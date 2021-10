Primer cruce grande entre los primos estelares del polo que viene: los Castagnola vs. Poroto Cambiaso, por la copa subsidiaria del Abierto de Tortugas

Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola son hermanos. Y primos de Adolfo Cambiaso (n.). Tienen 20, 18 y 15 años, respectivamente. Y se espera que dominen, o al menos sean grandes figuras, del polo durante la próxima década y media, quizás dos.

Son amigos, como lo fueron sus padres durante décadas. Hoy Lolo Castagnola y Adolfito Cambiaso vienen transitando un lento proceso de deshielo tras un congelamiento abrupto que se inició en 2011. Sus hijos siempre se llevaron muy bien. Compartieron muchas veces una cancha de polo, como compañeros y como rivales, mayormente en partidos de práctica. En torneos importantes en la Argentina, muy pocas: Barto Castagnola y Poroto Cambiaso jugaron juntos por La Natividad el Abierto de San Jorge, que conquistaron en Palermo el mes pasado, y ambos y Camilo vienen avasallando en el Abierto Juvenil, en el que son finalistas; por otro lado, se cruzaron en el Abierto de Jockey hace 19 días, cuando La Ensenada, con el veinteañero, se impuso por 12-8 en San Isidro a La Dolfina, que tuvo al quinceañero. Lo de este viernes será distinto.

Esta vez actuarán los dos Castagnola contra Poroto y el nivel será más alto. El máximo: de Triple Corona. El Abierto de Tortugas tiene una copa subsidiaria, la Sarmiento, y la disputarán La Natividad, con los dos hermanos, y La Dolfina-Brava, con el heredero de Adolfito. Se cruzarán a las 16, en la cancha 6 del club de la ruta Panamericana, con transmisión de la plataforma de internet Star+.

Poroto Cambiaso en acción en Tortugas, en el 14-9,5 de La Dolfina-Brava a La Irenita en la semifinal de la rueda de perdedores. Sergio Llamera

No son todo futuro los primos: ya son presente. Desde hace un par de años y algo más, porque pese a sus cortas edades ya acopian trofeos pesados. En su lista de objetivos, Barto y Camilo ya pusieron el visto bueno en el Abierto Británico, la Copa de la Reina, la Copa República Argentina, el Abierto Juvenil (tres veces el hermano mayor) y la Copa Coronación (solamente Barto). Poroto, que en el exterior actúa junto a su papá, conquistó el Abierto Británico, el Abierto de Estados Unidos, la Copa de Oro de Estados Unidos y la Copa Cámara de Diputados. Y ésos son solamente los logros más grandes. Vale recordarlo: tienen entre 15 y 20 años.

Pero en medio de tanto éxito, nunca se cruzaron en semejante jerarquía de competencias, porque el mejor polo está en la Argentina y aquí muchas veces se visten con los mismos colores. Por cierto, no se esperaba que ocurriera ahora este primer enfrentamiento importante, pero La Natividad, con sus 36 goles de handicap, llegó a esta rueda de perdedores por una sorpresiva derrota (12-10) a manos de La Ensenada (33) en el estreno en el Abierto de Tortugas. Después asestó a Alegría un 18-13 (13-4 sin la ventaja que se aplica en esta rueda) en un partido que no lo interesaba. Y así derivó en esta definición por el trofeo subsidiario, que a La Dolfina-Brava (33) tal vez no le deje tanto sabor a poco en caso de que lo consiga. Tras un 8-15 a manos del La Dolfina mayor, el de Dolfi Cambiaso, su versión Brava superó ya en la rueda de perdedores a La Irenita (31) por un claro 14 a 9,5, otorgando dos tantos y medio de diferencia.

Camilo Castagnola, un gran goleador a sus 18 años y muy buen ejecutor de penales. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Esté sábado tendrá lugar la final principal de Tortugas, con una nueva versión del clásico entre el renovado La Dolfina (38) y el averiado Ellerstina (37, sin Hilario Ulloa), pero el desenlace de esta tarde por la Copa Sarmiento, que en parte ordenará el fixture del inminente Abierto de Hurlingham, aparece más que interesante. Será el primer cruce en este nivel de polo entre una pareja de hermanos y un primo llamados a protagonizar a lo grande este deporte por mucho tiempo. Tal vez haya muchos más enfrentamientos entre ellos. Tal vez no: bien podrían ser este Cambiaso y estos Castagnola compañeros durante muchos años en la Triple Corona. Como lo fueron sus papás.

Las alineaciones y otros datos del partido

La Natividad: Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36.

La Dolfina-Brava: Guillermo Terrera, 9; Adolfo Cambiaso (n.), 8; Rodrigo Ribeiro De Andrade, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Martín Aguerre. Árbitro: Federico Martelli.

Hora: 16.

Cancha: número 6 de Tortugas.

número 6 de Tortugas. TV: Star+ (internet).