Chechu Bonelli y Facundo Pieres compartieron una cena romántica en Cariló: qué dijo Darío Cvitanich

Chechu Bonelli y Facundo Pieres decidieron dejar de ocultar su relación amorosa y tuvieron una cena romántica delante de los ojos de todos en un restaurante de Cariló. Las fotos confirmaron su vínculo y esto llegó hasta Darío Cvitanich, exmarido de la conductora de ESPN, quien buscó dejar en claro que la crianza de sus hijas Lupe (2013), Carmela (2015) y Amelia (2022) es más importante que cualquier conflicto mediático.

Durante una nueva edición del programa Puro Show (eltrece), fue la panelista Marcia “Pochi” Frisciotti quien se encargó de dar los detalles sobre el encuentro. “Ayer a la noche estuvieron cenando en Cariló, en la vereda de un famoso restaurant, Facundo Pieres y Chechu Bonelli. Así, como les cuento, estaban tomándose un vinito, me cuentan que estaban a pura sonrisita. Hay una foto de ella más cercana. Ahí se la ve a ella con la sonrisita cómplice de cuando te estás conociendo con alguien desde otro lugar. Lo que me decía la gente que los vio es que no se veía una cena de dos amigos”, contó. De esta manera, la influencer adelantó todas las intimidades de la juntada y dejó en claro que el tema Zaira Nara ya no tiene vigencia.

En el pasado, Facundo Pieres tuvo un romance con Zaira Nara

“Él habría estado en Mar del Plata. Y se movió de Mar del Plata a Cariló para tener una cena con Chechu. Chechu está trabajando en Pinamar. A mí me hablan de una cena de risas cómplices, y a la vista de todos, con lo cual ellos ya no tienen ganas de esconder que se encuentran, que se ven. La persona que me contó, me dijo: ‘mirá, la verdad que se veía una situación, más de dos personas que están iniciando algo’. Y ella tiene una sonrisita...”, continuó Pochi.

Luego, también en Puro Show, dialogaron con Darío Cvitanich y su actual pareja, Ivana Figueiras, sobre esta situación. Por su parte, la dueña de la marca de ropa Pompavana se mostró firme al ser consultada por la flamante relación de Chechu Bonelli: “No es que no quiera hablar, te juro, pero me da fiaca, me siento mal. No la conozco, ni idea. ¿Por qué afectaría a la pareja? No, cero, está todo bien”.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su romance hace varios meses

Por el lado de Cvitanich, él ahondó un poco más en lo ocurrido y se encargó de tranquilizar la situación con motivo de la crianza de Lupe, Carmela y Amelia: “Siempre estuvo todo tranquilo. Siempre estuvo todo en paz. Siempre estuvo todo claro, al menos en la intimidad. Tiene todo el derecho del mundo a hacer su vida. Ella es una mujer divorciada y tiene todo el derecho de hacer su vida. Bien, bien, muy bien por las chicas. Lo que tiene que ver con las chicas. No, no miro nada, yo no estoy en esa, así que cero”.