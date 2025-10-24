Abierto de Palermo: La Zeta-Kazak se clasificó con una victoria que fue un homenaje a Rufino Laulhé

Sobre el césped de la cancha Juan Carlos Harriott (h.), en Pilar, La Dolfina II había derrotado por 10-7 a La Irenita II en el primer turno de este jueves de definiciones en el torneo clasificatorio para el Argentino Abierto. Y a continuación, en la cancha Francisco Dorignac, debían enfrentarse los dos equipos que superaron este filtro en 2024: La Zeta-Kazak y La Aguada.

Con estos encuentros, más otros dos que no tenían influencia en la clasificación, se completaba la última fecha de la competencia que otorga dos cupos para el Abierto de Palermo, el máximo torneo del polo. Le costó mucho ganar a La Dolfina II, asesorado en los palenques por Adolfito Cambiaso. Sufrió lo indeseable. Y mientras se producía el emocionante desenlace, en la cancha contigua se preparaban los jugadores de La Aguada: Facundo Llosa, Kristos Magrini, Pedro Zacharias y Felipe Vercellino, que entraban en calor haciendo juegos con una pelota. A cien metros, los de La Zeta-Kazak iniciaban también su rutina física. Reinaba la tensión. Nervios. Nadie hablaba. La responsabilidad los mantenía contenidos, reservados, a los experimentados Nicolás Pieres y David Stirling; al inglés Louis Hine, reemplazante del lesionado Beltrán Lauhé, y al joven Lorenzo Chavanne.

Beltrán Laulhé, hermano mayor de Rufino, se emociona, y con él lo hace Nicolás Pieres; Louis Hine se suma al saludo, ya con la alegría de la clasificación de La Zeta-Kazak consumada. Rodrigo Nespolo

Era una tarde especial. Todos lo sabían. Este jueves 23 de octubre, Rufino Laulhé habría cumplido 16 años y debía estar ahí, con sus compañeros, listo para salir a taquear. Pero un accidente de tránsito en enero se cobró su vida y dejó un vacío imposible de llenar, en su familia y en la comunidad del polo. Por eso era un partido singular. Por eso tanta tensión. Cada uno de los que vistieron la camiseta bordó y blanca, con el apodo “Rufo” grabado en el dorso, se juramentó en silencio ganar. Ganar por Rufo. Para regalarle una pequeña sonrisa a una familia golpeada, destrozada ante la tragedia. Rufino no estaba en la cancha, pero estaba; como sus padres, Verónica y Gastón; como su hermano, Beltrán, que ayudaba en lo que pudiera a Hine. Y el de arriba se acordó. Les hizo un guiño a todos ellos y les otorgó la victoria.

Los dos partidos decisivos resultaron trabados, cortados, de decisión estrecha. Y cuando la suerte ya estaba echada los triunfadores exteriorizaron sus emociones. Sin control. En el caso de La Dolfina II, con gritos de aliento, abrazos apretados, sonrisas de oreja a oreja. “Partido dificilísimo. Había nervios de los lados y recién al final logramos imponernos”, analizó Lucas Criado (h.), feliz por tener la oportunidad, a los 22 años, de debutar en el Abierto Argentino.

Festeja Lucas Criado (h.), de La Dolfina II: a los 22 años, ingresa a su primer Abierto de Palermo; atrás, padece Santiago Cernadas, de La Irenita II. Rodrigo Nespolo

“Isidro tiene más rodaje que nosotros, pero para Peke [Mariano González (h.)], Madera [Gonzalo Ferrari] y para mí será la primera vez en Palermo. No puedo creerlo. Lo vi toda la vida desde fuera y ahora estoy dentro. Quiero agradecerle a La Dolfina, a todo el grupo de trabajo y a Adolfito Cambiaso, que nos pasó caballos para esta instancia”, comentó el número 1, autor del penal del lugar que sentenció el encuentro a pocos segundos de la campana. Ahora, instalado en el campeonato más importante del mundo, piensa gozar. “Claro que voy a disfrutarlo. Tenemos cuatro equipazos por afrontar, pero estamos donde queríamos estar”, concluyó el delantero, hijo de un ex polista de 9 goles también protagonista del Argentino.

Mariano González (h.) celebra con Adolfo Cambiaso la clasificación de La Dolfina II; el crack proveyó caballos para que el segundo equipo de su club accediera al Abierto de Palermo. Rodrigo Nespolo

El segundo duelo, entre La Zeta-Kazak y el siempre aguerrido y compacto La Aguada, tuvo las mismas características. Había mucho en juego. La Aguada, con un cambio respecto a la nómina de 2024, el de Kristos Magrini en lugar de Pablo Falabella, venía muy firme en el torneo y quería una revancha en Palermo. Para su adversario, con el condimento del recuerdo de Rufo en su día, no cabía la derrota. De ninguna manera.

Pero a comienzos del séptimo y decisivo chukker la mano venía complicada para la escudería que cuenta con el respaldo del patrón francés Sebastien Aguettant. Perdía por 9-7 y merodeaba sin efectividad los mimbres de La Aguada. Con apenas cuatro minutos por delante, el descuento no aparecía y el triunfo se escapaba. Y entonces pareció llegar el guiño desde arriba. ‘Pelón’ Stirling, el uruguayo del corazón infatigable, de la entrega generosa, del oficio que le otorgan los años de polo, y como con una bendición divina, jugó en ese ratito como no lo había hecho en el resto de la tarde. Redujo la dfierencia, después hizo el gol del empate y terminó consiguiendo el triunfo, de atropellada, propiciando un penal 1, pocos segundos luego de que sonara la campana.

Stirling consiguió o propició los últimos tres goles de La Zeta-Kazak, que en cuatro minutos y fracción revirtieron un 7-9 hasta hacerlo 10-9; el uruguayo se había retirado del alto handicap en diciembre, pero volvió por su vínculo con la familia Laulhé. Rodrigo Nespolo

Entonces explotaron todos: los Laulhé, los Pieres, los Stirling, la gente que estaba en los palenques. La tensión chocó con la alegría y se hizo lágrimas. Incontenibles lágrimas. Esos guerreros no podían fallarle a Rufino. Debían regalarle un motivo de satisfacción a la familia Laulhé. Una pequeña sonrisa que apaciguara, por unos momentos, el ardor que por siempre llevará dentro.

Pelón intentó hablar y no pudo pronunciar muchas palabras. La emoción lo quebró: “Íbamos abajo en el marcador pero siempre había algo que me decía que íbamos a ganar. Este triunfo es una pequeña alegría. Va a darles a los Laulhé fuerza para meterle para adelante y seguir...” Cerca, Beltrán lloraba desconsolado en los brazos de Nicolás Pieres. Y así cada uno en esos palenques.

El Argentino Abierto comenzará el viernes 31 de este mes y La Zeta-Kazak integrará la zona A, con La Natividad-La Dolfina, UAE Polo, Los Machitos-El Refugio y Sol de Agosto. Y La Dolfina II completará la zona B, que compartirá con La Irenita-La Hache, Ellerstina-Indios Chapaleufú, La Ensenada y La Hache Cría y Polo. El resultado final de Pieres, Stirling y Laulhé fue 10-9. Poco importa. Como que La Zeta-Kazak no jugó bien; no es relevante. Se clasificó para el Abierto de Palermo y eso es lo trascendente. Más allá de los intereses de La Aguada, y de su gran desempeño, esos guerreros de la camiseta bordó con el apodo ‘Rufo′ estampado en la espalda no podían fallarles a los Laulhé. Y no les fallaron.

Pilar 23oct2025. La Zeta-Kazak vs. La Aguada, en la última fecha de la clasificación para el Argentino Abierto de polo. Rodrigo Nespolo

Síntesis de La Zeta-Kazak 10 vs. La Aguada 9

La Zeta Kazak: Louis Hine, 6; Lorenzo Chavanne, 7; David Stirling, 9, y Nicolás Pieres, 8. Total: 30.

Louis Hine, 6; Lorenzo Chavanne, 7; David Stirling, 9, y Nicolás Pieres, 8. Total: 30. Aguada: Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 6; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 7. Total: 29.

Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 6; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 7. Total: 29. Incidencias: fue amonestado Hine.

fue amonestado Hine. Progresión: La Zeta Kazak, 1-3, 2-5, 3-5, 6-5, 6-6, 7-8 y 10-9.

Resumen de La Dolfina II 10 vs. La Irenita II 7