Verano de amor. Romances de estreno, parejas que celebran su segundo año bajo el sol de Punta del Este… y el rumor más caliente

AMOR ÚLTIMO MODELO

Ella decía que estaba disfrutando muchísimo de su soltería… hasta que, en los últimos días de diciembre, ¡HOLA! Argentina la descubrió en José Ignacio y muy bien acompañada: Zaira Nara (37) llevaba shorts, musculosa y una gran sonrisa; y, en el asiento del acompañante del Mehari que manejaba, detrás de unos anteojos negros, iba el polista francés Robert Strom (37). Con el paso de los días, la relación entre la modelo y conductora y Strom fue avanzando a pasos agigantados: y, lo que antes era tan solo un rumor, hoy promete convertirse en una de las grandes historias de amor de los primeros días de 2026.

La conductora y el polista, protagonistas de uno de los grandes romances de este 2026 Foto: Marcelo Rodríguez

Según parece, Martín Pepa, el novio de Pampita, habría oficiado de celestino para este nuevo amor de Zaira, quien estaba sola tras su separación del polista Facundo Pieres, a mediados del año pasado. En los últimos meses, muchos medios habían especulado una posible reconciliación con el padre de sus dos hijos, Jacob von Plessen.

La modelo y el polista francés. Descendiente del aristócrata y magnate francés Robert Zellinger de Balkany, Strom juega al polo para la conocida organización Sainte Mesme, cerca de París Foto: Marcelo Rodríguez

Mimos en José Ignacio Foto: Marcelo Rodríguez

De la mano y muy acaramelados, Zaira y Strom celebraron juntos en un boliche de Punta del Este la llegada del Año Nuevo. Y, desde entonces, ya no esconden su amor. Por estos días, comparten en sus redes sociales su amor, que va a toda marcha por las arenas uruguayas.

SEGUNDO ANIVERSARIO

Se conocieron en 2021, cuando los presentó un amigo en común, y el 8 de diciembre pasado celebraron su segundo aniversario de casados. Nicole Neumann (45) y José Manuel Urcera (34) viven a pleno su historia de amor, de la que también son protagonistas Cruz, el hijo de los dos –nació en junio de 2024–, y las hijas de la modelo y conductora, Indiana, Allegra y Sienna Cubero.

El 2 de enero, Nicole y Manu llevaron a la playa a Cruz, su hijo de un año y medio Foto: Marcelo Rodríguez

Por estos días, la tribu completa está en Punta del Este para descansar antes de empezar un año laboral intenso y también para celebrar el cumpleaños de Allegra, que sopló las quince velitas el martes 6. “Les deseo un 2026 lleno de amor, paz y abundancia”, escribió Nicole en su cuenta de Instagram, para saludar a sus seguidores por las fiestas. ¡HOLA! Argentina la encontró el viernes 2 junto al piloto de TC y al pequeño Cruz durante un paseo que dieron al atardecer por la playa de Arenas, una travesía llena de descubrimientos para el más chiquito de la familia, que da sus primeros pasos y se asombra con las formas y los colores de las piedras y los caracoles que encuentra a orillas del mar.

Nicole y Manu descansan antes de empezar un año laboral intenso en Punta del Este, donde también celebraron los quince años de Allegra, la hija de la modelo Foto: Marcelo Rodríguez

OLAS, SOL Y MUCHO AMOR

La llegada de 2026 encontró a Emilia Attias en Punta del Este rodeada de amor y disfrutando de unas vacaciones tras las largas jornadas de grabación que tuvo con el reality de cocina MasterChef Celebrity. Durante sus días de playa –que muchas veces alterna con su rol de DJ pasando música en paradores y eventos– la acompaña su hija, Gina, de 9 años (fruto de su relación de dos décadas con Naím “Turco” Sibara), con quien se la ve muy compinche disfrutando de las olas y a puros besos y abrazos en la orilla.

Emilia se robó todas las miradas durante un baño de mar Marcelo Rodriguez

También está su novio desde hace un año, el economista Guillermo Freire con su hija. La complicidad de las imágenes deja a la vista lo consolidada que está la relación de Emilia con él, ya que se mueven como una familia ensamblada.

Escoltada por su pareja desde hace un año y medio, el economista Guillermo Freire, la modelo abraza a su hija, Gina, de 9 años Marcelo Rodriguez

ESTÁN EN LA LISTA

En Punta de Este, donde en 2021 se reencontraron y volvieron a apostar por su amor (ya habían salido en 2018), Calu Rivero y Aíto de la Rúa se muestran hoy como una pareja consolidada y comparten las mañanas de playa con sus hijos, Tao (2) y Bee (1), que los tienen fascinados, aunque también reservan un espacio para salir y divertirse sin los chicos.

Con su estilo siempre canchero, se la vio a Calu bajar a la playa en José Ignacio con su hija Bee Marcelo Rodriguez

La semana pasada, por ejemplo, después de cumplir en familia con su rutina playera, asistieron al almuerzo que cada principio de año organiza la interiorista Patricia “Negra” Torres en Almarvan, su increíble casa en Punta Piedras. Entre risas y confesiones, pasaron la tarde con Mecha Sarrabayrouse -hija de Susana Giménez-, la diseñadora Concepción Cochrane Blaquier y el relacionista público Gerard Confalonieri, entre otros, y disfrutaron del menú variado de la dueña de casa: milanesas, tartas, ensaladas frescas y pavlovas como postre.

La semana pasada, Aíto y Calu fueron al almuerzo organizado por la interiorista “Negra” Torres y compartieron confidencias con Mecha Sarrabayrouse, Concepción Cochrane Blaquier y Gerard Confalonieri

UN AMOR QUE SE CONSOLIDA

Sol, playa, algo de trabajo y mucho amor. Desde que aterrizó a fines de diciembre del año pasado en un vuelo privado en Punta del Este, los días de Carolina Pampita Ardohain (47) se leen en clave de celebración. Junto con ella no solo fueron Bautista (17), Beltrán (13), Benicio (11) -los tres hijos que tuvo con Benjamín Vicuña (47)- y Anita (4) –fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán-. También la acompaña el polista y empresario Martín Pepa (46).

Pampita y Martín Pepa, llegando a la casa que comparten en José Ignacio Foto: Marcelo Rodríguez

Instalados en la tranquilidad de José Ignacio, Pampita y su amor aprovechan para ir a la playa durante las tardes y, por las noches, se suman a programas divertidos junto con amigos. Las charlas cómplices durante el atardecer con el mar de fondo, los mimos en cada salida y los besos apasionados que se dan en las pistas de baile y que la modelo comparte con sus más de ocho millones de seguidores en sus historias de Instagram hablan a las claras de una felicidad que se consolida.

La pareja suma un nuevo verano en el Este Foto: Marcelo Rodríguez

Pampita, radiante como siempre Foto: Marcelo Rodríguez

UNA HISTORIA CON FINAL ABIERTO

Hasta no hace mucho tiempo atrás, Facundo Pieres (39) era uno de los solteros más codiciados. Después de su separación de Zaira Nara (37) tras tres años de relación, al polista de la Ellerstina-Chapaleufú se le atribuyeron varios romances. Sin embargo, en varias oportunidades, él descartó de plano todos y cada uno de ellos: “Sobre los rumores, mucho no puedo hacer”, aseguró él en el programa Puro Show (Eltrece), e insistió en que estaba atravesando un buen momento: “Se dijeron muchas cosas, pero no son ciertas (…). Estoy solo, tranquilo y pasándola bien; estoy disfrutando de mi familia y de mi deporte, que es lo que amo. Estoy a full con eso”.

Facundo Pieres, en la presentación de Indómita, la nueva colección de Anushka Elliot, en José Ignacio

Con el calor del verano, los rumores volvieron con fuerza. Y con el comienzo del 2026, es el nombre de Cecilia “Chechu” Bonelli (40) el que apareció con fuerza. Al igual que el polista, la modelo y periodista deportiva no tiene compromisos: el año pasado y tras diez años de matrimonio, anunció su divorcio de Darío Cvitanich (41), con quien tuvo a Lupe (12), Carmela (9) y Amelia (3), sus tres hijas. Por lo pronto, se sabe que, en Punta del Este, donde ambos coincidieron, no solo se los vio muy juntos en las playas de José Ignacio, sino que habrían tenido varias salidas por la noche.