Abierto de Tortugas: Ellerstina-Indios Chapaleufú recuperó a Antonio Heguy y goleó a La Hache Cría

La fusión entre los hermanos Pieres y los primos Heguy dio un nuevo paso al frente en el 85° Abierto de Tortugas. En la cancha 6 del country, venció por 17-7 a La Hache Cría & Polo. Mejoró en el juego, respecto del partido anterior, contra La Ensenada, a quien derrotó gracias a un bombazo de Cruz Heguy, sobre la hora y a unos 70 metros del arco. Y con dos triunfos acumulados, más el regreso a la formación de Antonio Heguy luego de su operación de meniscos, se enfrentará este domingo con UAE Polo por un pasaje a la definición del torneo que antecede al Argentino Abierto en la Triple Corona.

La segunda fecha de la Zona B se completará con el encuentro que, a continuación de Ellerstina-Indios Chapaleufú y La Hache Cría & Polo, protagonizarán la organización de Emiratos Árabes Unidos, subcampeona en Hurlingham, y La Ensenada, escuadra ganadora de la Copa Drysdale (rueda de perdedores) en aquel abierto.

Ignacio Laprida maniobra asediado por Antonio Heguy; Ellerstina-Indios Chapaleufú definirá el domingo contra UAE la zona B y la segunda plaza en la final de Tortugas. Santiago Filipuzzi

Una ventaja de cuatro goles de handicap (36 del vencedor y 32 del vencido) no es garantía de éxito. Menos en los tiempos modernos, en que la principal e histórica diferencia entre los equipos de punta y el resto, las caballadas, se redujo mucho, y hacia arriba. La superioridad en el goleo de los jugadores debe ser mostrada en la cancha y partido tras partido. Este miércoles, desde la segunda mitad del encuentro, los Pieres y los Heguy la mostraron y vivieron una jornada más apacible y distendida que la nerviosa y tensa del fin de semana. Apacible, distendida, pero sin aflojar el ritmo ni perder la concentración. Siempre atentos, alertas, porque ante la mínima distracción La Hache Cría & Polo aprovechaba, marcaba y se acercaba peligrosamente en el resultado. Al menos hasta el cuarto chukker.

Pase y gol: el sello de Ellerstina Chapaleufú

Satisfizo el funcionamiento colectivo del elenco vestido de rosa. Con Antonio Heguy bien de punta, sacando rédito del agudo instinto que posee para capitalizar errores del contrario y facturar; de hecho, fue el máximo anotador, con 7 tantos, la misma cantidad que el equipo rival. Con Gonzalito Pieres entreverado en el medio, enfrascado en una labor poco visible y, a la vez, muy importante para que la maquinaria funcionara como un reloj. Facundo Pieres, más involucrado en el armado del juego, manejó los hilos. Y Cruz Heguy, de notable desempeño, dominó la zona defensiva, clausuró el arco con apenas una infracción cometida y, encima, dispuso de tiempo para subir al ataque. Lo hizo con criterio, por sorpresa y eficientemente: anotó cuatro goles.

Es lo tuyo, Antonio

La Hache Cría & Polo se apagó tras el descanso largo del cuarto chukker. Empezó apretando, cerrando espacios, devolviendo goles con goles, y terminó desdibujado, desorganizado, abierto y con serias dificultades para evitar que le llegaran con facilidad a los mimbres. El ganador tiene más handicap y expuso esa diferencia en la cancha. Por eso ganó y se entusiasma con llegar a la final de Tortugas. Pero primero debe pasar por Emiratos Árabes.

La síntesis del partido