Durante algunos partidos, Facundo Pieres empleó cascos diferentes al típico suyo, para que fueran rematados en beneficio de ONG. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Agustín Monguillot SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 22:46

Para reconocer a un polista a lo lejos basta mirar su casco, no importa si está a 100 metros. Pero últimamente costó un poco más darse cuenta de cuál era Facundo Pieres, porque sus cascos que venía utilizando no eran el habitual. Eran especiales, tanto por sus diseños como por su historia. Se convirtieron en obra de arte gracias al pincel de Esteban Díaz Mathé, con un fin benéfico: subastarlos y destinar lo recaudado a varias organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Fue una idea brillante que tuvo Facundo. Me llamó para contarme que quería usar tres cascos pintados por mí para que después donarlos a una causa noble. Le dije «contá conmigo»", cuenta para LA NACION Díaz Mathé, que pinta cuadros para las principales organizaciones y familias del polo argentino y otros países, como Estados Unidos y Brasil.

Los tres cascos, que son fabricados por la marca Cavalier, son el resultado de un proceso que lejos estuvo de ser sencillo. Durante meses, Díaz Mathé y Pieres tuvieron un ida y vuelta hasta que acordaron los bocetos finales. Facundo puso una sola condición: respetar la sobriedad que caracteriza a Ellerstina. "Fue un tira y afloja que disfrutamos mucho. Me dio la dimensión de lo buen tipo y humilde que es. Me llamó la atención el tiempo que le dedicó al proceso creativo. Es una estrella del polo y va a ser el mejor en la próxima década", afirma el artista.

El primer casco, que fue pintado sobre acrílico y contiene el logotipo de La Z en color blanco sobre fondo negro, fue comprado por el patrón holandés Philip De Groot en un remate de la cría de Guillermo Fornieles; todo lo colectado fue destinado a El Granero, un centro de equinoterapia que se dedica a personas que tienen dificultades motrices y/o neurológicas.

El segundo fue pintada al óleo y retrata a la cría de caballos de Ellerstina. Le fue bien en el partido en que Facundo lo usó: La Z se quedó con el Abierto de Tortugas gracias a una gran remontada frente a La Dolfina. Se lo llevó James Packer, hijo del reconocido magnate australiano Kerry Packer, fundador del club de los Pieres. La subasta fue hecha en la Fiesta del Polo y el total del dinero fue destinado al Hogar Siand y a La Posada de la Vida. Los promotores de la iniciativa no difundieron el precio en que fueron vendidos los cascos.

Tan conformes quedaron los organizadores con la repercusión que Pieres decidió guardarse el tercer casco para la temporada 2020, con el fin de seguir promoviendo este tipo de acciones solidarias.

Esteban Díaz Mathé, el pintor que diseñó los cascos que Facundo Pieres donó para remates. Crédito: Sergio Llamera

El vínculo de Díaz Mathé con el polo apareció con el tiempo. Hace 10 años, el hoy artista trabajaba en el área de recursos humanos de una multinacional. Se había recibido de psicólogo y se puso a estudiar arquitectura. A los 27 años renunció a su trabajo y dedicó todos sus ahorros a un proyecto tan ambicioso como riesgoso: durante tres años recorrió estancias en el país para documentar la vida de campo en "Ser argentino". Conoció a la familia Novillo Astrada y mediante esta a Summerfield Johnston Jr., uno de los dueños de Coca Cola (en su momento, director ejecutivo de la compañía), que fue polista y colecciona arte western. Desde hace tres años el pintor viaja a Wyoming para retratar vaqueros, rodeos y jineteadas. "Los gauchos argentinos y los cowboys tienen todo en común. Lo que los diferencia es el lenguaje y cómo se visten", asegura Díaz Mathé, que valora el deporte de los tacos y las bochas: "El polo está trabajado por familias que son como microempresas que funcionan todo el año y viajan como un circo, llevando el mejor polo al mundo. Es una historia que hay que contar", destaca.

Él expresa algo de eso en aquellos cascos de Facundo Pieres. Que, sobre todo, han servido y servirán para ayudar.