Así quedaron las posiciones en todos los grupos de la Copa Libertadores 2026, tras la fecha 6

La Copa Libertadores 2026 culminó su instancia inicial esta semana, con la disputa de los últimos partidos de la etapa de grupos. Así, quedaron definidos los clasificados a octavos de final y con ellos los bombos para el sorteo de los cruces, con Independiente Rivadavia como único argentino entre los punteros (y como el segundo mejor equipo de la primera ronda), y con Estudiantes de La Plata, Platense y Rosario Central como escoltas.

La Lepra mendocina culminó su participación en la instancia inicial, en su debut en la competencia, como puntera del Grupo C y con ocho puntos de ventaja sobre Fluminense, su perseguidor más cercano. El Pincha se metió entre los 16 mejores con un triunfo agónico frente a Independiente Medellín en la última fecha, para quedar únicamente por detrás de Flamengo en el A.

Independiente Rivadavia fue el mejor argentino de la etapa de grupos y el segundo más destacado entre todos Ariana Cubillos - AP

El Calamar, el otro estreno argentino en esta edición, hizo historia al derrotar por 2 a 0 a Corinthians como visitante en la última jornada para ganarse un lugar en octavos de final desde la zona E (previamente también le había ganado a Peñarol en Uruguay). Por último, el Canalla perdió el invicto en la sexta fecha al caer por la mínima diferencia ante Independiente del Valle y le cedió el liderazgo de la zona H a los ecuatorianos por el desempate olímpico, que pondera los resultados entre los equipos igualados entre sí.

Lanús y Boca fueron los únicos argentinos que no lograron avanzar a octavos de final. El Granate terminó tercero en el Grupo G y disputará uno de los playoffs de la Copa Sudamericana ante un segundo de ese certamen. Al xeneize le pasó lo mismo en la zona D tras perder con Universidad Católica por la mínima diferencia, como local.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.