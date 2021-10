Otro mapa deportivo, organización, Dorignac: qué trae de diferente este Abierto de Tortugas de polo que inicia la Triple Corona

“Lindo ver las copitas atrás. Espero tocar alguna este año”.

La Emilio de Anchorena, The Championship Cup y The Ayrshire Cup estaban a su espalda en la cancha 1 de Palermo. En 17 temporadas de alto handicap, Juan Martín Nero levantó varias veces cada una, y casi monopolizó la del medio, la más grande e importante, la del Campeonato Argentino Abierto. Pero empieza otra Triple Corona y el back no sabe si conquistará alguna de ellas.

Un poco por humildad, otro tanto por incertidumbre real, el trenquelauquense no sabe si será campeón de alguno de los tres torneos. Nadie lo sabe, en rigor, porque la que comenzará este martes, con los cuartos de final del Abierto de Tortugas, es la tríada más pareja entre los mejores en varios años. Ya no está como era La Dolfina, ese equipazo en el que Nero se apoderó ocho veces seguidas del Abierto de Palermo, y entonces el juego se abre. Para varios. El back ahora es miembro de RS Murus Sanctus, que intentará entrometerse entre Ellerstina y el conjunto de Adolfo Cambiaso, dominadores de la elite del polo desde hace quince años.

Cada presidente con "su" copa: Jorge Eduardo Anzorreguy, de Tortugas, con la Emilio de Anchorena; Delfín Uranga, de la Asociación Argentina de Polo, con The Championship Cup, y Fernando Kelly, con The Ayrshire Cup. LA NACION/Fabián Marelli

Tortugas pondrá en marcha esta tarde una Triple Corona algo diferente también porque la Asociación Argentina de Polo (AAP) tomó parcialmente la organización conjunta de los tres certámenes mayores. Se ocupa de la comercialización –aunque con patrocinadores por certamen, no por la serie completa– y de las canchas, que en las últimas temporadas tuvieron problemas en los tres abiertos. Tortugas, de hecho, comenzará en el predio de Pilar de la AAP, que recibirá en dos días consecutivos los cuartos de final. A las 13.30 de este martes, Ellerstina, defensor del cetro, y Alegría, el conjunto más débil de los ocho en cuanto a handicap, abrirán el fuego. A las 16, La Natividad, el cuarto en discordia entre los poderosos, tendrá un primer examen de cuidado, frente a La Ensenada, que con una formación parecida (tres de los cuatro jugadores) viene de lograr el Abierto de Jockey, antesala de la unidad Tortugas-Hurlingham-Argentino.

Juan Martín Nero pasó de La Dolfina a Murus Sanctus. LA NACION/Fabián Marelli

“Va a ser mucho más difícil. Venimos de 10 años muy lindos en La Dolfina, pero tenemos distintas motivaciones en un buen equipo. Deberíamos funcionar”, comentó Nero en la presentación de la Triple Corona, realizada en el Campo Argentino de Polo. Su salida de aquel intratable La Dolfina hacia Murus Sanctus, con Pablo Mac Donough, cambió el mapa: hay más potenciales campeones. “Está bueno para el polo, para la gente que venga a verlo. Va a haber partidos muy buenos. También los equipos de abajo están bastante fuertes. Viene una temporada linda”, avizoró Nero. Que en Tortugas no compartirá la cancha con uno de los titulares de Murus Sanctus: Facundo Sola se lastimó un codo y no participará. Cristián “Magoo” Laprida tomará su lugar, y en vez de 39, el cuarteto presentará 38 goles de valorización.

Pablo Pieres (de negro), Gonzalo Pieres (h., de gris) y Nero (derecha), en la presentación de la Triple Corona, en Palermo. LA NACION/Fabián Marelli

“Están más divididas las chances. En un momento éramos dos, tres equipos. Hoy ya somos cuatro los que pueden ganar”, confirmó Gonzalo Pieres (h.), parte de un Ellerstina que en el atípico 2020 quedó a un chukker de hacer el cartón lleno: campeón de los primeros dos certámenes, entró 8-7 arriba al último período de la final en el Campo Argentino de Polo. “Estoy ansioso. Todo el año esperando esto. Tenemos las mismas expectativas pero cada vez más ganas. El objetivo es ganar Palermo”, apuntó el número 3. Que agregó: “La idea es usar Tortugas y Hurlingham para llegar al 100% a lo que queremos. No está La Dolfina, que en los últimos ocho, diez años era casi imbatible en Palermo. Tenemos que aprovechar eso y ser nosotros el equipo que domine”.

A los 38 años, Gonzalo Pieres (h.) empieza su 21ª temporada como titular en Ellerstina. LA NACION/Fabián Marelli

En rigor, La Dolfina está, claro. Pero con otra alineación. Buena, muy buena, pero no imponente. Adolfo Cambiaso eligió a Diego Cavanagh y Francisco Elizalde para sustituir a Nero y Mac Donough y el conjunto de Cañuelas deja de tener los 40 tantos de handicap que ostentaba desde fines de 2011. Por primera vez en mucho tiempo, no es el principal favorito.

"Poroto" y Adolfo Cambiaso ahora serán adversarios: este miércoles se enfrentarán en La Dolfina-Brava vs. La Dolfina, el último de los cuartos de final del Abierto de Tortugas. Sergio Llamera - Archivo

Y ahora está más cerca en poderío La Natividad, que a los siempre ascendentes hermanos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola suma la confianza que dan los logros de este año de un Pablo Pieres muy exitoso en las temporadas de Estados Unidos e Inglaterra. “Fue uno de mis mejores años afuera. Estoy contento, comprando caballos, queriendo mejorar. Más motivado que nunca. Y está bueno para mis compañeros verme confiado y seguro como capitán, en un buen nivel. Están contentos con mi año y me doy cuenta y eso me gusta. Creo que va a hacerle bien a La Natividad. Ahora nos conocemos más, tenemos más confianza, y creo que creo que este año vamos a jugar un poco mejor que el año pasado”, estimó Polito.

Pablo Pieres obtuvo la Copa de la Reina en Inglaterra; eso le da confianza para la temporada argentina, en la que cumplirá su segundo año en La Natividad. LA NACION/Fabián Marelli

El 3 de La Natividad es uno de los que más se entusiasman con el nuevo panorama deportivo. “El equipo imbatible de La Dolfina se separó. Estamos todos contentos... Los jugadores, los de afuera... Todo el mundo, porque va a estar mucho más divertido. Eso nos da ilusión a todos: a nosotros, a los equipos más chicos... Creo que va a ser de los mejores Palermo en muchos años. Espero que las canchas estén buenas. Si mejoran, puede estar bueno. Va a ser un año lindo”, se esperanzó.

Claro que hay algunos de abajo a los que no llega el derrame de arriba. Por más abierto que esté el escenario en la cúspide, La Ensenada, La Dolfina-Brava, La Irenita y Alegría no tienen chances reales de apoderarse de alguno de los tres campeonatos. Tortugas les dará la oportunidad de levantar un trofeo, porque la rueda de perdedores (entre los derrotados en los cuartos de final) tendrá la copa subsidiaria Sarmiento al final del camino. “Estoy muy feliz de jugar el Abierto otra vez. No es fácil jugar el Abierto”, valoró Frederick Mannix, el canadiense que en 2013 (Palermo) y 2017 (Hurlingham) se dio el gusto de protagonizar dos fines de Triple Corona. Luego, su Alegría se desarmó, y ahora acá está el back, de regreso en el ruedo. “¿Expectativas? Tenemos 28 goles, el menor handicap de todos, pero es posible ganar tres o cuatro partidos en la temporada. Es un objetivo claro para nosotros”, planteó.

El canadiense Frederick Mannix retorna a la elite del polo; Alegría disputó por última vez la Triple Corona en 2018. LA NACION/Fabián Marelli

El primer certamen de la Triple Corona será diferente por ese contexto deportivo. También, por la organización compartida con la AAP. Y quizás aun más porque será el primer Abierto de Tortugas en 41 años sin Francisco Dorignac como presidente del club y organizador. Franky murió en abril. Sin él, Tortugas será como un poco menos Tortugas.

Las formaciones para el Abierto de Tortugas

Ellerstina es el campeón en el Abierto de Tortugas, con Nicolás y Gonzalo (h.) Pieres, Hilario Ulloa y Facundo Pieres; la Z y La Natividad son los únicos equipos de la Triple Corona que no modificaron sus alineaciones para esta temporada. Sergio Llamera

El programa

Cuartos de final

Martes 5/10

13.30 Ellerstina vs. Alegría (predio de Pilar de la AAP, cancha 4) P1

16 La Natividad vs. La Ensenada (predio de Pilar de la AAP, cancha 1) P2

Miércoles 6/10

13.30 Murus Sanctus vs. La Irenita (predio de Pilar de la AAP, cancha 6) P3

16 La Dolfina vs. La Dolfina-Brava (predio de Pilar de la AAP, cancha 2) P4

Semifinales

Sábado 9/10

13.30 perdedor de P1 vs. perdedor de P2 (Tortugas) SS1

16 ganador de P1 vs. ganador de P2 (Tortugas) SG1

Domingo 10/10

13.30 perdedor de P3 vs. perdedor de P4 (Tortugas) SS2

16 ganador de P1 vs. ganador de P2 (Tortugas) SG2

Finales

Sábado 16/10