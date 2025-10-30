Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú prometen una gran final

Los aficionados al polo esperan todo el año la temporada de alto handicap. Y cuando ésta por fin llega, pasa volando. Corre a la velocidad de Camilo Castagnola y las definiciones de sus torneos impactan con la fuerza con que Cruz Heguy le da a la bocha.

Tras sucesivas postergaciones por lluvias, este jueves, desde las 17 y en la cancha 7 del club, La Natividad-La Dolfina (40 goles) y Ellerstina-Indios Chapaleufú (36) confrontarán por la Copa Emilio de Anchorena en la final del Abierto de Tortugas. Se trata del segundo torneo de la Triple Corona, que culminará con el Argentino Abierto, cuyo estreno está programado para este sábado.

Gonzalo Pieres (h.), Adolfo Cambiaso, 'Poroto' Cambiaso y Facundo Pieres miran una bocha aérea; grandes figuras habrá en la definición de Tortugas, entre campeones múltiples y quienes procuran su primera consagración en el certamen. Santiago Filipuzzi

La alianza entre los Castagnola y los Cambiaso marcha invicta. Les ganó a todos, y con holgura a casi todos. Un solo equipo logró igualarla al cabo de los ocho chukkers de un partido: Ellerstina-Indios Chapaleufú. En la semifinal del Abierto de Hurlingham, jugada hace un mes en la Asociación Argentina de Polo, los Heguy y los Pieres jugaron de igual a igual y el triunfador se decidió en un chukker suplementario. La segunda campana del octavo período encontró al equipo de la Z y la estrella roja después de que perdiera la bocha en el medio y observara cómo un disparo de Adolfo Cambiaso, que tiró apurado y desde lejos, se iba desviado. En la etap agregado apareció el fenomenal Camilo Castagnola, habilitado magistralmente por ‘Poroto’ Cambiaso, y liquidó el asunto. El marcador definitivo fue 13-12. El dream team se llevó el triunfo, y el equipo de la sorpresa, los aplausos.

Aquella tarde, ‘Adolfito’ Cambiaso seguía con dolores en la mano derecha, producto de una fractura en los dedos sufrida en Inglaterra, y Antonio Heguy ni siquiera ingresó al campo, como consecuencia de una lesión en la rodilla izquierda, padecida en el partido anterior, que lo había obligado a operarse. Para esta final, ambas escuderías están completas. Y sobra el optimismo, tanto en Cañuelas como en General Rodríguez.

Aquel 13-12 en chukker extra en Hurlingham

“¿La verdad? No puedo creerlo Empecé a jugar el año pasado la Triple Corona y ya estoy en una final. Es emocionante”, comentó Antonio Heguy. “Todos los torneos y todas las finales son importantes. Esta etapa de mi vida, jugando con Poro [su hijo] y mis sobrinos, es como para disfrutar, totalmente. Pero claro, esta es una familia muy competitiva y vamos a tratar de seguir ganando”, expresó Cambiaso.

El estado físico de los jugadores es relevante. Tanto Antonio como Adolfo vienen de intervenciones quirúrgicas. ¿Y los caballos? Ese rubro es primordial. Qué estén bien y respondan satisfactoriamente es clave para la victoria. “Esperamos llegar los cuatro bien al partido, sobre todo los caballos. Nosotros estamos con muchas ganas”, sostuvo el hijo de Alberto Heguy. El mismo concepto vertieron en Cañuelas, agregando que “la inactividad de los caballos afecta a los dos por igual”.

Al igual que su primo Cruz, Antonio Heguy no puede creer estar en una final de Triple Corona; para la cuarta generación polística del clan es la primera. Santiago Filipuzzi

Los ocho protagonistas llegan a la definición jugando en alto nivel. Y dos de los que más se han destacado son Cruz Heguy y Camilo Castagnola. Al igual que su primo Antonio, Cruz se siente conmovido ante semejante desafío: la primera final grande y contra un equipo de 40 goles. “La situación es impresionante. Todavía no puedo creerlo. Jugar una final de este nivel, con Antonio y con Facundo y Gonzalito [Pieres], a quienes de chicos veíamos tanto... No caigo. Es increíble. Es la primera vez que vivo una semana así”, vibra Cruz. Y subraya: “Es un placer y un sueño tener a toda la familia en los palenques”. Antonio agrega: “El coach es Nachi [Ignacio, tío de él], pero todos dan una mano. Pepe, mi viejo; el Ruso... Todos”.

‘Jeta’ Castagnola, en tanto, se refiere a un asunto que todos le destacan: su poder de fuego. “Lo importante no es que yo haga muchos goles. Lo más importante es que, partido tras partido, el equipo funciona mejor. Vamos por el camino correcto”, afirmó el rompearcos. “Jeta, Barto, Poroto y Adolfito se conocen de toda la vida, pero ahora, jugando juntos, y a medida que pasan los partidos, van conociéndose cada vez más y se entienden mejor. Ya van dándose cuenta de qué caballos le sirven a cada uno”, acotó Bartolomé Castagnola, el padre de los geniales Camilo y ‘Barto’. “¿Jeta? Es verdad que hace muchos goles, porque trabaja para eso. Antes de cada partido, cuando yo salgo al lugar donde juega, él se pone a taquear o a tirar penales. Es muy profesional, trabaja todo”, lo ponderó.

'Jeta' Castagnola festeja su gol de oro en el sufrido 13 a 12 de un mes atrás en una semifinal del Abierto de Hurlingham; Ellerstina-Indios Chapaleufú es el único equipo que asustó a La Natividad-La Dolfina en la temporada. Santiago Filipuzzi

Al formalizarse la unión entre los hermanos Pieres y los primos Heguy, el objetivo era llegar a estas instancias. Por lo tanto, no es una sorpresa que luchen hasta el último partido por el primer puesto de Tortugas. Así lo vio Antonio: “Se armó el equipo pensando en pelearles a todos y tratando de estar en las finales. Reconozco que yo no empecé del todo derecho, pero ya estoy bien”. Y su primo Cruz apuntó: “Jugamos simple. Eso es lo que mejor nos sale”.

El favorito de la mayoría, La Natividad-La Dolfina, y el equipo preparado para dar la sorpresa, Ellerstina-Indios Chapaleufú, se alistan para la segunda final de la Triple Corona. El club La Natividad cuenta con dos conquistas de este certamen (2022 y 2023), y La Dolfina acumula seis (2013 a 2018). Ellerstina, de manera individual, es el máximo ganador en Tortugas y procurará su decimocuarto trofeo (1992, 1994, 1995, 2005, 2007 a 2012 y 2019 a 2021). Y por su parte, la combinación de Los Indios y Chapaleufú, propia de la familia Heguy, registra doce festejos: cuatro por Los Indios (1943, 1946, 1965 y 1967), tres por Indios Chapaleufú (1985, 1988, 1996) y seis por Indios Chapaleufú II (1990, 1991, 2000, 2002 y 2006). Poroto Cambiaso, Antonio y Cruz Heguy intentarán levantar la Copa Anchorena por primera vez. Barto y Camilo Castagnola se esforzarán por conquistarla por tercera ocasión. Adolfito anhela hacerlo por décima vez. Y Facundo Pieres luchará por alcanzar a Pablo Mac Donough en la estadística del polista más ganador con 12 primeros puestos.

'Poroto' Cambiaso marca una línea supuestamente invadida por Facundo Pieres; el adolescente va por su primera conquista de la Copa de Anchorena, y el capitán, por la número 12, con la que igualaría un récord de Pablo Mac Donough. Santiago Filipuzzi

Las lluvias de los últimos días aumentaron la ansiedad e hicieron crecer la expectativa. Pasó el mal tiempo, salió el sol y llegó la hora de salir a la cancha. Viene un partidazo, con televisación en directo de Disney+.

Las formaciones