para jugar por el clima agobiante. “Y tuvimos suerte que no salió el sol, sino iba a ser diez veces peor. La sacamos barata”, dijo Juan Britos a ESPN. “Jugar contra otro La Irenita puede resultar raro para el que mira el tablero, pero se juega como una final. El que está afuera por ahi piensa que es tranquilo, pero de tranquilo no tuvo nada. Tuvimos buenos ratos, otros no tanto. Pero por suerte se ganó”. Para Fran Elizalde, “tuvimos ratos buenísimos. Hay cosas positivas. Estuvo divertido. Me voy contento. Se viene una linda semana, sobre todo por jugar ahora con La Natividad. A preparar, a ver videos. La vamos a pasar bien”.

Mágico Mac Donough, golazo de Zubía

La Irenita hizo su parte. “Estar en las finales de zona, peleando por llegar a la final”, había planteado Mac Donough como objetivo para este primer año. Con un equipo de 36 goles, cada uno en su puesto, estaba claro que podían aspirar tranquilamente a eso. Misión cumplida. ya estuvieron en la final de Hurlingham, que perdieron con La Dolfina. Los espera La Natividad, en “la semifinal” de la Zona A. El campeón. El equipo de los Castagnola. Nadie les va a quitar la ilusión. Ahora mucho menos.

La Irenita vs. La Irenita III

La Irenita: Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36. La Irenita III: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29.

Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29. Progresión: La Irenita, 3-0, 6-0, 6-3, 7-4, 10-4, 10-6, 11-8 y 15-9.

La Irenita, 3-0, 6-0, 6-3, 7-4, 10-4, 10-6, 11-8 y 15-9. Los tantos para La Irenita: Juan Britos, 5 (un penal); Francisco Elizalde, 4 (un córner); Pablo Mac Donough, 3, y Juan Martín Zubía, 3.

Juan Britos, 5 (un penal); Francisco Elizalde, 4 (un córner); Pablo Mac Donough, 3, y Juan Martín Zubía, 3. Los tantos para La Irenita III: Santiago Loza, 1; Segundo Bocchino, 5 (4 penales); Martín Podestá, 1, y Felipe Dabas, 2.

Santiago Loza, 1; Segundo Bocchino, 5 (4 penales); Martín Podestá, 1, y Felipe Dabas, 2. Jueces: Martín Pascual y Matías Baibiene.

Martín Pascual y Matías Baibiene. Árbitro: Hernán Tasso.

Hernán Tasso. Cancha: Nº 2 de Palermo.

De a tres: Mac Donough, Elizalde y Zubía van con todo en un ataque de La Irenita Hernán Zenteno - LA NACIÓN

La Natividad vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 38.

Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 38. La Ensenada-RS Murus Sanctus: Guillermo Caset, 9; Alfredo Bigatti, 9; Matías Torres Zavaleta, 8, y Facundo Sola, 8. Total: 34.

Guillermo Caset, 9; Alfredo Bigatti, 9; Matías Torres Zavaleta, 8, y Facundo Sola, 8. Total: 34. Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. Hora: 16.30.

16.30. Entradas: entre $ 2500 y $ 7500 (válidas para ambos partidos).

entre $ 2500 y $ 7500 (válidas para ambos partidos). TV: Star+.

Las posiciones de la zona A

La Irenita, con 3 triunfos, 0 derrotas, 42 goles propios y 17 ajenos y +11 de diferencia

La Natividad, con 2-0, 44-17 y +27

La Ensenada-RS Murus Sanctus, con 2-1, 50-42 y +8

La Irenita III, con 0-3, 38-58 y -20

La Hache, con 0-3, 27-54 y -27

Todos los resultados del Abierto de Palermo

Zona A

La Irenita 14 vs. La Hache 10

La Ensenada-RS Murus Sanctus 20 vs. La Irenita III 17

La Ensenada-RS Murus Sanctus 19 vs. La Hache 12

La Natividad 23 vs. La Irenita III 12

La Natividad 21 vs. La Hache 5

La Irenita 13 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 11

la Irenita 15 vs. La Irenita III 9

Zona B

La Dolfina 15 vs. La Esquina 7

Cría La Dolfina 14 vs. La Irenita II 13

Cría La Dolfina 9 vs. La Esquina 5

Ellerstina 16 vs. La Irenita II 8

Ellerstina 19 vs. La Esquina 7

La Dolfina 10 vs. Cría La Dolfina 6