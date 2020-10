Festejo familiar: Adolfo y Poroto Cambiaso, ganadores de la Copa de Oro del Abierto Británico@PoloLine / Helen Cruden

La inusual decisión de elevar en dos goles el handicap de Adolfo "Poroto" Cambiaso, de manera que quede habilitado para jugar la Triple Corona del polo argentino, generó reacciones diversas. Desde el rechazo total a la medida inconsulta que tomó la Asociación Argentina de Polo (AAP) a la aceptación por el beneficio que redundaría para el espectáculo.

Ante la baja de Juan Martín Nero, operado por una doble fractura en la muñeca y la clavícula izquierdas, Adolfo Cambiaso solicitó la suba de su hijo homónimo de 4 a 6 goles, el mínimo permitido para jugar los Abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo, como posible reemplazante para La Dolfina. La AAP atendió el pedido justificado por la gran temporada que tuvo el chico de 14 años en Estados Unidos e Inglaterra y la ausencia de acción en la Argentina.

La decisión, tomada cuando todavía no está confirmada la realización de la temporada, está avalada por el reglamento. No obstante, fue cuestionada por varios jugadores y además dejó traslucir además otra maniobra ocurrida a fin de 2019, cuando Poroto mantuvo los 4 goles con que había iniciado la temporada de Primavera pese al nivel que había mostrado en el Abierto de San Jorge, que conquistó en la cancha 1 de Palermo con la camiseta de La Dolfina ante Ellerstina Pilot.

Uno de los más enfáticos opositores de los consultados por La Nación fue Gonzalo Pieres (h.), jugador de Ellerstina. "Me parece muy mal y muy raro lo que hace la AAP. No lo subieron en la temporada grande para que pueda jugar en Inglaterra. Nosotros somos profesionales y vivimos del polo. Perjudicaron a muchos equipos, jugadores y patrones que trabajan e invierten mucho, y ahora lo suben. Es una falta de respeto hacia todos jugadores, clubes y polo en general. La AAP debería representar a todo el polo, no sólo a Cambiaso, por eso me parece una locura lo que ya vienen haciendo desde diciembre", dijo el tres veces campeón del Argentino Abierto. "Los que están en la AAP y no están de acuerdo con la decisión deberían dar un paso al costado y los de la Comisión de handicap también. Que salgan a dar explicaciones cómo en diciembre votaron por una cosa y ahora en octubre por otra totalmente distinta. Se está manejando todo muy raro".

Eduardo Novillo Astrada, presidente de la AAP, justificó la decisión por cuestiones extradeportivas. "Esto surgió de emergencia, y nos pareció algo bueno en un año complicado para el polo. Es dar una linda noticia entre las malas que hay, una linda noticia para los sponsors, la comunicación y el espectáculo. A Poroto se lo vio jugar en Estados Unidos y en Inglaterra, donde también lo subieron a 6", declaró a La Nación en un artículo publicado en la edición del jueves. "Creemos que con esto La Dolfina no saca ventaja porque no juega con un polista mejor ni uno subvaluado. Poroto está jugando ese handicap o le falta un poco. El cambio no es por lo deportivo sino por lo extradeportivo: va a sumar para los sponsors, para la gente"

Menos contundente pero también crítico se mostró Guillermo Caset (h.), jugador de Murus Sanctus, que será rival directo de La Dolfina en la Zona A del Abierto. "Si está dentro de las reglas, está bien. La polémica para mí pasa porque no lo hayan subido en diciembre pasado después de haber ganado San Jorge con 4 goles para que pudiera jugar la temporada inglesa", dijo el Sapo. "La verdad es que Poroto juega 6 por lo menos. Me parece increíble cómo juega. Nos tocó jugar práctica con ellos el jueves y la verdad es que es impresionante. El tema es que lo tendrían que haber subido antes".

La Dolfina todavía no decidió el reemplazante de Nero, que guarda esperanzas de jugar los últimos partidos del Abierto. Pero ya empezó a probar con Poroto en el cuarteto y Adolfo Cambiaso reiteró varias veces que uno de sus mayores anhelos era jugar en Palermo con su hijo.

El otro rival directo de La Dolfina en la zona es La Natividad. Bartolomé Castagnola es el director técnico del equipo, padre de los jugadores Camilo y Bartolomé Castagnola y tío de Poroto. También opinó al respecto: "Primero y principal que Poroto juega 6 goles o más. Para mí está capacitado para jugar el Abierto. Que tenga 2, 4 u 8 goles es lo mismo. Va a ser lindo también verlo. Por él me alegro mucho, lástima lo de Juanma. Yo la verdad me fijo en mi equipo y nosotros tampoco nunca le dimos mucha importancia al handicap".

Poroto Cambiaso jugó debutó este año en las temporadas altas de Estados Unidos e Inglaterra. En el primero, jugó en el circuito de la World Polo League, donde ganó un par de torneos de 26 goles antes que se disparara el Covid-19. Lo más destacado fue la conquista del Abierto Británico, donde quebró el récord de su padre como el más joven en conquistarlo.

"Obviamente que el handicap no es el tema de discusión. Juega 6 todos los días y capaz que termina el año jugando 7 u 8", aceptó Agustín Merlos, que vuelve a la Triple Corona con la formación de Los Machitos. "Lo que no me parece que esté bien es la forma. Entiendo que es una temporada atípica, pero no me parece que se pueda subir así porque sí."

En consonancia con Tincho se mostró Clemente Zavaleta (h.), que representará a La Aguada Saint Mesme en la Copa Cámara de Diputados: "Si el reglamento lo permite, no hay mucho que discutir. Lo que sí, abre la puerta a que se den otros pedidos especiales. En el caso de Poroto, que es buenísimo, no hay mucho que se pueda discutir. Para el público va a ser algo divertido de ver".

También hubo otros que se mostraron de acuerdo con la medida. Es el caso de Alfredo Bigatti, quien sucedió a Novillo Astrada como número 2 de La Aguada. "Yo creo que la suba a Poroto a 6 goles es una decisión acertada. Me parece un crack total por la edad que tiene y el nivel en que está jugando. Además no veo ningún motivo para impedir esa suba, ya que demostró en todo el mundo durante el año que juega 6 goles o más, y si en cualquier otro torneo apareciera jugando con 4 o 5 de handicap todos los contrarios se estarían quejando. Le hace bien al polo y a la Triple Corona en caso que se presente jugando en algún equipo".

