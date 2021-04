Franky Dorignac: de Alberto Heguy a Adolfo Cambiaso, cómo recuerda y despide el ambiente del polo al ex back de 10 goles y ex presidente de la AAP

El ambiente del polo, en el que Francisco Dorignac se movió durante toda su vida, reaccionó sorprendido y conmovido por la muerte de quien a los 82 años se encontraba activo como presidente de Tortugas Country Club. Consternación por la pérdida de tres ex mandatarios de la Asociación Argentina de Polo en 15 días, profunda tristeza por la inesperada partida de Dorignac y halagos a su figura fueron una constante en las palabras de cracks de todos los tiempos y dirigentes del deporte.

Alberto Pedro Heguy fue uno de sus más grandes adversarios. Se cruzaron decenas de veces en finales importantes, por el clásico Coronel Suárez vs. Santa Ana, en el que, por sus posiciones, les tocaba marcarse mutuamente. “Lo lamento muchísimo, porque es gente que ha trabajado para el polo”, englobó el ex delantero a los tres recientemente fallecidos que lideraron la AAP: Marcos Uranga, Luis A. Lalor y el propio Dorignac. De Franky agregó: “Ganamos juntos dos intercolegiales [fueron alumnos del Champagnat] y Tortugas ’66. De a pie fuimos amigos siempre, y montados a caballo fuimos parejos, pero en el poder me ganó siempre. Lo digo un poco en chiste, porque cuando estuvo en el poder tuvimos grandes diferencias. Pero fuera de eso fuimos amigos. En casamientos y velorios estuvimos juntos. Y respeto mucho la capacidad que tuvo para tener poder y conservarlo; por algo lo llamaban «Cacique». Lo recuerdo con gran rivalidad en la parte directiva y yo fui resistente al poder, pero fuera de la cancha seguimos siendo amigos. Lamento mucho lo que pasó”, comentó Heguy a LA NACION desde La Pampa.

Alberto Pedro y Horacio Antonio Heguy con Francisco Emilio y Gastón Dorignac, campeones de la Copa Santa Paula representando al colegio Champagnat en los años cincuentas, en Palermo. Pasión y Gloria

Otro referente de aquel Suárez es Alfredo Harriott. “Me emocioné un poco”, dijo, evitando quebrarse. “Me apena muchísimo, porque le pasó lo peor que puede pasar en la vida y no habrá aguantado”, expresó el ex back, que cuando llamó a Dorignac hace pocos días para solidarizarse por la muerte de su hijo Emilio no pudo decirle muchas palabras: se le cortó la voz. Así fue parte del breve diálogo entre ambos: “«Disculpame, soy medio flojo para esto. Quería mandarte un abrazo», le dije. «Yo también», me contestó”. A la vez, el hermano menor de Juan Carlos Harriott (h.) recordó cómo era la cuestión entre Suárez y Santa Ana en las canchas: “Había una rivalidad importante; era todo a cara de perro. Él era un tipo valioso para su equipo, tenía mucha personalidad e influía muchísimo en sus compañeros. Y en el Partido del Siglo fuimos contrarios también. Se llenó Palermo, creo. Tiraron la bocha y qué exhibición ni qué nada”.

Daniel González fue uno de esos compañeros de Dorignac en Santa Ana. Junto a él logró la Triple Corona en 1973. “Jugamos al polo durante toda la vida, en contra y en favor. Un gran amigo. Es un momento espantoso. Había tenido la desgracia de perder a un hijo hacía poquitos días y eso, por supuesto, lo ha matado; estaba desesperado. Lamento tantísimo esto porque él estaba en muy buenas condiciones mentales y físicas y seguía jugando al polo. Le gustaba ganar como a nadie, pero nunca se quejaba si uno jugaba mal. Es un amigo de la vida, como pocos”, sostuvo el mendocino.

Que también lo halagó por su liderazgo: “Era un empresario impresionante, de una capacidad organizativa increíble. Ha legado al polo argentino grandes cosas, como las cuatro canchas en el predio de Pilar; me gustaría que a esas canchas las nombraran «Franky Dorignac». Él recompuso las relaciones [polísticas] con los ingleses luego del conflicto de las Malvinas. Ha sido un personaje importantísimo para el desarrollo del polo”, agregó. González se proclama autor de uno de los apodos del el ex back: “Todo el mundo le dice «Cacique», y a ese sobrenombre se lo puse yo cuando empecé a jugar con él y vi cómo se desenvolvía en su vida; siempre tenía posturas de cacique. Todo el mundo lo llama así, hasta en el diario sale «Cacique»”.

“Adiós a mi querido Cacique”, eligió como frase final de su mensaje para LA NACION el mexicano Guillermo Gracida, que compartió Santa Ana con Franky en 1982, el año de la última conquista de Palermo por el back. “Fue una persona de gran personalidad, gran presencia, inteligencia sublime y corazón de oro. Como jugador estuvo entre los mejores de todos los tiempos. Como presidente fue incansable y muy dedicado, siempre pensando en el bien de las personas de las que él era responsable. Fue el mejor amigo de mi vida junto a Gastón [Dorignac, su hermano]. Para mí, unos maestros completos y apasionados del deporte”, escribió Memo. El mayor de los Gracida, cuyo hermano Carlos murió en 2014 por un accidente polístico, exaltó aun más la figura del ex back. “Jugaba con calidad, fortaleza, corazón y amor por la camiseta de Santa Ana. Y fue una persona sabia, llena de buenos consejos y cálidos recuerdos en los momentos difíciles. Se lo recordará siempre con mucho cariño y siguiendo el legado que nos dejó a sus familiares y amigos. Para mí, con la ida de Franky se terminó una época de oro de nuestro deporte”, lo ponderó el mexicano.

El mexicano Guillermo "Memo" Gracida fue compañero de Dorignac en Santa Ana en 1982 y ganaron el Abierto de Palermo; "fue el mejor amigo de mi vida", dice de Franky. facebook

Otro compañero de éxitos de Dorignac en los setentas y los ochentas es Héctor “Cacho” Merlos. “Era un gran tipo, un gran amigo. Ha luchado mucho y trabajado mucho. Era un gran jugador, un tremendo compañero y muy oportuno en sus comentarios, que eran muy graciosos. Siempre el polo de alto handicap es muy difícil de organizar por los intereses políticos, y supo manejarlos muy bien. Era un tipo muy querido en el polo; como dirigente eso no es fácil”, destacó el ex delantero de Santa Ana.

La alineación de Santa Ana, triplecoronado en 1973, del 4 al 1: Francisco Dorignac, Daniel González, Héctor "Cacho" Merlos y Gastón Dorignac. Archivo

Su hijo Sebastián, partícipe en la Triple Corona hasta 2018, apareció desbordado por la emoción. “Nuestras familias son muy amigas. La relación de mi viejo con Franky era de amistad de muchos años. Como jugador Franky era un fenómeno, un 10 goles en todos lados de una presencia impresionante. Intentaba ganar pero pasándola bien. Y como dirigente le hizo muy bien al polo. Se lo recordará como un tipo que hizo mucho más para el resto que para él mismo. Compró las últimas cuatro canchas y dio un impulso enorme al polo del interior, que es donde se forjan todos los jugadores, pensando siempre en que el polo de Buenos Aires, el de alto handicap, saliera lo mejor posible”, destacó Sebastián.

Todos destacan la dedicación que Francisco Dorignac puso al servicio del polo como directivo. Archivo

De los jugadores actuales el mayor elogio provino de Facundo Pieres. “Creo que fue el máximo representante que tuvo el polo. Fue presidente de la AAP muchos años y muchas veces, siempre queriendo lo mejor para el deporte. La familia Dorignac está totalmente relacionada con el polo; eso habla del amor que él sentía por nuestro deporte”, subrayó el capitán de Ellerstina.

Otra estrella, Adolfo Cambiaso, sintió fuerte el impacto emocional. Cuatro o cinco días antes le había enviado un mensaje por el deceso de Emilio, uno de los cuatro hijos de Franky, que le respondió. “¿La verdad? Muy triste. Ha sido un gran dirigente, le ha hecho muy bien al polo. Se va a extrañarlo. Era un gran tipo, al que en el polo querían mucho. Vaya mi cariño hacia la familia”, manifestó el líder de La Dolfina.

Francisco Dorignac y el primer ministro de Francia, François Fillon, en diciembre de 2007 en Palermo; veinte años antes, desde la presidencia de la Asociación Argentina de Polo el directivo había propiciado la restauración del vínculo deportivo con Reino Unido luego de la guerra de Malvinas. Archivo

También multicampeón del Argentino Abierto y aún activo en la Triple Corona, Mariano Aguerre aportó su visión de Dorignac. Con la perspectiva de sus 51 años. “Él siempre le dio mucha bola a su amado Tortugas, y en los momentos en que tuvo que hacer cambios para que el club siguiera siendo parte de la Triple Corona, los hizo y fueron su prioridad. Dejó una marca muy profunda y un legado inolvidable para el polo. Vivió para este deporte. Lo vi poco jugar; tengo un vago recuerdo de cuando jugó la final de Palermo ’82 y ganó. Los videos que hay muestran la calidad de jugador que tenía”, apuntó el zurdo de 25 de Mayo. Y dejó una reflexión sobre los tres ex presidentes de la AAP que partieron en medio mes: “Fueron iconos de la Asociación. Si me preguntás cómo quiero irme, te diría que como se fueron ellos: siendo bien recordado, dejando un legado importante en el deporte amado. No sé si habrá alguna persona que pueda decir algo malo de ellos. Y en la Argentina ser dirigente durante tantos años habiendo muy poca gente a uno pueda cuestionarlo es como para sacarse el sombrero”.

Como su padre, Eduardo Heguy mantuvo cuando jugador de alto handicap algunas rispideces con el Dorignac directivo, pero en estas horas, pasado el tiempo, no tuvo más que elogios a su colega de puesto (back). “Es una leyenda de nuestro deporte. De los mejores jugadores, y una persona muy influyente y respetada. Lo copié en alguna cosa de chico; me tocó jugar contra él en los últimos años de su carrera. Ha hecho mucho por el polo. Le tocó vivir momentos muy duros en estos últimos años”, manifestó Ruso, que había recibido mensajes de Franky por la salud de Pedro Heguy, su hijo de 11 años seriamente accidentado en febrero y aún en recuperación. Eduardo le escribió para darle sus condolencias por Emilio en la mañana de este sábado y Dorignac llegó a leer el mensaje, muy poco tiempo antes del paro cardíaco letal.

Dorignac defendió al predio de Palermo de "ideas raras privadas", destacó Luis E. Lalor, presidente de la Asociación Argentina de Polo entre las últimas dos gestiones de Franky; se temía que se expropiara una parte del Campo Argentino para construir edificios en torre. Gobierno de la Ciudad

Luis Eduardo Lalor, hijo del fallecido Luis Alberto, también fue presidente de la Asociación Argentina de Polo. El sucesor de Dorignac tras su segunda etapa, 2005-2009, elegido por el propio Franky como continuador de la tarea. “Había hablado con él el lunes después de la muerte de su hijo y la de mi padre. Le pedí que no viniera al entierro; era muy amigo de mi padre”, reveló Lalor. Que debe buena parte de su carrera a Francisco Dorignac. “Fue el que me enseñó a jugar al polo. Gané mi primera copa con él cuando tenía 12 años, jugué la primera vez en Palermo con él y ganamos la Copa Provincia cuando tenía 14 años. Después fue contrincante mío en Suárez-Santa Ana, y yo perdí el Abierto contra él”, recordó Lalor, que también fue antecesor de una presidencia de Dorignac en la AAP, la última (2013-2017).

“Como dirigente fue único. Era un líder. Le decían «Cacique» y tenía bien ganado el sobrenombre. Él me puso en la Asociación. Tenía un carisma importante: podía encarar a cualquiera, amigo o no, y lo convencía de algo de lo que él estaba convencido. Se sentaba a una mesa y era quien manejaba el dialogo y la alegría de la mesa”, lo describió el ex polista de Pilarchico. “Su gran legado será haber agregado cuatro canchas al predio de Pilar y defendido muchas veces Palermo de ideas raras privadas en contra del polo. Era un amante del polo, de la dirigencia y de su familia. Podía ser mi padre, pero yo era muy amigo de él”, se explayó Lalor.

Francisco Dorignac, recientemente elegido presidente de la AAP por segunda vez, en 2005, acompañado por sus colaboradores César Badini, Ramón Franco, Horacio Fernández Llorente y Luciano Garciarena.

No tenía un vínculo igual el actual presidente de la Asociación, Eduardo Novillo Astrada (h.), que sucedió al último período de Dorignac y está por concluir el propio. Pero aun en sus disidencias, el hombre del club La Aguada rescató varias virtudes de su predecesor: “Fue el único que tuvo tres mandatos. Creo que eso ya dice todo. Estuvo dedicado toda su vida a la dirigencia, tanto en el club Tortugas como en la Asociación. Dejó su huella, porque puso un estándar de lo que tiene que ser un dirigente y el tiempo que hay que dedicarle al puesto”.

Novillo Astrada, que supo hacer del propio country Tortugas su hogar pero se enrola en otra vertiente política en el polo, valoró una enseñanza tácita de su opositor Dorignac. “Supo un tener manejo político y diplomático de la Asociación de Polo que, por lo menos a mí, me ayudó a entender muchas cosas del día por día de la Asociación. Yo no compartía muchas de sus visiones y sus formas, pero hoy en día, estando en ese puesto, entiendo que a veces hay que tomar decisiones que no dejan contentos a todos, y que no se puede pensar tanto en lo que dicen los demás, sino tener la convicción de que uno hace lo mejor para el bien del polo y de la Asociación”, subrayó el mayor de los hermanos deportivamente criados en Open Door.

Si nada imprevisto ocurriere, Novillo Astrada será relevado al frente de la AAP en mayo por el hoy vicepresidente, Delfín Uranga, hijo de Marcos, el primero de los tres ex mandatarios de la entidad perecidos este mes. “Su vida entera fue el polo, al que le dedicó todo. Que es paz descanse después de tanto dar”, manifestó sobre Franky.

También desde el ámbito político hubo una expresión sobre el deceso del ex dirigente. Las cuatro décadas al frente de Tortugas hicieron de Dorignac un actor importante en el partido de Pilar, en el que se encuentra el club de campo de la ruta Panamericana. El intendente de esa jurisdicción, Federico Achával, que lleva algo más de un año en la función, enunció para LA NACION: “Conocí a Franky Dorignac como presidente de Tortugas Country Club. Era un fanático de su club y lo representaba cabalmente. Un hombre siempre dispuesto al diálogo y a la búsqueda de consensos. Acompaño a sus familiares y amigos en este difícil momento”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Francisco Dorignac con quien compartimos la concreción de muchos proyectos desde la Secretaría de Educación de Pilar. Acompaño a su familia y afectos en este doloroso momento. pic.twitter.com/d1lu9se9M1 — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) April 24, 2021

Además, la diputada nacional Marcela Campagnoli, que concurrió a la final del Abierto de Tortugas de 2019, tuvo unas palabras para con el dirigente por el que se oficiará este domingo a las 12 una misa en el propio country: “Compartimos la concreción de muchos proyectos desde la Secretaría de Educación de Pilar”, destacó la legisladora en un tuit.