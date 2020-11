Cappella Barabucci, de gran labor, al ataque: RS Murus Sanctus a la final de Hurlingham Crédito: Matías Callejo / AAP

Claudio Cerviño 17 de noviembre de 2020 • 19:40

Nada mejor que empezar a tener buenos resultados en la primera temporada. RS Murus Sanctus asomó como promesa apenas se formó, con duplas de dos formaciones y cada jugador en su puesto natural. "Imposible que no funcione", arriesgaban algunos. Pero claro, el polo ha tenido muchas historias de proyectos supuestamente confiables que después no surtían efecto por el tan mentado "funcionamiento". No es el caso de esta formación que ya había dado alguna señal en el Abierto de Tortugas y lo ratificó en el certamen de Hurlingham: es finalista tras derrotar nada menos que a La Dolfina por 16-12.

Es cierto que en el séptuple campeón argentino sigue habiendo bajas relevantes. Que recuperó a Pablo Mac Donough de un desgarro, pero todavía le faltan dos 10: Juan Martín Nero y David Stirling (h.). Lo que no quita rescatar los méritos de RS Murus Sanctus. Sobre todo, para no perder la cabeza en un partido muy hablado, muy de roces, de cruces verbales, de protestas a los referís. Y supo mantener la calma cuando el panorama le resultó llamativamente adverso en el comienzo del partido pese a tener sus posibilidades.

Paradójicamente, el que perdió la calma fue La Dolfina a medida que la diferencia que había sacado de entrada fue diluyéndose. El salto de calidad que le dio Mac Donough y varias apariciones con desparpajo y muy buena técnica de Poroto Cambiaso le permitieron estar arriba en los dos primeros chukkers y parte del tercero. Y lo peor de todo, lo más llamativo, fue que quien más cayó en el descontrol resultó quien no podía cometer ese desliz por su rol en el equipo: Adolfo Cambiaso. Recibió una amonestación primero en el 6°, continuó con las protestas hacia los jueces por sus criterios para aplicar sanciones, y luego, en el momento menos indicado (al final de ese mismo 6° parcial), recibió su segunda amarilla y fue expulsado por 2', además de proporcionarle foules técnicos al adversario traducidos, en algunos casos, en penales y goles. Todo al revés de lo que necesitaba su equipo en ese momento, que jugó con 3 los últimos 35 segundos del 6° y los primeros 1m25s del 7°.

Cambiaso, enojado. La Dolfina perdió con Murus Sanctus una de las semifinales de Hurlingham. Crédito: Sergio Llamera

Por el contrario, RS Murus Sanctus ni siquiera se desestabilizó cuando en el 4° se hubiese colocado dos goles arriba con un tanto de contraataque de Alfredo Cappella Barabucci (8-6), y la acción fue anulada por una acción peligrosa de Guillermo Caset sobre Pablo Mac Donough: gol anulado y penal de 40 yardas para La Dolfina, que fue el 7-7 parcial. Era fácil que pisara el palito emocional. Sin embargo, el ganador siguió en lo suyo, apostando al polo fluido que pretende desplegar en la cancha, bien estirado. Aunque en la semifinal por momentos no haya podido ejecutarlo.

Compacto de la victoria de Murus Sanctus sobre La Dolfina

Se soltó el Bombardero Cappella Barabucci con sus característicos palazos y empuje desde atrás, Caset marcó el equilbrio y los tiempos y los dos de adelante respondieron con creces. Vale remarcar especialmente a Francisco Elizalde, un polista de toda la cancha, quizás el que menos se ve el juego y que se desdobló con gran criterio y una enorme fortaleza. Y no fue el primer partido en que se mostró en este nivel. RS Murus Sanctus también celebró la vuelta, tras una molestia física, de Facundo Sola, jugador y goleador, que atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera.

Facundo Sola en acción: volvió tras una lesión y fue muy valioso para RS Murus Sanctus Crédito: Matías Callejo / AAP

Para RS Murus Sanctus, un aliciente enorme, el impulso que precisaba. Dio el golpe en la apertura de Tortugas ante La Natividad-Las Monjitas. Estuvo cerca frente a Ellerstina en la semifinal. Y ahora se dio el gusto grande ante la versión modificada de La Dolfina. Un equipo formado por dos ex Las Monjitas (Caset y Sola) y dos ex La Albertina (Elizalde y Cappella Barabucci). Aquéllos ya saben de finales: han disputado incluso la de Palermo 2018; sus compañeros lucían exultantes no sólo por el rendimiento en la semifinal: será la primera vez que disputarán una definición de Triple Corona. Con el esfuerzo que ello significa. Ellerstina o La Natividad-Las Monjitas, que se enfrentan este miércoles a las 16, será el adversario el próximo domingo, siempre en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar.

El festejo de Fran Elizalde con el Sapo Caset: Murus Sanctus a la final Crédito: Sergio Llamera

¿Un detalle significativo a la hora de la estadística? Sin soslayar que no fue la formación titular de La Dolfina la que afrontó ambas competencias de la Triple Corona 2020, es la primera vez desde 2010 que el equipo de Cañuelas desembarcará en el Abierto de Palermo sin conquistar alguno de los dos títulos previos. Siempre había obtenido al menos uno, y en tres ocasiones, los dos. Aquella vez, hace una década, coincidió con el año de la separación de Adolfo Cambiaso y Bartolomé Castagnola y la formación para 2011 del nuevo La Dolfina que terminó batiendo todos los récords, a partir de la incorporación de dos jugadores de Ellerstina: Mac Donough y Nero. En ese 2010, Ellerstina terminó ganando la Triple Corona.

Para La Dolfina, serán horas de replanteos, de mirar hacia adentro y evaluar qué experiencias puede extraer para no repetir en Palermo, donde además tiene una zona durísima, con RS Murus Sanctus y La Natividad-Las Monjitas. Con el anhelo de tener el equipo completo, aunque le falte ritmo de competencia a la mitad de la formación. Pero sobre todo, con la cabeza fría. Esa que RS Murus Sanctus supo tener para dar un salto a la definición y sentir, justificadamente, que transita por el buen camino.

El momento en que el árbitro le muestra la tarjeta amarilla a Adolfo Cambiaso Crédito: Sergio Llamera

La síntesis de La Dolfina vs. RS Murus Sanctus

RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10 (amonestado en el 4° chukker), y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35.

Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10 (amonestado en el 4° chukker), y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35. La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10 (amonestado en arranque del 6° chukker; segunda amonestación y expulsión por 2' al terminar el 6° chukker); Adolfo Cambiaso (n.), 6; Pablo Mac Donough, 10, e Ignacio Laprida, 8. Total: 34.

Adolfo Cambiaso (h.), 10 (amonestado en arranque del 6° chukker; segunda amonestación y expulsión por 2' al terminar el 6° chukker); Adolfo Cambiaso (n.), 6; Pablo Mac Donough, 10, e Ignacio Laprida, 8. Total: 34. Progresión: RS Murus Sanctus, 1-3, 2-4, 6-6, 8-7, 11-8, 14-11 y 16-12

RS Murus Sanctus, 1-3, 2-4, 6-6, 8-7, 11-8, 14-11 y 16-12 Goleadores de De Murus Sanctus: Sola, 3; Elizalde, 5; Caset, 7 (4 penales), y Mac Donough, 1 (en contra). De La Dolfina: Cambiaso (h.), 6 (3 penal y un córner); Cambiaso (n.), 2, y Mac Donough,4 (2 penales).

Sola, 3; Elizalde, 5; Caset, 7 (4 penales), y Mac Donough, 1 (en contra). Cambiaso (h.), 6 (3 penal y un córner); Cambiaso (n.), 2, y Mac Donough,4 (2 penales). Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Guillermo Villanueva (h.).

Gastón Lucero y Martín Pascual. Guillermo Villanueva (h.). Cancha: número 2 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Triunfo de La Ensenada-La Aguada por el trofeo subsidiario

Más temprano, a las 11 y en la cancha 6 de Pilar, La Ensenada-La Aguada y Los Machitos sostuvieron la primera semifinal por la copa subsidiaria Drysdale, de la rueda de perdedores. Cada equipo no contó con su número 3 titular, lesionado: en el primero, Alejandro Muzzio reemplazó a Matías Torres Zavaleta, y en el segundo, Tomás García Del Río ocupó el lugar de Mariano Aguerre.

La Ensenada-La Aguada, a otra final subsidiaria: ya fue campeón en Tortugas Crédito: Sergio Llamera

La Ensenada-La Aguada recibió dos goles y medio de ventaja por la diferencia de handicaps (29 contra 31) y esa concesión fue fundamental, porque terminó ganando por un tanto y medio: 12,5 a 1. El equipo viene de levantar la copa subsidiaria Sarmiento, del Abierto de Tortugas. Su rival en la final surgirá del encuentro que hoy, a las 11 y también en Pilar, protagonizarán La Dolfina Polo Ranch (33) y La Irenita (30).

La síntesis de La Ensenada-La Aguada 12,5 vs. Los Machitos 11

La Ensenada-La Aguada: Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Alejandro Muzzio, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29.

Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Alejandro Muzzio, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29. Los Machitos: Agustín Merlos, 8; Ignacio Toccalino, 8; Tomás García Del Río, 7, y Santiago Toccalino, 8. Total: 31.

Agustín Merlos, 8; Ignacio Toccalino, 8; Tomás García Del Río, 7, y Santiago Toccalino, 8. Total: 31. Incidencias: en el segundo chukker fue amonestado S. Toccalino.

en el segundo chukker fue amonestado S. Toccalino. Progresión: La Ensenada-La Aguada (2,5 a 0), 4,5 a 3|| 7,5 a 3|| 8,5 a 5|| 9,5 a 6|| 11,5 a 7|| 11,5 a 10|| 12,5 a 11.

La Ensenada-La Aguada (2,5 a 0), 4,5 a 3|| 7,5 a 3|| 8,5 a 5|| 9,5 a 6|| 11,5 a 7|| 11,5 a 10|| 12,5 a 11. Goleadores de La Ensenada-La Aguada: Bocchino, 3, y Del Carril, 7 (6 de penal). De Los Machitos: Merlos, 3; I. Toccalino, 5; García Del Río, 2 (1 de penal), y S. Toccalino, 1.

Bocchino, 3, y Del Carril, 7 (6 de penal). Merlos, 3; I. Toccalino, 5; García Del Río, 2 (1 de penal), y S. Toccalino, 1. Jueces: Matías Baibiene y Rafael Silva. Árbitro: Esteban Ferrari.

Matías Baibiene y Rafael Silva. Esteban Ferrari. Cancha: número 6 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

