Abierto de Palermo: La Zeta-Kazak y La Dolfina II se clasificaron para el torneo de polo más importante

Los triunfos de La Dolfina II por 10-7 sobre La Irenita II en la zona B y La Zeta-Kazak por 10-9 versus La Aguada en la A completaron el torneo clasificatorio para el Campeonato Argentino Abierto. En el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo participaron diez equipos, divididos en grupos de cinco a la americana (todos contra todos), y ambos vencedores obtuvieron este jueves, en la quinta y última jornada, los dos cupos disponibles para el Abierto de Palermo, que se iniciará el viernes 31 de este mes.

La Zeta-Kazak, con Nicolás Pieres y la incorporación de David Stirling, regresa al torneo más importante del mundo, luego de protagonizarlo en 2024. A falta de 4 minutos perdía por 9-7, pero luchó, empató y en la última jugada del tiempo regular, que invadió los primeros segundos suplementarios, Stirling tiró el arco, tomó un rebote y se llevó la bocha hasta el arco, donde el brasileño Pedro Zacharias lo frenó con una infracción. Los jueces cobraron penal 1 y se definieron el partido y el último clasificado. En tanto, un rato antes el cuarteto de Cañuelas consiguió el pase que doce meses atrás le negó un penal de 60 yardas ejecutado erróneamente en un partido de repechaje.

Stirling consiguió o propició los últimos tres goles de La Zeta-Kazak, que en cuatro minutos y fracción revirtieron un 7-9 hasta hacerlo 10-9; el uruguayo se había retirado del alto handicap en diciembre, pero volvió por su vínculo con la familia Laulhé. Rodrigo Nespolo

Ambos encuentros fueron vividos con tensión y efusividad. Un panorama diferente a los jugados, también en Pilar pero más temprano y ya sin posibilidades matemáticas de ingresar al gran torneo, por La Ensenada II y La Ensenada III en el grupo B, que ganó el primero por 11-10, y La Natividad II y La Matera en el A, que tuvo como vencedor a este último por 12-11.

En la cancha Juan Carlos Harriott (h.), la número 1 del predio Alfredo Lalor, Lucas Criado (h.), Gonzalo Ferrari, Mariano González (h.) e Isidro Strada se impusieron en los dos últimos chukkers a la dura formación de La Irenita II. “Dificilísimo el partido. Había nervios de los lados y recién al final sacamos la ventaja”, analizó Criado, feliz por tener la oportunidad, a los 22 años, de debutar en el Argentino. “Isidro tiene más experiencia, pero para Peke [González], para Madera [Ferrari] y para mí será la primera vez en Palermo. No puedo creerlo. Lo vi toda la vida desde fuera y ahora estoy dentro. Quiero agradecerle a La Dolfina, a todo el grupo de trabajo y a Adolfito Cambiaso, que nos pasó caballos”, comentó el número 1, autor del penal de lugar que sentenció el partido a un minuto y fracción de la campana.

Mariano González (h.) celebra con Adolfo Cambiaso la clasificación de La Dolfina II; el crack proveyó caballos para que el segundo equipo de su club accediera al Abierto de Palermo. Rodrigo Nespolo

Un rato más tarde, en la cancha Francisco Dorignac, la 2, La Zeta-Kazak superó ajustadamente, con un gol de ‘Pelón’ Stirling sobre la campana, al compacto y siempre batallador La Aguada, que superó, como su adversario, esta eliminatoria en 2024. Presentó una variante en la alineación respecto al año anterior: Kristos Magrini reemplazó a Pedro Falabella (h.). En el atractivo duelo de invictos, salió victorioso el mejor equipo de los diez anotados, el diseñado por Nicolás Pieres. Al desarmarse la formación de La Dolfina de 2024, por la idea de Cambiaso de unirse, con su hijo ‘Poroto’, a los hermanos Castagnola, el mejor polista uruguayo de la historia decidió retirarse del alto handicap. Y lo anunció en las redes. Sin embargo, duraron poco el taco y las botas colgados.

Una fatalidad, el accidente vial que se cobró la vida de Rufino Laulhé a sus 15 años, en enero pasado, dejó un vacío en la familia Laulhé, sus amigos y la comunidad del polo. En la deportivo, a su vez, la partida de ‘Rufo’ provocó una vacante en La Zeta, escuadra ya definida con él, su hermano Beltrán, Lorenzo Chavanne y ‘Nico’ Pieres. Entonces apareció Stirling. Regresó sin haberse ido. Por su estrecha relación con los Laulhé, el oriental entendió que debía dar una mano en un momento complicado, doloroso y triste. Habló con Pieres durante la temporada de Palm Beach, se puso a disposición y se comprometió con el proyecto respaldado por el patrón francés Sébastien Aguettant. Y ahí estuvieron juntos, celebrando en los palenques de la cancha Harriott, una pequeña alegría en medio de la inmensa tristeza que ni siquiera el paso del tiempo aminorará.

Chavanne maniobra frente a la marca de Facundo Llosa, con respaldo de Pieres; La Zeta-Kazak terminó invicto en su zona y le quitó esa condición a La Aguada. Rodrigo Nespolo

Un golpe en el partido anterior, frente a La Matera, dejó fuera de la alineación de este jueves a Beltrán Laulhé; el inglés Louis Hine ocupó su sitio. Y sin integrantes de su familia sobre el césped, pero con Beltrán y sus padres, Gastón y Verónica, en los palenques, más la fuerza que desde arriba habrá hecho Rufino, La Zeta hizo realidad el anhelo deportivo de volver al Abierto de Palermo. Y con Rufino presente, tatuado su apodo, ‘Rufo’, en el dorso de la camiseta. Además, el día fue incluso más especial: este 23 de octubre el adolescente habría cumplido 16 años.

David Stirling se abraza con Beltrán Laulhé, hermano del recordado Rufino, que este jueves habría cumplido 16 años; el triunfo y la clasificación hicieron aun más emotiva la jornada para La Zeta-Kazak. Rodrigo Nespolo

Ahora, La Zeta-Kazak integrará la zona A del Argentino, con La Natividad-La Dolfina, UAE Polo, Los Machitos-El Refugio y Sol de Agosto. Y La Dolfina II completará la zona B, que compartirá con La Irenita-La Hache, Ellerstina-Indios Chapaleufú, La Ensenada y La Hache Cría y Polo.

La Zeta Kazak: Louis Hine, 6; Lorenzo Chavanne, 7; David Stirling, 9, y Nicolás Pieres, 8. Total: 30.

Louis Hine, 6; Lorenzo Chavanne, 7; David Stirling, 9, y Nicolás Pieres, 8. Total: 30. Aguada: Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 6; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 7. Total: 29.

Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 6; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 7. Total: 29. Incidencias: fue amonestado Hine.

fue amonestado Hine. Progresión: La Zeta Kazak, 1-3, 2-5, 3-5, 6-5, 6-6, 7-8 y 10-9.

