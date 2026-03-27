Copa República Argentina de polo: David Stirling y Juan Martín Zubía serán las figuras de la final
Dando vuelta los resultados en el último chukker, La Dolfina-Oriental y La Ensenada-Cría Emezeta pasaron a la definición del sábado
- 5 minutos de lectura'
Polo grande en la temporada chica. Mucho polo: las etapas del Tour creado hace dos décadas por Gonzalo Pieres y Adolfo Cambiaso, más el Campeonato Nacional Intercircuitos, instaurado en 1929 por Francisco Ceballos, que se convirtió en este siglo en el torneo emblemático del fin del verano y el advenimiento del otoño. Este certamen es único en su especie. Reúne a equipos de 0 a 40 goles y los nivela con el sistema de ventajas. La fase inicial fue una competencia en lo profundo de los circuitos y subcircuitos en los que está dividido el país polístico, y a continuación, en Pilar, se desarrolló la mayoría de la rueda final, en la que intervinieron los dieciséis clasificados, aglutinados en zonas, en pos de los cuatro lugares de los playoffs.
En la tarde del jueves los ganadores de los grupos proveyeron a la Copa República Argentina dos electrizantes semifinales, de ida y vuelta, plenas de suspenso, y cuyos ganadores se decidieron por detalles.
En el primer turno, en la cancha Juan Carlos Harriott, la 1 del predio Alfredo Lalor, La Ensenada-Cría Emezeta, derrotó bajo el liderazgo de Juan Martín Zubía por 13-12 a La Matera, el equipo de Guillermo Terrera, con un gol del back en el último instante. Fue la culminación de un contraataque que sucedió a un tiro que dio en un poste por parte del propio ‘Terre’, que de haber ido unos centímetros más adentro habría decidido el encuentro y otro finalista.
Y más tarde, en otro vibrante encuentro, de polo abierto, ataques vertiginosos y réplicas punzantes y muy pocas faltas, La Dolfina-Oriental, guiado por el experimentado David ‘Pelón’ Stirling, se impuso por 14-12 a Cuatro Vientos, gracias a una seguidilla de tres goles de Pedro Chavanne en los minutos postreros.
No es habitual que la Copa República reúna a tantos jugadores de la Triple Corona. “Es que la temporada de Palm Beach flaquea un poco. Muchos se quedaron acá y eso hizo que la República se volviese muy competitiva”, comentó Stirling para LA NACION. La presencia de tantas figuras otorgó al certamen un brillo especial. “Es un placer jugarlo con un equipo tan divertido”, agregó el mejor jugador uruguayo de la historia.
El nacido en Young disputó la República en 2025 (llegó a una semifinal), pero ya sabía lo que pesa el trofeo: lo levantó en 2018. “El año pasado jugué con ‘Jejo’ [Taranco] y nos quedamos con las ganas de sumar a Santino, que es mi ahijado e hijo de ‘Jejo’. También invitamos a ‘Pedrito’ Chavanne, que nos dijo que no tenía caballada. Pero lo ayudó Las Monjitas, que le dio caballos, y tuvimos un gran torneo”, afirmó el capitán de La Dolfina-Oriental. Para llegar al desenlace del Nacional él y sus compañeros atravesaron una tormenta de Cuatro Vientos. Éste se imponía en el sexto chukker hasta que Pedro Chavanne cambió el rumbo del duelo con aquellos tres tantos seguidos, uno de ellos, con una definición genial, tras una bocha recuperada por Pelón a su estilo.
El otro aspirante al título tuvo a Zubía como el valor más destacado del triunfo sobre La Matera. El desarrollo nunca dio respiro y el resultado siempre estuvo abierto. Terrera y compañía se aferraban al éxito hasta que el polista de Trenque Lauquen cambió el destino del duelo con tres anotaciones, una más linda que la otra. “Cuando el tiro de Terrera pegó en el palo, me dije ‘este partido es nuestro’. Lo tuvieron para liquidarlo y no la metieron. Y cuando sacamos el contraataque nosotros, llevaba la bocha, miré el arco, y lo vi grande, grande. Me tuve fe y tiré”, detalló el back. “Jugar en este nivel con un equipo de amigos es increíble. Cuando se dio la oportunidad de jugar esta copa, armamos el equipo. Me encanta jugar con ellos”, completó Zubía.
Si las lluvias pronosticadas para este viernes pasan de largo, la final del Nacional será este sábado, a las 16 horas y en la cancha 1 de Palermo, con entradas gratuitas y también televisación de la plataforma Disney+.
La Ensenada Cría Emezeta 13 vs. La Matera 12
- La Ensenada-Cría Emezeta: Antonio de Narváez, 3; Manuel Sundblad, 6; Simón Prado, 7, y Juan Martín Zubía, 9. Total: 25.
- La Matera: Teodoro Von Neufforge, 5; Cruz Menéndez, 3; Manuel Calafell, 6, y Guillermo Terrera, 8. Total: 22.
- Progresión: La Ensenada-Cría Emezeta (0-3), 3-4, 5-6, 7-7, 8-10, 9-11 y 13-12.
- Goleadores de La Ensenada-Cría Emezeta: Sundblad, 3; Prado, 1, y Zubía, 9 (1 de penal). De La Matera: Von Neufforge, 1; Menéndez, 1, y Calafell, 7 (3 de penal).
- Jueces: Rafael Silva y Matías Baibiene. Árbitro: Estanislao Jáuregui.
- Cancha: Juan Carlos Harriott (h.), Nº 1 de AAP, Pilar.
La Dolfina-Oriental 14 vs. Cuatro Vientos 12
- La Dolfina Oriental: Santino Taranco, 2; Pedro Chavanne, 4; David Stirling, 9, y Alejo Taranco, 7. Total: 22.
- Cuatro Vientos: León Donoso, 5; Justo Laulhé, 4; Beltrán Laulhé, 8, y Santiago Chavanne, 7. Total: 24.
- Progresión: La Dolfina-Oriental (2-0), 5-1, 6-4, 7-8, 8-10, 10-11 y 14-12.
- Goleadores de La Dolfina-Oriental: S. Taranco, 3; P. Chavanne, 4; Stirling, 4 (1 de penal) y A. Taranco, 1. De Cuatro Vientos: Donoso, 1; J. Laulhé, 5 (1 de penal); B. Laulhé, 3; S. Chavanne, 2, y penal 1, 1.
- Jueces: Hernán Tasso y Nicolás Scortichini. Árbitro: Martín Scortichini.
- Cancha: Francisco Dorignac, Nº 2 de AAP, Pilar.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa República Argentina de Polo
“Es la mejor época”. Los Pieres, Nero, Stirling y más: como pocas veces, la Copa República llena de estrellas el cambio de estación
"Nunca me imaginé llegar". Polista a pulmón: un padre domador, una madre policía y el sueño cumplido de jugar en Palermo
Tricampeón de la Copa República. La Irenita: dos hermanos, un amigo y un chico héroe de la película, con Lolo Castagnola enfrente
- 1
Murió Gladys Castaños, la fisicoculturista argentina que fue campeona del mundo
- 2
Gout Gout, el nuevo rayo del atletismo: su nombre erróneo y el respeto que le tiene hasta Usain Bolt
- 3
En qué canal pasan Brasil vs. Francia por un amistoso de fecha FIFA hoy
- 4
FIFAGate: sobreseyeron a Alejandro Burzaco, el CEO de Torneos implicado en el escándalo