Accidentes en el polo: por las graves caídas en los últimos 14 meses, la AAP tomó cuatro medidas

Tras los varios accidentes que se sucedieron en el polo con argentinos, autoridades y jugadores intentan detener esta situación y preparan medidas acordes con un deporte de riesgo y con las herramientas con las que se cuenta. Unos y otros sienten que en este sentido el polo se ha quedado en el tiempo y que otros deportes sí fueron adaptándose a las exigencias y necesidades que fueron presentándose.

la Asociación Argentina de Polo (AAP) tomó la iniciativa para trabajar en la toma de conciencia de los riesgos de este juego y en la prevención y el cuidado entre los polistas. En ese contexto y ante los accidentes que golpearon al ambiente, sostuvo reuniones con los protagonistas para hacer un diagnóstico, descubrir que se está haciendo mal y ponerse en sintonía con la forma de trabajo en esta materia en otras potencias del polo, como Inglaterra y Estados Unidos. En esos encuentros se puso sobre la mesa cuestiones reglamentarias por pulir. En definitiva, se procura ajustar al máximo para evitar lo evitable.

La charla telemática "Polo seguro. Accidentes y prevención", organizada por la Asociación Argentina de Polo y en la que participaron entre otros Eduardo Novillo Astrada (h.), Ignacio Heguy y Delfín Uranga.

La situación no da como para más. En apenas un año y dos meses se accidentaron más gravemente o menos Pedrito Heguy, Guillermo Willington, Nicolás Pieres, Diego Araya, Clemente Zavaleta (h.), Tomás Dartiguelongue y Pablo Pieres, y llegó el tiempo de minimizar los riesgos ajustándose a nuevos protocolos de seguridad. En ese sentido, una semanas atrás hubo una reunión convocada por Delfin Uranga, el presidente de la AAP, en la que participaron la Asociación de Jugadores (AAJP), encabezada por Marcos Di Paola, y polistas de alto handicap, jueces e integrantes de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo.

Clemente Zavaleta, uno de los que peores consecuencias afrontan; sigue internado en Palm Beach, desde hace más de un mes, y su pronóstico no es claro. Fernando Massobrio - LA NACION

Se resolvió en tres frentes: la seguridad, el reglamento (juego) y la disciplina. A partir del 1 de septiembre se podrá utilizar solamente cascos homologados; se deberá tomar al hombre en forma paralela en vez de hacerlo con un pechazo con ángulo; se eliminará el bloqueo en toda la cancha, y además se sancionará la acumulación de faltas de un equipo con agravamiento de las penalidades y/o una suspensión de dos minutos al jugador que alcance el límite establecido para la cantidad de faltas personales.

“El polo aún tiene mucho por mejorar. Cuando empecé con Eduardo Novillo Astrada nos dimos cuenta de que estaba un tanto alejado de deportes que habían evolucionado muchísimo. En un principio nos ocupamos de que hubiera mucho polo, mucho volumen, pero el golpe de Juanma Nero nos dejó muchas alertas”, expuso Uranga para LA NACION, aludiendo a la caída del back de La Dolfina en la final del Argentino Abierto de 2019, en la que se fracturó un tobillo y asustó a todo Palermo. “Creamos la primera comisión médica y descubrimos que teníamos un montón de falencias. Juanma Nero ese día volvió a entrar a la cancha, y eso no debió suceder”, apuntó el presidente de la AAP.

El accidente de Tomás Dartiguelongue en la cancha 1 de Palermo, durante un partido por la Copa República Argentina; el jugador de Araucaria-Alegría tuvo un mejor diagnóstico mejor que el que sugería inicialmente el percance, pero quedó internado. Captura

Mientras Willington, Araya y Zavaleta, en distintos grados de gravedad y de avances, luchaban por su recuperaciones, el accidente de Tomás Dartiguelongue, de Araucaria-Alegría en la cancha 1 de Palermo durante el torneo por la Copa República Argentina, fue otro severo llamado de atención. En la coronación de La Irenita tras su victoria sobre La Chavita en la final, el entrenador del campeón, Matías Mac Donough, analizó las posibles causas de tantos infortunios. Sin olvidar que su padre, el recordado Jorge Mac Donough, había fallecido a los 73 años luego de que una yegua le diera un cabezazo durante una práctica.

“Mi viejo murió jugando al polo. Hace un año Temy Willington, que es amigo mío, se golpeó. La verdad es que está tocándome de cerca: ahora Tomy Dartiguelongue, Corchito [Zavaleta], Diego Araya... Todos, polistas que han jugado con nosotros y grandes amigos”, lamentó. ¿Y por qué tantas caídas fuertes? “Hay mucha mala suerte. Se puede mejorar los cascos y evidentemente tenemos que hacer algo al respecto, porque, para mí, son lo más importante. Y después, tomar la mayor cantidad posible de recaudos. Cada uno tendrá que hacer lo suyo y mirar un poco adentro y preguntarse en qué podemos mejorar. Creo que por ahí hay alguna negligencia, pero es mínima. Hay que andar más seguro arriba del caballo, porque se juega mucho al polo”, cerró.

Un estribo más arriba que la tira que lo sujeta y Cristián "Magoo" Laprida haciendo una acrobacia involuntaria, que asusta pero que no tendrá consecuencias importantes.

Mientras la Asociación y miembros de la familia del polo buscaban soluciones, se sumó el accidente de Polito Pieres durante una práctica de su equipo, Santa Rita, en Palm Beach, por el cual fue operado en la clavícula izquierda. Al mismo tiempo, Cristián Laprida (h.) alarmó con una impresionante caída por delante de la cabeza de su montado, también en la temporada alta de Estados Unidos. Magoo es el que más barata la sacó entre todos los que se revolcaron angustiantemente en los últimos tiempos.

Polito Pieres, con la clavícula izquierda dañada por una caída en Estados Unidos, pero con el buen humor intacto. @clickpolo

Se trata de un tema muy sensible, sin dudas. De hecho, varios polistas de alto handicap consultados para LA NACION eligieron no pronunciarse públicamente al respecto. Algunos ni siquiera respondieron mensajes.

“Es muy triste lo que ha pasado. Varios son amigos míos y por eso no es un buen momento tampoco para mí. Pero creo que esto va a servirnos para tomar conciencia de lo que no se estaba haciendo bien”, cerró Uranga, esperanzado en que las nuevas medidas den el resultado deseado: evitar el mayor número posible de accidentes. Y si no, que al menos las consecuencias no sean graves.