Copa República Argentina de polo: el torneo emblemático del otoño se puebla de apellidos de Triple Corona

Radiante y caprichosa rodaba la bocha de plástico en el Campeonato Nacional Intercircuitos por la Copa República Argentina. Era la primera jornada de la etapa final del torneo emblemático de la temporada de otoño de polo, y en Pilar había partidos como para todos los gustos. Juan Martín Nero lideraba a Trenque Lauquen-La Fe. Los hermanos Pieres estaban repartidos en tres equipos: Gonzalo, en Sol de Mayo-La Mariana; Facundo, en La Sarita, y Nicolás, en Las Rosas. David Stirling guiaba a La Dolfina-Oriental, junto a su primo, también uruguayo, Alejo Taranco. Juan Martín Zubía tiraba del carro de La Ensenada Cría Emezeta. Gonzalo Ferrari era el capitán de Tucumán Polo. Teodoro Lacau conducía a Chapaleufú. Alfredo Bigatti, a La Ensenada. Joaquín Pittaluga se destacaba en El Remanso. Y Guillermo Terrera, en La Matera.

Todas, caras conocidas. Todos, apellidos habitués de la Triple Corona, que juntos le daban un matiz de jerarquía inusual al presente torneo, ideado en 1929 por Francisco Ceballos, presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP). Ese dirigente, un visionario, dividió el mapa polístico nacional en circuitos e impulsó la competencia sin límites de handicap, de 0 a 40 goles, pero con ventajas, para equiparar las distintas fuerzas. Los ganadores de 16 circuitos se reúnen en Buenos Aires para protagonizar la rueda decisiva, en cuatro zonas, en pos de acceder a las semifinales (uno por grupo).

Facundo Pieres cortó una serie de 23 años sin disputar la Copa República; la falta de una propuesta satisfactoria en la temporada de Palm Beach y la familia pesaron en su decisión de estar en Argentina a esta altura del año. Rodrigo Néspolo

A esta altura del año, y con la temporada alta de Palm Beach, Estados Unidos, en pleno desarrollo, no es común tener tantas figuras del Argentino Abierto disputando la Copa República. Sin embargo, aquí están, en el Gran Buenos Aires, prestigiando el certamen. “Creo que desde 2002 no la juego”, dijo Facundo Pieres. “Yo no participo desde 2007 o 2008. Me acuerdo de que recién empezaba el Polo Tour, que jugué por Loro Piana”, hizo memoria Juanma Nero. Ambos multicampeones de Palermo condujeron a sus equipos a la victoria en la jornada inaugural, y se preparan para encarar las dos fechas clasificatorias restantes, de este sábado y este lunes, también en el predio Alfredo Lalor, de la AAP. Las semifinales tendrán lugar el jueves 25 y la final está programada para el sábado 28.

Trenque Lauquen-La Fe remontó 7 goles de ventaja, le torció el brazo a El Remanso con un 16-10 y mira con optimismo su porvenir en el certamen. “Ésta es la tercera vez que juego la República. No la gané; llegué a una semi. Es una copa única, de mucha tradición”, se explayó Nero.

Nero, en un descanso entre períodos; para el back, ésta "es la mejor época para las canchas", y eso le resulta un incentivo para una temporada de otoño que "va a ser espectacular". Rodrigo Néspolo

También La Sarita tuvo que descontar 7 tantos, y con paciencia y precisión en los ataques terminó venciendo por 19-14 a Tucumán Polo, que dependió demasiado de Gonzalo Ferrari. “Esta vez me quedé acá, un poco por no tener una gran opción para ir a Palm Beach y otro poco por elección, ya que quería acortar un poco los viajes y estar en familia y con mis hijos”, explicó Facu Pieres.

Dos de las figuras del primer día resaltaron la importancia del campeonato, sobre todo por contar con tantos protagonistas del Argentino Abierto. “Yo creo que la temporada chica completa va a ser muy buena, con la República y el Polo Tour”, agregó, Pieres, delantero de Ellerstina-Indios Chapaleufú en la temporada de primavera. “Este año me tocó quedarme y va a ser espectacular. Esta es la mejor época para las canchas, no hace calor ni frío. Jugar la República es un programón, para toda la familia”, redondeó Nero, back de Las Monjitas, uno de los nuevos cuartetos de la Triple Corona.

Facu Pieres lidera La Sarita, que empezó la etapa final en Pilar con una victoria amplia; el capitán está a gusto de protagonizar el Campeonato Nacional, que esta vez reúne a 13 habitués del Abierto de Palermo. Rodrigo Néspolo

La Copa República resplandece en el calendario de la Asociación y este año la presencia de tantos polistas de 9 y 10 de valorización le da más brillo. Coronel Suárez es el máximo ganador, con 16 conquistas a pesar de que no sube al podio desde 2003. Esta vez el club de la camiseta azul y colorada intenta cortar la racha con Marcos Harriott en la alineación, y se impuso en el debut por 13-10 a La Ensenada. En el nivel individual, el máximo triunfador es el suarense Juan José Brané, con cinco estrellas, logradas en 1986, 1992, 1999, 2000 y 2002.

Los resultados del primer día

zona 1

Trenque Lauquen-La Fe 16 vs. El Remanso 10 (16-6 en la modalidad abierto)

La Matera 13 vs. Las Rosas 11 (12-11)

zona 2

La Ensenada Cría Emezeta 29 vs. La Arisca 15 (29-5)

Coronel Suárez 13 vs. La Ensenada 10 (13-6)

zona 3

La Dolfina-Oriental 14 vs. Chapaleufú 9 (14-7)

La Sarita 19 vs. Tucumán Polo 14 (19-7)

zona 4

Sol de Mayo-La Mariana 30 vs. Hípico Gualeguaychú-Los Bayos 18 (30-1)

Cuatro Vientos 16 vs. La Estacada-Sainte Mesme 8 (16-5)

Síntesis de La Sarita 19 vs. Tucumán 14