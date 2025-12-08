La Aguada se tomó revancha, selló un repechaje épico y ascendió a la Triple Corona 2026

La Aguada cerró un repechaje inolvidable con un triunfo dramático por 13-12 sobre La Zeta-Kazak, en un partido cargado de nervios y ansiedad dentro y fuera del campo, mientras desde los palenques y las tribunas se mezclaban gritos, silbidos y reclamos ante cada jugada discutida. En un ambiente tenso, por lo que se disputaba, y con apoyo constante, el histórico pero renovado equipo, que estuvo acompañado por un numeroso grupo de hinchas, llegó dispuesto a sostener su identidad.

No fue un simple partido preliminar en la antesala del plato fuerte con la final del Campeonato Argentino Abierto. Y de hecho, fue un acierto haberlo disputado el mismo día. En consecuencia, el marco estuvo a la altura de la instancia, con aficionados de todo el mundo que ya estaban en Buenos Aires para la definición en la cancha 1 y no quisieron perderse un repechaje con dos campeones de Palermo: David Stirling y Nicolás Pieres. Se configuró además un encuentro por demás internacional, con jugadores de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil y festejos en distintos idiomas que reflejaron el carácter global del evento.

Para los de Open Door, el partido tuvo altibajos, con tramos de incertidumbre, pero apareció una reacción a tiempo que les permitió tomarse revancha de la final de la clasificación ante este mismo rival y cerrar un año soñado, metiéndose en la Triple Corona 2026. Tras un buen comienzo, La Aguada se vio en aprietos, pero se despertó a tiempo y se hizo cargo de la instancia para conseguir el objetivo. Se apoyó en un equipo que encontró la química durante la temporada. Pedrinho Zacharias estuvo a la altura de la exigencia y fue acompañado por Facundo Cruz Llosa, Kristos Magrini y Felipe Vercellino.

La definición fue de película, ya que el repechaje adquirió tintes de una final. “¡Vamos La Aguada!”, retumbó desde los palenques, y esa arenga pareció convertirse en empuje. Lorenzo Chavanne, con un penal, logró igualar el juego y quedaba una última jugada. Todo dependió de ese throw-in que capturó Facundo Cruz Llosa para escaparse hacia los palos más cercanos a la cancha 1 y marcar un gol que desató la euforia de La Aguada.

La celebración estuvo a la altura del momento. Vercellino, el chileno que en una entrevista para LA NACION había declarado que era hincha de La Aguada y que soñaba jugar y ganar con esta camiseta, soltó la yegua y se arrojó de cabeza a la tribuna, desatando un festejo que reflejó la magnitud de la gesta. Así, la organización cerró un año soñado, con carácter, emoción y un triunfo que vuelve a agrandar su leyenda.

“No lo podemos creer. La verdad es que ellos son un equipazo y se merecen también estar en la Triple Corona. Es un poco injusto, pero esta vez se nos dio a nosotros. Hoy salimos con muchas ganas, con muy buena onda, inclusive en los momentos malos”, expresó Facundo Llosa, héroe del final con un gol dorado que los depositó en la elite para el año que viene. “Vengo de muy abajo, la vengo luchando, no hace mucho que arranqué a jugar este polo y la verdad es que no lo puedo creer. Es un sueño”, cerró, emocionado y feliz.

