Abierto de Palermo: UAE Polo festejó y evitó una hecatombe en el torneo ante el equipo que casi provoca otro milagro

Siempre especial. El Abierto de Palermo encierra otra energía. Lo sienten los propios protagonistas. Lo vive el público, sea la cantidad que fuera, que puede ver corridas y destrezas desde una perspectiva diferente, pero que a la vez percibe que todo transita por una escala superior. El torneo que se puso en marcha este sábado involucra cambios, nuevas apuestas, cruces de ex compañeros recientes, necesidad de torcer un comienzo de año adverso, superación, dirigencia debutante, homenajes internos y hasta la posibilidad de consagrar a un ganador de Triple Corona. Todo en uno.

La programación quiso que en la primera propuesta tuviese a viejos conocidos enfrentados (Nero-Stirling, Nico Pieres-Polito Pieres), con uno de los candidatos que necesitaba imperiosamente retomar la senda de la confianza (UAE Polo), y también a un participante que siente de manera única este Palermo: La Zeta Kazak. Que nueve días antes descargó dosis superlativas de adrenalina y se aflojó conmovedoramente después de lograr la clasificación frente a La Aguada en los últimos cuatro minutos. Llevando en el corazón la sonrisa perenne de Rufo Laulhé.

El festejo final quedó en manos de UAE Polo, con un gol de Tomás Panelo a falta de un minuto, por 13-12 y cuando La Zeta Kazak le había metido toda la presión con una gran reacción después de estar cuatro goles abajo en el séptimo chukker (12-8), haciendole sentir a todos, jugadores y aficionados, que cuando está en problemas saca una fuerza interior indescriptible. A nivel organización, más de uno se habrá agarrado la cabeza con ese come back del equipo surgido de la clasificación por un motivo concreto: de haber vencido La Zeta Kazak hubiese provocado una hecatombe en la Zona A, ya que habría mandado a UAE Polo a enfrentar el sábado próximo a La Natividad La Dolfina, el campeón de Hurlingham y de Tortugas, aspirante a llevarse todo en 2025 y con su equipo familiar de 40 goles. El tanto de Panelo desactivó el peligro extremo.

Aunque habrá que ver si UAE Polo, más allá de la trascendencia de la victoria por apenas un gol, se fue conforme. Está claro que sí por el hecho de ganar: vale hacerlo por uno como por diez de diferencia. Pero lo cierto es que pasó por distintos niveles de eficacia y juego propiamente dicho. La diferencia de 37 a 32 goles de handicap entre ambos ni se sintió. Pelearon mano a mano, salvo en el sexto chukker, en el que UAE Polo sí marcó la cancha y con un 4-0 contundente pareció romper la barrera que impuso su entusiasta adversario.

Luego de ser finalista en Hurlingham y de exigir en ese encuentro al dream Team, UAE Polo decreció en rendimiento en Tortugas. Fue sorprendido por el duro La Ensenada y luego cayó por dos frente a Ellerstina Indios Chapaleufú, quedando fuera de la definición. Además del impacto que lo llevó a replanteos en medio de la temporada, estuvo casi dos semanas sin competencia oficial. Y salió a mostrar y sobre todo a mostrarse, por qué fue indicado como uno de los grandes obstáculos para la carrera al título máximo de La Natividad La Dolfina. Claro que para eso necesitaba sí o sí reordenar líneas y volver a sentirse un conjunto de convicciones.

Lo fue de a ratos, con Polito Pieres y un Lukín Monteverde movedizo. Pasó algunos momentos de incertidumbre cuando advirtió que La Zeta Kazak no salió a cumplir: por el contrario, se prodigó de tal forma que, a medida que empezaron a pasar los chukkers, ya no fue visto sólo como un oponente que salió a tratar de perder por poco. Lejos de eso, con la experiencia de Nico Pieres y Pelón Stirling atrás, más el atrevimiento de Lorenzo Chavanne (de una evolución prodigiosa partido a partido a pesar de su juventud) y de un Facundo Llosa que entró a último momento por la lesión de Beltrán Laulhé y dejó en claro que es un jugador de Abierto. Le tocó quedarse afuera en la clasificación con La Aguada y hubiese sido una picardía no verlo en acción este año. Tuvo su chance y respondió con goles y decisión en cada intervención.

“¿El equipo? Por momentos bien, por momentos nos desconcentramos. Eso es lo que nos está pasando. Y mi rendimiento es algo parecido al del equipo", admitió Polito Pieres, capitán de UAE Polo, en los palenques.

Es que la debacle del sexto chukker no lo terminó de sacar del partido a La Zeta Kazak, sino que siguió brindando respuestas. Conmovedoras, porque a esa altura parecía que su momento había pasado y que UAE Polo terminaría imponiéndose por seis o siete goles de diferencia. Una percepción que se fue diluyendo a medida que afloraba la garra del equipo y la sorpresa de su rival. “¿Hasta cuándo van a resistir?“, se habrán preguntado. Sobre todo cuando Pelón Stirling clavó un golazo desde lejos para reducir la desventaja a uno y, minutos después, metió una asistencia desde las tablas para la entrada de Chavanne, que señaló el 12-12, con menos de 2 minutos por jugar.

Fue de UAE porque tuvo el último impulso. Que respiró con la campana final. Quizá con algo de bronca interna por haber sufrido hasta el último minuto, pero con la satisfacción de haber dado el primer paso, esencial para poder construir su camino detrás del objetivo mayor. Sigue siendo un equipo que debería dar pelea y que busca llegar armado de la mejor manera posible al cruce con La Natividad La Dolfina que debería definir la Zona A y uno de los finalistas. Aunque, ¿cómo descartar algún batacazo a esta altura?

Para La Zeta Kazak, un motivo de satisfacción. No sólo se clasificó, en un año signado por momentos de alta sensibilidad y factor emocional, sino que el debut en Palermo lo tuvo más como un serio protagonista que como un adversario complementario proveniente de la etapa preliminar. Dio la talla. Seguramente habrá soñado pasajeramente con otro alto impacto. Nadie le regaló nada. Todo se lo ganó por mérito propio. Desde algún lugar, Rufo se habrá sentido orgulloso. Y con una sonrisa. Como lo recuerdan siempre.

