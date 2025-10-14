Abierto de Tortugas: Los Machitos volvió a ganar en el final y definirá su zona con La Natividad-La Dolfina

Pura emoción. Otra vez en el final, como si estuviese sentenciado que lo suyo para por altas cuotas de adrenalina. Para Los Machitos-El Refugio, todo es ganancia y satisfacciones en esta temporada 2025. Porque primero fue el pase a la final de la subsidiaria por la Copa Joseph Drysdale, en el Abierto del Hurlingham Club. Y ahora, es la gran revelación en el Abierto de Tortugas. En su segunda presentación en este torneo, venció 14-13 a Sol de Agosto, en la cancha 6 del country, y es el primer semifinalista del certamen.

El equipo de 32 goles de handicap, que venía de lograr una sorprendente victoria ante La Irenita-La Hache, de 37 goles, sacó adelante el partido en un intenso y electrizante octavo chukker. De esta manera, el próximo sábado, el cuarteto capitaneado por Diego Cavanagh se jugará el pase a la final frente al poderoso La Natividad-La Dolfina. El dream team de los Cambiaso y los Castagnola, se medía, a continuación del éxito de Los Machitos, con La Irenita-La Hache en la cancha 7, completando, así, la segunda jornada de la Zona A.

El Torito Ruiz Jorba pega un cogote ante la doble marca de Sol de Agosto Rodrigo Nespolo

Este miércoles, por la Zona B, se enfrentarán: Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Hache Cría & polo, desde las 13 en la cancha 6, y posteriormente, desde las 16, en la cancha 5, se verán las caras, UAE Polo vs. La Ensenada. El acceso es libre y gratuito; sólo se abona el estacionamiento.

Torito Ruiz, a puro gol

Los Machitos-El Refugio afrontó este partido, contra un adversario de igual nivel (32 goles), de la misma manera que lo había hecho, la semana anterior, cuando del lado opuesto de la cancha, estaba la fuerte alianza entre los clubes de Hilario Ulloa y Pablo Mac Donough. Pero el adversario de esta tarde le propuso el mismo juego a Cavanagh y compañía, y los capítulos iniciales se caracterizaron por un ida y vuelta frenético. Palo a palo y gol a gol, transcurrieron los chukkers, dinámicos y con pocas faltas.

Diego Cavanagh, el líder de un equipo que no para de sorprender Rodrigo Nespolo

Los Machitos presionó y trasladó más la bocha que en el encuentro con La Irenita-La Hache, donde no anduvo con vueltas, pegó de primera y bien para adelante. Sol de Agosto, un cuarteto aguerrido, con un combativo medio campo, y un Paco de Narváez que se cargó rápidamente de faltas (acumuló 8), le ganó la disputa en la zona media y cada vez que Juan Martín Zubía se desenganchaba, marcaba goles. El back mostró una altísima eficacia ofensiva y algunos errores, en el sector defensivo, que pagó sacando del medio.

El gol de la victoria

Sol de Agosto, que buscaba el primer triunfo en la temporada, llegó un gol arriba al período definitivo: 13-12. Pero no pudo sostener la ventaja. Los Machitos-El Refugio, más templado y sereno, aprovechó sus oportunidades y en una ráfaga dio vuelta el marcador, para asegurarse la victoria; primero con un gol de penal del Torito Victorino Ruiz Jorba (marcó 10 en el partido, seis de ellos de penal), y luego, gracias a una buena definición de Teodoro Lacau, su único tanto, pero nada menos que el de la victoria y aprovechando al máximo una bocha que le quedó propicia en zona ofensiva; sin apresurarse, con mucha frialdad, tal como lo viene demostrando el sólido back oriundo de Lincoln.

El festejo del final

Decían este martes, en las gradas de Tortugas, que más que Los Machitos ya viene dando signos concretos de ser Los Machos. Sus rendimientos en la temporada, bajo la dirección técnica de Mariano Aguerre, y sus finales de partido muestran que tienen de qué enorgullecerse.

La síntesis del partido