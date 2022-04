Mundial de polo femenino: con una goleada al invicto Italia, la Argentina es finalista en Palermo

“Vamos, vamooos, Argentinaaa, vamos, vamooos, a ganaaar...”. El entrenador Milo Fernández Araujo, un peso pesado del polo, y todas las suplentes saltaban abrazados, festejando. Quedaban unos segundos, pero un 7 a 0,5 en el resultado no daba lugar a remontada de Italia. La Argentina llegaba a la final del primer Mundial de polo femenino, y en seguida un festejo poco menos que futbolero de cientos de personas en las tribunas acompañó el campanazo final.

Así se vivió la segunda semifinal del torneo que se desarrolla en la cancha 2 de Palermo. Para las protagonistas, es un torneazo, un paso enorme en su deporte. Para los espectadores, nuevos en la mayoría de los casos, una curiosidad, un disfrute y una forma de apoyar a las chicas que crecen. Y para la organización, un éxito de concurrencia y de difusión, más allá de alguna cuestión deportiva por corregir.

El seleccionado argentino, que no por ser argentino ni local es ampliamente favorito en el deporte que su país domina ampliamente, definirá el Mundial este sábado, contra Estados Unidos, que en el partido anterior y en el mismo escenario superó a Inglaterra, con corto margen: 4 a 3. Anfitrionas y norteamericanas jugarán la final por la Copa de Oro apenas después de que las italianas y inglesas diriman el tercer puesto, por la Copa de Plata.

El equipo dirigido por Fernández Araujo, ex 10 de handicap, tricampeón del Argentino Abierto como jugador y director técnico del La Dolfina supercampeón de los últimos nueve años, fue enormemente superior a Italia. Impensadamente superior. De hecho, apenas medio gol de ventaja le entregó, por la diferencia de handicaps (16 contra 15). Y las azzurre eran las únicas que habían ganado sus dos partidos en el campeonato. La distancia se notó no sólo en el tablero, sino también en la cancha: las polistas de celeste y blanco mantuvieron contra su arco a las adversarias en la mayoría del tiempo. Las europeas llegaron mayormente con algunas escapadas, más que con jugadas elaboradas. Las argentinas no se las permitieron.

Milo no es un tipo superefusivo. Vive más las cosas por dentro, y a sus 55 años está más para organizar que para hacer de hincha. Por eso sorprendió verlo saltar con las suplentes, gritando como uno más, mientras las titulares todavía batallaban en la cancha. “Esperaba un partido parejo. Sé que tengo el mejor equipo. Lo sé, porque venimos desde hace 45 días trabajando. No tuvimos tanta suerte en el sorteo de los caballos, pero mirá: con actitud, ahí está”, contó a LA NACION. No se suele verlo así cuando dirige al La Dolfina de Adolfo Cambiaso y compañía, el mejor equipo del polo en la última década, tal vez de la historia. Esa ebullición que mostró en la cancha 2 este jueves rara vez aparece en una de las finales grandes en la 1. “¡No! La Dolfina es más fácil”, rió con ganas, feliz.

El ex número 3 de Indios Chapaleufú II es papá de dos jugadoras, y de las buenas. Pero Candelaria (9) y Milagros (7) no están en el Mundial, porque les queda chico –el límite de handicaps es de 16 por equipo–. Eso no quita que su papá su involucre, una vez más, en pro del polo.

De sus dirigidas, la mejor es Camilia Lavinia, una polistas de... 16 años. La de mayor valorización del plantel (6 goles de handicap femenino) y la más destacada frente a Italia, con mucho contacto con la bocha, tres tantos de pelota viva y dos de penal, buena pegada y un córner que por poco no terminó entre los mimbres. Algo difícil en este nivel, porque la bocha está a 60 yardas de la línea de fondo y al sesgo del arco. “Es una gran felicidad. Hay dos argentinas del otro lado, y sabíamos que jugaban muy bien. Fue intenso el partido”, contó la número 3, aludiendo a Maitena Marré y Camila Rossi, las compatriotas que, nacionalizadas italianas, defendieron la bandera tricolor y fueron visitantes en su propia tierra.

Lavinia juega en Capilla del Señor, con sus hermanas. Le quedan dos de secundario, y no sabe qué va a ser académicamente de su vida, pero sí tiene claro qué quiere hacer en lo deportivo. “Voy a querer dedicarme a esto, pero algo voy a tener que estudiar. Todavía no sé qué, pero me quedan dos años para pensar. Algo voy a hacer...”, contó con la frescura de la alegría adolescente, rodeada por un gentío que quería saludarla y felicitarla. “Éste es el festejo más grande hasta ahora, porque llegamos a la final. Pero ojalá el sábado haya más festejo todavía”, deseó Camila.

Más allá de ganadoras y perdedoras, se respira eso en el certamen: alegría. Jugadoras contentas –más, las que vencen, por supuesto, pero todas–, público alegre en las tribunas –con temperatura y sol al tono–, un entorno bien presentado. Lo único que parece estar en el debe es la calidad de los caballos, señalada por varios equipos, conseguidos por la organización y provistos a cada plantel de la forma más pareja posible. Un factor por corregir.

El primer Mundial de polo de mujeres tiene finalistas. Y ya antes de su definición, un balance a priori superavitario.

Síntesis de Argentina vs. Italia

Argentina: Agustina Imaz, 4; Azucena Uranga, 5; Catalina Lavinia, 6, y Paulina Vasquetto, 1. Total: 16.

Agustina Imaz, 4; Azucena Uranga, 5; Catalina Lavinia, 6, y Paulina Vasquetto, 1. Total: 16. Italia: Ginevra Visconti, 1; Alice Coria, 3; Maitena Marré, 6, y Camila Rossi, 5. Total: 15.

Ginevra Visconti, 1; Alice Coria, 3; Maitena Marré, 6, y Camila Rossi, 5. Total: 15. Progresión: Argentina (0 a 0,5), 2 a 0,5, 4 a 0,5, 4 a 0,5, 4 a 0,5 y 7 a 0,5.

Argentina (0 a 0,5), 2 a 0,5, 4 a 0,5, 4 a 0,5, 4 a 0,5 y 7 a 0,5. Goleadoras: Imaz, 1; Lavinia, 5 (2 de penal), y Vasquetto, 1.

Imaz, 1; Lavinia, 5 (2 de penal), y Vasquetto, 1. Jueces: Martín Aguerre y Rafael Silva. Árbitro: Martín Haurie.

Martín Aguerre y Rafael Silva. Martín Haurie. Cancha: número 2 de Palermo.

