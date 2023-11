escuchar

No tiene la valoración perfecta, pero es un Dream Team. En el estreno del Argentino Abierto, La Natividad enseñó que no presentar una formación de 40 goles resulte un impedimento para ensayar un juego de altísimo vuelo y eficaz. Con el impulso del título en Tortugas, el primero del calendario, y una actuación aceitada de conjunto desarticuló a La Irenita con un contundente 22 a 7 en la cuarta fecha en Palermo, la segunda de la Zona B. Un debut que tuvo solo en pequeños pasajes del partido equivalencias y que demostró el poder de fuego de la organización de Cañuelas: Facundo Pieres y Camilo Castagnola convirtieron nueve goles cada uno, como si desarrollaran una pulseada interna para coronarse, al final del recorrido, en los artilleros de la aventura 130 que cumple el certamen que reúne a los mejores polistas del planeta.

Barto Castagnola, un back dominante y con una pegada imponente; mira su hermano Jeta y sufren Facundo y Tomás Fernández Llorente Christian Grosso - LA NACIÓN

Dos años atrás, después de la primera consagración en un torneo de la Triple Corona, La Natividad sufrió un traspié del que tomó nota y lo aplica a rajatabla. El equipo festejó en Hurlingham y en el debut palermitano se midió con Chapaleufú, que reaparecía después de tres temporadas: la caída 17 a 16 marcó al conjunto, que finalmente ganó el título.

Pero la enseñanza fue para el futuro y sobre cómo encarar el primer encuentro: en 2022 demolió 23 a 12 a La Irenita III y esta temporada no se guardó caballos para el primer chukker. El cuarteto distribuyó a sus mejores ejemplares en el inicio para marcar el rumbo en el juego y en el tablero: el despegue llegó a partir del segundo parcial, con un resultado de 5-0 -7-1 en el global-, que fue una cifra irremontable para el rival. “El primer partido es difícil después de ser campeón, pero creo que hicimos un buen juego. Tenemos mucho para mejorar: hay tres partidos más en la zona para buscar funcionamiento y ritmo”, comentó Facundo Pieres, que dejó Ellerstina, después de 20 años, para renovar el protagonismo que la Z perdió en el último tiempo frente a La Dolfina y La Natividad.

El compacto de la victoria de La Natividad

“Borrón y cuenta nueva”, la frase con la que Alberto Pepe Heguy intentó motivar a la alineación de La Irenita. Al final del juego, el coach fue terminante con el diagnóstico: “El resultado es lógico cuando enfrente tenés a un equipazo. En los ratos malos nos metieron muchos goles. Contra estos equipos hay que hacer el mejor partido posible, pero este equipo en la cancha N°1 de Palermo no es ganable”. El impecable estado del campo, los conocedores sostienen que pocas veces se lo vio tan saludable y cuidado, después de un completo resembrado, alentó a la perfección con la que intenta deslumbrar La Natividad, que tiene en la pegada del back Barto Castagnola la capacidad para jugar con corridas de largo aliento, pero también la sutileza para armar combinaciones a partir del taqueo y los pases de Pablo Mac Donough –fue el protagonista del comienzo del partido con un gol en contra, uno para su equipo y una infracción- que aprovechan Jeta Castagnola y Facundo Pieres.

Pablo Mac Donough le roba la bocha a Isidro Strada; La Natividad apabulló en el segundo chukker a La Irenita para marcar la diferencia en el juego y el tablero Christian Grosso - LA NACIÓN

“Jugamos bastante bien, aunque nos desconcentramos un poquito cuando sacamos la diferencia y con algún reclamo a los jueces. Movimos mejor la pelota que en Tortugas e individualmente me siento muy cómodo con el equipo: me encanta el día a día, estoy feliz”, explicó Pieres, que arrancó el torneo con 600 goles y enseñó una perfecta combinación con Camilo Castagnola (h.) para repartirse los roles. Aunque es un N°1, delantero, Facundo desanduvo en Ellerstina varios torneos actuando como N°2, un armador ofensivo y con goleo. Ese intercambio con Jeta resultó natural y los dividendos los cobra La Natividad, que no desaceleró ni aún al entrar el octavo chukker, con 12 goles de diferencia (19-7).

Después de una merma entre el desenlace del cuarto parcial y el quinto, la maquinaria verde y blanca se reseteó y no tuvo contemplaciones. “Este chukker lo jugamos bien, pero sigamos con la misma intensidad”, se escuchó a Lolo Castagnola, que motiva y lanza conceptos. El coach es Ignacio Nacho Novillo Astrada, que con una frase distinguió su función: “No sé si siento que dirijo un equipo. Tengo que hacer que cuatro flacos que juegan muy bien lo hagan muy bien en equipo”.

Atrás quedó el debut con La Irenita y el domingo, en la cancha N°2 de Palermo, será el turno de El Overo, que viene de la clasificación –es el equipo de menos goles, 28- y ayer perdió 18-13 ante La Ensenada, vencedor en los dos encuentros de la zona y que ahora tendrá que revalidar credenciales con los mejores: La Natividad y Ellerstina. “Venir a Palermo siempre es especial y ni hablar de la cancha N°1″, se pronunció Jeta, que observará el debut de La Dolfina, el restante favorito, con La Hache Cría y Polo. Los candidatos salen al ruedo y visten de gala al mejor polo del mundo.

Síntesis de La Natividad vs. La Irenita

La Natividad (22): Facundo Pieres, 9; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10 y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 39.

La Irenita (7): Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Matías Torres Zavaleta, 8 e Isidro Strada, 8. Total: 32.

Progresión: La Natividad, 2-1; 7-1; 9-2; 10-3; 12-5; 15-6; 19-7 y 22-7.

Goles de La Natividad: F. Pieres, 9 (3 de penal); C. Castagnola, 9 (2, de penal); P. Mac Donough, 3; B. Castagnola (h.), 1.

De La Irenita: F. Fernández Llorente, 3; I. Strada, 3 (2 de penal).

Incidencia: P. Mac Donough convirtió un gol en contra en el primer chukker.

Jueces: Matías Baibiene y Hernán Tasso. Árbitro: José I. Araya.

Cancha: N°1 de Palermo.

Síntesis de La Ensenada vs. El Overo

La Ensenada (18): Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan M. Zubía, 9 y Jerónimo del Carril, 8. Total: 35.

El Overo (13): Lucas Monteverde (n.), 7 (4); Victorino Ruiz Jorba, 7 (4); Cruz Heguy, 7 (4, tres de penal), y Teodoro Lacau. 7 (1). Total: 28.

Progresión: La Ensenada, 4-2, 5-2, 8-3, 12-4, 13-6, 14-10, 17-10 y 18-13.

Goles de La Ensenada: J. Britos (h.), 6 (3 de penal y uno de Penal 1); Bigatti, 3; Zubía, 5, y Del Carril, 4 (uno de penal). De El Overo: L. Monteverde (n.), 4; V. Ruiz Jorba, 4; C. Heguy, 4 (3 de penal), y Lacau, 1.

Jueces: Gonzalo López Vargas y Martín Aguerre. Árbitro: Rafael Silva.

Cancha: Nº2 de Palermo.

El compacto del triunfo de La Ensenada

La Dolfina sale al ruedo

El último campeón de Palermo y candidato a la corona, junto a La Natividad, debutará ante La Hache Cría y Polo. Adolfo Cambiaso igualará la marca de 31 presencias de Eduardo y Alberto Pepe Heguy. Antes, desde las 14, se medirán Cría La Dolfina vs. La Esquina, que proviene de la clasificación.

Las formaciones de La Dolfina vs. La Hache Cría y Polo

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling (h.), 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10 y Juan M. Nero, 10. Total: 40.

La Hache Cría y Polo: Rufino Bensadón, 8; Carlos M. Ulloa, 7; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Jueces: Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro: José I. Araya.

Hora: 16.30.

Cancha: Nº 1 de Palermo.

TV: Star+.

Las formaciones de Cría La Dolfina vs. La Esquina

Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h.), 9; Tomás Panelo, 9; Diego Cavanagh, 8 o Benjamín Panelo, 7 y Alejo Taranco, 9. Total: 35/34.

La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña, 6; Cristian Laprida (h.), 8; Lucas James, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 29.

Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Rafael Silva. Árbitro: Federico Martelli.

Hora: 14.

Cancha: N° 2 de Palermo.

TV: Star+.