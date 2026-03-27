Copa República Argentina de polo: David Stirling y Juan Martín Zubía serán las figuras de la final

Polo grande en la temporada chica. Mucho polo: las etapas del Tour creado hace dos décadas por Gonzalo Pieres y Adolfo Cambiaso, más el Campeonato Nacional Intercircuitos, instaurado en 1929 por Francisco Ceballos, que se convirtió en este siglo en el torneo emblemático del fin del verano y el advenimiento del otoño. Este certamen es único en su especie. Reúne a equipos de 0 a 40 goles y los nivela con el sistema de ventajas. La fase inicial fue una competencia en lo profundo de los circuitos y subcircuitos en los que está dividido el país polístico, y a continuación, en Pilar, se desarrolló la mayoría de la rueda final, en la que intervinieron los dieciséis clasificados, aglutinados en zonas, en pos de los cuatro lugares de los playoffs.

En la tarde del jueves los ganadores de los grupos proveyeron a la Copa República Argentina dos electrizantes semifinales, de ida y vuelta, plenas de suspenso, y cuyos ganadores se decidieron por detalles.

David Stirling posee la bocha marcado por Santiago Chavanne; La Dolfina-Oriental recibió dos tantos de ventaja por parte de Cuatro Vientos y los aprovechó. Rodrigo Néspolo

En el primer turno, en la cancha Juan Carlos Harriott, la 1 del predio Alfredo Lalor, La Ensenada-Cría Emezeta, derrotó bajo el liderazgo de Juan Martín Zubía por 13-12 a La Matera, el equipo de Guillermo Terrera, con un gol del back en el último instante. Fue la culminación de un contraataque que sucedió a un tiro que dio en un poste por parte del propio ‘Terre’, que de haber ido unos centímetros más adentro habría decidido el encuentro y otro finalista.

Y más tarde, en otro vibrante encuentro, de polo abierto, ataques vertiginosos y réplicas punzantes y muy pocas faltas, La Dolfina-Oriental, guiado por el experimentado David ‘Pelón’ Stirling, se impuso por 14-12 a Cuatro Vientos, gracias a una seguidilla de tres goles de Pedro Chavanne en los minutos postreros.

Guillermo Terrera tuvo a mano la clasificación para La Matera, pero su último tiro dio en un poste y Zubía (atrás) definió de contraataque un partidazo en la cancha 1 de Pilar. Rodrigo Néspolo

No es habitual que la Copa República reúna a tantos jugadores de la Triple Corona. “Es que la temporada de Palm Beach flaquea un poco. Muchos se quedaron acá y eso hizo que la República se volviese muy competitiva”, comentó Stirling para LA NACION. La presencia de tantas figuras otorgó al certamen un brillo especial. “Es un placer jugarlo con un equipo tan divertido”, agregó el mejor jugador uruguayo de la historia.

El nacido en Young disputó la República en 2025 (llegó a una semifinal), pero ya sabía lo que pesa el trofeo: lo levantó en 2018. “El año pasado jugué con ‘Jejo’ [Taranco] y nos quedamos con las ganas de sumar a Santino, que es mi ahijado e hijo de ‘Jejo’. También invitamos a ‘Pedrito’ Chavanne, que nos dijo que no tenía caballada. Pero lo ayudó Las Monjitas, que le dio caballos, y tuvimos un gran torneo”, afirmó el capitán de La Dolfina-Oriental. Para llegar al desenlace del Nacional él y sus compañeros atravesaron una tormenta de Cuatro Vientos. Éste se imponía en el sexto chukker hasta que Pedro Chavanne cambió el rumbo del duelo con aquellos tres tantos seguidos, uno de ellos, con una definición genial, tras una bocha recuperada por Pelón a su estilo.

Con un gesto paternal, David Stirling celebra el acceso a la final con Pedro Chavanne, a quien invitó a La Dolfina-Oriental pese a que no poseía caballos como para disputar la Copa República; el uruguay ganó el trofeo en 2018 y fue semifinalista en 2025. Rodrigo Néspolo

El otro aspirante al título tuvo a Zubía como el valor más destacado del triunfo sobre La Matera. El desarrollo nunca dio respiro y el resultado siempre estuvo abierto. Terrera y compañía se aferraban al éxito hasta que el polista de Trenque Lauquen cambió el destino del duelo con tres anotaciones, una más linda que la otra. “Cuando el tiro de Terrera pegó en el palo, me dije ‘este partido es nuestro’. Lo tuvieron para liquidarlo y no la metieron. Y cuando sacamos el contraataque nosotros, llevaba la bocha, miré el arco, y lo vi grande, grande. Me tuve fe y tiré”, detalló el back. “Jugar en este nivel con un equipo de amigos es increíble. Cuando se dio la oportunidad de jugar esta copa, armamos el equipo. Me encanta jugar con ellos”, completó Zubía.

Si las lluvias pronosticadas para este viernes pasan de largo, la final del Nacional será este sábado, a las 16 horas y en la cancha 1 de Palermo, con entradas gratuitas y también televisación de la plataforma Disney+.

Zubía encabeza un ataque en una soleada tarde en el predio Alfredo Lalor; La Ensenada se sobrepuso con lo justo a los tres goles de ventaja que otorgó a La Matera por la diferencia de handicaps. Rodrigo Néspolo

La Ensenada Cría Emezeta 13 vs. La Matera 12

La Ensenada-Cría Emezeta: Antonio de Narváez, 3; Manuel Sundblad, 6; Simón Prado, 7, y Juan Martín Zubía, 9. Total: 25.

Antonio de Narváez, 3; Manuel Sundblad, 6; Simón Prado, 7, y Juan Martín Zubía, 9. Total: 25. La Matera: Teodoro Von Neufforge, 5; Cruz Menéndez, 3; Manuel Calafell, 6, y Guillermo Terrera, 8. Total: 22.

Teodoro Von Neufforge, 5; Cruz Menéndez, 3; Manuel Calafell, 6, y Guillermo Terrera, 8. Total: 22. Progresión: La Ensenada-Cría Emezeta (0-3), 3-4, 5-6, 7-7, 8-10, 9-11 y 13-12.

La Ensenada-Cría Emezeta (0-3), 3-4, 5-6, 7-7, 8-10, 9-11 y 13-12. Goleadores de La Ensenada-Cría Emezeta: Sundblad, 3; Prado, 1, y Zubía, 9 (1 de penal). De La Matera: Von Neufforge, 1; Menéndez, 1, y Calafell, 7 (3 de penal).

Sundblad, 3; Prado, 1, y Zubía, 9 (1 de penal). Von Neufforge, 1; Menéndez, 1, y Calafell, 7 (3 de penal). Jueces: Rafael Silva y Matías Baibiene. Árbitro: Estanislao Jáuregui.

Rafael Silva y Matías Baibiene. Estanislao Jáuregui. Cancha: Juan Carlos Harriott (h.), Nº 1 de AAP, Pilar.

La Dolfina-Oriental 14 vs. Cuatro Vientos 12