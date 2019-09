Juan Martín Zubía, Diego Cavanagh, Adolfo Cambiaso VII y Adolfo Cambiaso VI: La Dolfina es el campeón del Abierto de San Jorge y sostiene el trofeo Duque de Edimburgo en Palermo. Crédito: Matias Callejo/AAP

Xavier Prieto Astigarraga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2019 • 20:59

Adolfo Cambiaso VII tiene 13 años. Jugó con su papá muchas finales de polo. Algunas, bastante grandes: una de 20 goles de handicap en Estados Unidos; una de 15 en Inglaterra, donde le entregó el trofeo la reina Isabel II... Pero nada como lo que conquistó este domingo: con la camiseta del club de la familia, ganó un certamen de muy alto handicap y frente a los tres hermanos Pieres, en el primer partido de su vida contra los tres jugadorazos de Ellerstina juntos. Y algo más: la victoria tuvo lugar en la cancha 1 de Palermo, la más importante del mundo.

La Dolfina, con 30 goles de handicap, se impuso a Ellerstina Pilot, que presentó 29, por 9 a 7 en la definición del Abierto de San Jorge, certamen que los Pieres protagonizaron por primera vez en sus carreras. La propuesta era atractiva, y por eso unas 1000 personas acudieron al Campo Argentino de Polo, una cantidad inusual para el cierre del campeonato que inaugura la temporada alta de Buenos Aires.

Como si fuera poco, "Poroto" Cambiaso se dio el gusto de un pequeño desquite. En 2018, en la competencia más grande que había jugado en la Argentina, había llegado con 12 años a la final del Abierto de Jockey Club, pero el clima había obligado a postergarla hasta frustrarla definitivamente. La semana próxima él va a volver a actuar en San Isidro, pero San Jorge primereó a Jockey en el currículum de trofeos grandes del adolescente que por talento, apellido e infraestructura, apunta muy alto, ya con 4 goles de handicap a los 13 años.

Adolfo Cambiaso se saluda con Facundo Pieres, un rival de muchas batallas pero con quien tiene muy buen vínculo; el hijo del líder de La Dolfina tuvo su primer partido oficial contra los tres hermanos Pieres juntos. Crédito: Matias Callejo/AAP

"Tiene edad de Copa Potrillos todavía. Jugó bien; tiene un futuro impresionante. Y la ventaja de que va a jugar siempre muy bien montado; eso hará que mejore más y más. No se va a conocer su techo hasta que llegue el momento; no se sabe hasta cuánto puede mejorar. Seguramente podrá debutar a los 16 o 17 años en Triple Corona", comentó Facundo Pieres, tras su primer enfrentamiento oficial con el chico, lo mismo que experimentó su hermano Gonzalo; Nicolás había perdido aquella final en Estados Unidos a manos del pequeño Cambiaso.

Que frente a Ellerstina utilizó caballos muy buenos, de los que brillaban con la monta de su papá no hace mucho en el Argentino Abierto, como Carla, Lufthanza, alguna versión de la famosa Lapa... ¿Generaba eso alguna presión en una final que se esperaba brava? "Cero. Ya desde la mañana estaba tranquilísimo", contó su papá luego del podio. "A los 13 años, presión... Presión va a empezar a tener cuando tenga otro tipo de responsabilidades. Hoy lo veo disfrutar. Lo hemos educado para que disfrute el deporte", apuntó Adolfo, sin dejar de subrayar la especial situación que rodea a su hijo. "Jugar contra Ellerstina, contra los Pieres, es una linda experiencia y él tiene que aprovecharla. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Creo que él fue el mejor de nosotros, el que mejor defendió y el que mejor salió jugando con la pelota. Salir a marcar a Nico [Pieres]... No es poca cosa. ¡Trece años tiene! Es muy chico. Hay que entender el contexto", enfatizó el multicampeón.

¿Y qué piensa el muchachito? "Para mí fue como jugar contra cualquiera", descartó sobre una incipiente rivalidad con los Pieres, como la que tiene su padre desde hace 19 años, cuando se marchó de Ellerstina para abrir las alas en su propio club, La Dolfina. ¿Habrá sido el partido de este domingo el primero de muchos clásicos con los archiadversarios de Cambiaso? "Seguramente va a haber algunos años de clásicos lindos". avizoró Facundo. "No lo sé", dijo introvertido Poroto, que considera "un torneazo" a San Jorge.

La rivalidad Cambiaso-Pieres es fuerte en la cancha, pero más que correcta fuera de ella, tras un inicio tormentoso en el año 2000. "Ellos son un gran rival como para jugar en contra: limpios, tienen buena onda... Y para él es una gran experiencia", valoró Adolfo, que estimó que su hijo ya mama ese contrapunto deportivo que forma uno de los grandes clásicos de todos los tiempos del polo. "Ya leyó del tema en el diario hoy, sí. Pero él es muy buena gente y tiene muy buena relación con todos ellos. Y así tiene que ser", añadió el crack de 44 años, que alcanzó a ganar un torneo de 20 goles con su padre a los 12, pero nunca un abierto de semejante categoría. En algún punto, su cría ya lo supera.

Facundo deja atrás a Cambiaso (padre) en una escena de la final del Abierto de San Jorge, realizada en el Campo Argentino de Polo ante un millar de espectadores. Crédito: Matias Callejo/AAP

La síntesis de La Dolfina 9 vs. Ellerstina Pilot 7

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 4; Diego Cavanagh, 8, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30.

Adolfo Cambiaso, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 4; Diego Cavanagh, 8, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30. Ellerstina Pilot: Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 29.

Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 29. Progresión: La Dolfina, 1-3, 3-4, 5-5, 6-5, 8-5 y 9-7.

La Dolfina, 1-3, 3-4, 5-5, 6-5, 8-5 y 9-7. Goleadores de La Dolfina: Cambiaso, 4; Cavanagh, 4 (1 de penal), y Zubía, 1. De Ellerstina: G. Pieres, 2, y F. Pieres, 5 (3 de penal).

Cambiaso, 4; Cavanagh, 4 (1 de penal), y Zubía, 1. G. Pieres, 2, y F. Pieres, 5 (3 de penal). Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva. Árbitro: Juan José Díaz Alberdi.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva. Juan José Díaz Alberdi. Cancha: número 1 de Campo Argentino de Polo.